НАТО разширява военната активност в Балтика, а Русия предупреждава за риск от пряка ескалация

/Поглед.инфо/ Балтийско море постепенно се превръща в една от най-опасните точки на конфронтация между Русия и НАТО. След атаката с украински дронове срещу Санкт Петербург и началото на ученията BALTOPS 2026 в Москва все по-често се поставя въпросът дали регионът не се използва за отработване на реални сценарии за военен натиск върху Русия. Паралелно с това в западни стратегически среди вече се обсъждат идеи за ограничаване на руския достъп до Балтийско море, което допълнително повишава риска от пряка конфронтация между ядрените сили.

Балтийско море никога не е било спокойно пространство, но през последните няколко години то постепенно се превръща в зона, в която политическите сигнали все по-често се заменят с военни демонстрации. Ученията BALTOPS, които НАТО провежда ежегодно от десетилетия, формално представляват рутинна подготовка на съюзническите сили. Тази година обаче съвпадението между началото на учението, атаката с украински дронове срещу Санкт Петербург и последвалото разгръщане на военноморски сили в региона предизвика нова вълна от подозрения и взаимни обвинения.

Според руските коментатори времевата близост между тези събития не може да бъде пренебрегната. На 3 юни украински дронове достигнаха района на Санкт Петербург, а почти едновременно приключи първата командно-щабна фаза на BALTOPS 2026 в полската Гдиня. На следващия ден военноморските групировки на НАТО излязоха в открито море за активната част от учението. Само по себе си това не доказва координация. Няма публично достъпни доказателства, които да потвърждават подобна връзка. Но в условията на война и нарастващо недоверие подобни съвпадения неизбежно започват да се разглеждат като част от по-широка картина.

Тази картина става още по-сложна заради продължаващите спорове около разрушаването на газопроводите „Северен поток“. Разследването на американския журналист Сиймур Хърш, независимо че беше оспорено от официалните власти във Вашингтон, остави трайна следа в общественото пространство. Хърш твърди, че именно ученията BALTOPS през 2022 година са предоставили подходящо прикритие за поставянето на взривни устройства по трасето на газопроводите. Американската администрация категорично отхвърли тези обвинения, а представените до момента официални разследвания не потвърждават версията на журналиста. Въпреки това подозренията продължават да съществуват и всяко следващо учение автоматично се разглежда през призмата на онзи инцидент.

Тук има един по-дълбок проблем. Балтийско море отдавна не е просто географско пространство. То е транспортен коридор, енергиен маршрут, комуникационна система и военен плацдарм едновременно. По морското дъно преминават кабели, тръбопроводи и връзки, които поддържат работата на икономиките в Северна Европа. Всяка авария, независимо дали е причинена от инцидент или саботаж, вече се разглежда като потенциална част от хибридна война.

Именно затова в последните учения на НАТО все по-голямо място заемат специализираните подразделения за работа по подводна инфраструктура. Официалната цел е защита на комуникациите и бързо възстановяване на повредени съоръжения. От гледна точка на военната логика обаче способностите за защита и способностите за атака често използват една и съща техника, едни и същи специалисти и сходна логистика. Това е една от причините руските анализатори да разглеждат подобни подготовки с нарастващо подозрение.

Паралелно с военните маневри се води и друга битка – тази за стратегическите концепции. В американските и европейските мозъчни тръстове все по-често се появяват публикации, които поставят въпроса за ограничаване на руската морска активност в Балтика. Най-обсъжданият пример през последните седмици беше статията на пенсионирания американски генерал Дейвид Дептула, който предлага създаването на механизъм за контрол върху морския трафик към и от руските пристанища.

Формулировките са внимателно подбрани. Не се използва думата „блокада“. Вместо това се говори за сигурност на морския транспорт, контрол на санкциите и защита на международната навигация. Но от руска гледна точка подобна разлика е предимно семантична. Ако чужди военни сили започнат да спират, проверяват или ограничават руски кораби, Москва трудно би възприела подобни действия като административна процедура.

Тук възниква и въпросът за реалните възможности на Русия. Част от западните анализатори приемат, че Кремъл е достигнал пределите на своята ескалация. Те изхождат от предположението, че Москва няма интерес от открит конфликт с НАТО и следователно ще продължи да избягва директни сблъсъци. Тази логика се среща не само сред политически коментатори, но и сред бивши държавни ръководители като Борис Джонсън, който многократно е твърдял, че страхът от руска реакция ограничава западните решения повече, отколкото самата Русия е способна да ги възпрепятства.

Но тази теза съдържа сериозни неизвестни. Русия разполага със значителни възможности за асиметричен отговор. Не става дума единствено за военноморски сили. Става дума за ракети с голям обсег, въздушни средства, кибероперации и способност за въздействие върху критична инфраструктура. Дори ограничени действия в тази посока биха могли да доведат до икономически последици за цяла Северна Европа.

Освен това географията на Балтика създава специфични условия. Това е сравнително затворен морски басейн, наситен с пристанища, индустриални обекти и енергийни терминали. В подобна среда дори ограничен военен инцидент може да предизвика каскада от последствия. Един удар срещу пристанищна инфраструктура например би засегнал не само военните доставки, но и търговските вериги, застрахователните пазари и цените на енергията.

Не всички западни гласове подкрепят курса към по-твърда конфронтация. В Норвегия, Германия и Великобритания се появяват анализатори, които предупреждават, че прекаленото разширяване на зоните на военно противопоставяне може да доведе до ситуация, която никоя страна няма да контролира напълно. Тези предупреждения обаче трудно се чуват на фона на доминиращия политически тон в Европа, където темата за възпирането на Русия все повече измества разговорите за управление на риска.

Особено показателна е промяната в характера на самите дискусии. Ако преди две години основният въпрос беше как да се подпомага Украйна, без да се предизвика директен сблъсък между Русия и НАТО, днес все по-често се обсъжда какъв риск от сблъсък е приемлив. Това е съществена разлика. Тя показва постепенно изместване на политическата граница на допустимото.

Същевременно Москва също променя собствената си реторика. Руски представители все по-често определят военната инфраструктура, обслужваща украинските операции, като легитимна цел независимо от местоположението ѝ. Засега подобни предупреждения не са преминали в пряка конфронтация с държави от НАТО. Но самият факт, че подобни формулировки се използват официално, показва промяна в стратегическото мислене.

Балтийският регион постепенно се превръща в лаборатория на тази нова реалност. Там се срещат санкции, военни учения, енергийни маршрути, безпилотни системи, разузнавателни операции и информационни кампании. Всеки отделен елемент може да изглежда управляем. Комбинацията между тях обаче създава среда, в която грешната преценка на една страна може да доведе до решения, чиито последствия ще се окажат далеч по-големи от първоначалния замисъл.