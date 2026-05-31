Дронът в Галац разкри слабостите на НАТО и отвори нов спор кой въвлича Европа във войната

/Поглед.инфо/ Инцидентът с дрона в румънския Галац бързо се превърна в геополитическа битка за интерпретации. Докато обвиненията летят във всички посоки, редица въпроси за маршрута, произхода и целта на апарата остават без убедителен отговор.

Дронът е факт, версиите са много

Поредният инцидент с безпилотен летателен апарат на територията на държава членка на НАТО отново извади на показ една неудобна реалност. Колкото повече войната в Украйна продължава, толкова по-трудно става да бъде удържана в географските си граници. Според информацията от румънските власти дрон е навлязъл в района на Галац и се е ударил в жилищна сграда, предизвиквайки пожар. За щастие няма жертви. От този момент нататък започва добре познатата информационна война, в която фактите често изостават далеч зад политическите интерпретации.

Букурещ бързо насочи подозренията към Русия. НАТО също реагира остро. В същото време Москва отхвърли обвиненията и поиска независимо разследване. Между тези две позиции остава един съществен въпрос: как точно апаратът е достигнал до румънска територия и защо не е бил спрян навреме? Именно тук започват неудобните детайли, които политическите декларации трудно могат да прикрият.

Четири минути, които казват много

Самите румънски военни признават, че са разполагали с приблизително четири минути между преминаването на границата и удара в сградата. Обяснението е комбинация от правни ограничения и недостатъчно време за реакция. Това признание е далеч по-интересно от взаимните обвинения между Москва и Киев.

Защото Европа през последните години инвестира милиарди евро в противовъздушна отбрана, системи за ранно предупреждение, радари и наблюдение по източния фланг. В Румъния се намират ключови обекти на НАТО, включително базата в Девеселу и редица логистични съоръжения, свързани с украинския конфликт. Ако един сравнително малък дрон може да достигне жилищен квартал преди да бъде неутрализиран, въпросът вече не е само чий е бил апаратът. Въпросът е как функционира системата за сигурност, която трябва да защитава въздушното пространство на Алианса.

Тук има нещо, което не излиза напълно в официалните обяснения. Ако въздушният обект е бил засечен, защо не е бил спрян. Ако не е бил засечен достатъчно рано, това също е проблем. И в двата случая възникват въпроси, които далеч надхвърлят конкретния инцидент.

Кой печели от подобен инцидент

В подобни ситуации обикновено най-полезният въпрос не е кой обвинява най-силно, а кой извлича политическа полза. След случая в Галац европейски представители използваха инцидента като аргумент за нови мерки срещу Русия, за ускорено доставяне на системи за борба с дронове и за засилване на военната готовност.

От своя страна Москва твърди, че става дума за провокация, целяща допълнително въвличане на НАТО в конфликта. Подобни твърдения не могат да бъдат независимо потвърдени. Същевременно не може да бъде пренебрегнат и фактът, че през последните години имаше множество случаи на паднали ракети, дронове и различни летателни апарати в Полша, Румъния и други съседни държави, като първоначалните версии впоследствие често се променяха.

Това прави всяка категорична оценка рискована. Особено когато разследването още не е приключило.

Европа все повече влиза във войната

Най-същественият въпрос не е конкретният дрон. Той е само симптом. По-важното е, че европейските държави все по-трудно могат да се представят като странични наблюдатели на конфликта. Военната помощ, разузнавателният обмен, обучението на украински военнослужещи и производството на оръжия постепенно превърнаха голяма част от европейската инфраструктура в елемент от общата логистика на войната.

Точно затова подобни инциденти предизвикват толкова силни реакции. Те показват колко тънка е границата между подкрепа за конфликт и пряко въвличане в неговите последици. Заводите за боеприпаси, логистичните центрове, железопътните възли и пристанищата вече не се разглеждат само като икономически обекти. Те все по-често се възприемат като част от военната архитектура на конфронтацията.

В този смисъл случаят в Галац е предупреждение. Не защото един дрон е ударил сграда, а защото показва колко лесно локален инцидент може да бъде превърнат в аргумент за следваща стъпка по стълбата на ескалацията.

Източникът на дрона предстои да бъде установен окончателно. Политическите присъди обаче вече бяха произнесени още преди приключването на всяко разследване. Именно това превръща случая от технически инцидент в геополитически проблем. А когато политиката започне да изпреварва фактите, рискът от нови грешки обикновено нараства много по-бързо от възможността те да бъдат поправени.