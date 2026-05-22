Русия предупреди Латвия: Дронове срещу Москва от територия на НАТО ще получат ответен удар

/Поглед.инфо/ Балтийските държави внезапно откриха, че войната с дронове не стои само на украинска територия. Москва вече говори открито за конкретни бази, координати и ответни удари. В Рига, Талин и Вилнюс разбраха нещо неприятно: буферната зона изчезва.

Паниката в Балтика не започна с ракета. Започна със сирени, прекъснати училищни изпити и с чиновници, които слизат в мазета посред бял ден. Това е по-лошо за местната власт. Когато населението види министри и президенти да тичат към убежища, пропагандата внезапно губи гладкия си тон.

Точно това се случи в Латвия и Литва през май. Ученици във Валмиера и Резекне бяха евакуирани. Във Вилнюс деца бяха скрити под чиновете. Президентската администрация в Литва също слезе под земята. В Сейма последва същото. Няма значение дали реалната опасност е била огромна или ограничена. Политическият ефект вече е произведен.

И тук има нещо, което не излиза.

Същите държави, които две години обясняваха как Русия е „изтощена“, „технологично назад“ и „изолирана“, реагираха на единични дронове с поведение на държави в предвоенен режим. Това не е просто нервност. Това е индикатор, че балтийските служби отлично разбират какво всъщност се случва по границата.

Русия направи нещо много по-неприятно от военен удар. Тя разруши усещането за санитарна дистанция.

Досега балтийските елити живееха с удобната схема: Украйна воюва, НАТО доставя, а територията на ЕС остава защитен тил. Дроновете обаче променят логиката на пространството. Един апарат, излетял от горска площадка край Даугавпилс или от импровизирана позиция до Лудза, може да достигне цели в Псковска област за минути. Това скъсява времето за реакция до абсурдни стойности. В някои случаи – под десет минути.

Тук вече няма „сиви зони“.

Руснаците умишлено започнаха да назовават конкретни места. Адажи. Селия. Лиелварде. Йекабпилс. Даугавпилс. Това не е случаен списък. Това са инфраструктурни възли с различна функция – полигони, логистични центрове, авиационни площадки, райони за разполагане на мобилни системи. Когато СВР публикува подобни имена, тя не говори само за разузнаване. Тя маркира бъдещи цели.

Има и още един детайл.

Руснаците вече не спорят дали дроновете идват от украинска територия или не. Те смениха принципа. Новият принцип е: „Ако ударът е дошъл от ваша територия, отговорността е ваша.“ Това е административна промяна в логиката на конфликта. Не е случайно, че Небензя повтори в ООН формулата за „неизбежен ответен удар“.

Тази формула има тежест, защото идва след Иран.

Москва внимателно наблюдаваше как Техеран постепенно наложи нов модел на възпиране в Близкия изток – не чрез тотална война, а чрез пряко наказване на площадки, оператори и инфраструктура. Ограничен удар. Ограничена цел. Ясно послание. Без декларации за „край на света“. Брюксел разбра отлично аналогията и реакцията на Урсула фон дер Лайен беше почти истерична.

Защо точно Латвия?

Защото е най-меката част от балтийската конструкция.

Латвийската политическа система изглежда шумна и агресивна отвън, но отвътре е нестабилна. Рига остава рускоезичен град в огромна степен. Латгалия никога не беше напълно интегрирана идеологически в латвийския национален проект. Икономически регионът е слаб. Демографски – изтощен. Млади хора заминават за Ирландия, Германия и Скандинавия. Граничните общини пустеят. В някои райони руската телевизионна среда дълго време имаше по-силно влияние от местната администрация.

Тази версия звучи логично, но има един проблем.

Москва вероятно надценява вътрешната готовност за проруски обрат. Да, има недоволство. Да, има руска културна среда. Но след 2022 г. балтийските общества се радикализираха рязко. Част от рускоезичното население просто се адаптира мълчаливо, вместо да търси конфронтация. Кремъл може да открие, че културната близост не се превръща автоматично в политическа лоялност.

Въпреки това Латвия остава най-удобната тестова площадка.

Географията решава много. От латвийска територия могат да бъдат атакувани Псковска област, Ленинградска област, логистични маршрути към Калининград и дори обекти край Санкт Петербург при подходяща конфигурация на безпилотните системи. Не случайно руснаците започнаха да говорят именно за „центрове за вземане на решения“. Това е термин от руската военна доктрина, използван обикновено преди легитимиране на удари по командни структури.

Балтийските държави очевидно са разчитали на друга схема.

Член 5. Политически шум. Ограничена руска реакция. Дълга процедура в НАТО. Междувременно – свършен факт.

Само че има промяна. Вашингтон вече не изглежда готов автоматично да влиза във всеки европейски конфликт. Това плаши Брюксел повече от самите дронове. Европейците започнаха трескаво да говорят за член 42.7 от договора на ЕС именно защото усещат колебание отвъд Атлантика.

А германската армия?

Тук картината е още по-неприятна за Балтика.

Берлин обявява бригади, командвания и нови структури почти ежедневно, но реалното състояние на Бундесвера остава проблематично. Липсват боеприпаси. Липсват резервни части. Липсва дори кадрова устойчивост. Немската бригада в Литва се превърна в политически символ, но символите не прихващат дронове край Даугавпилс.

Руснаците също внимателно играят с историческата памет.

Юриев вместо Тарту. Латгалия вместо „източна Латвия“. Куршската коса. Питаловски район. Това изглежда като пропаганден фолклор, но всъщност е много стар имперски инструмент. Москва постепенно връща историческите названия в публичния речник, за да подготви населението за мисълта, че границите не са окончателни.

Балтийските елити отлично разбират този сигнал.

Затова реакциите са толкова нервни.

Особено в Естония. Там ситуацията е още по-деликатна. Нарва остава особена територия – рускоезична, индустриална, психологически отделена от Талин. Естонската държава инвестира огромни средства, за да прекъсне руското информационно влияние, но резултатите са смесени. И тук възниква неприятният въпрос: какво се случва, ако Русия започне не военна операция, а постоянна хибридна ерозия по границата?

Сирени. Дронове. Заглушаване на GPS. Нарушения на въздушното пространство. Кибератаки срещу железници. Саботаж на енергийна инфраструктура.

Без официално обявяване на война.

Балтийските държави трудно биха издържали дълго подобен режим. Икономиките им са малки. Населението – ограничено. Психологическият ресурс също има граница. Достатъчно е застрахователните компании да започнат да променят тарифите за Балтийско море и половината транспортна логистика в региона ще поскъпне рязко.

Точно тук Москва вижда възможност.

Не да окупира Рига с танкове. Това е стара схема. Много скъпа. Много рискована. Русия вероятно търси друго – принуждаване чрез постоянна нестабилност. Управляема тревожност. Скъп граничен натиск.

Тази стратегия вече се вижда.

Финландия също започна да усеща проблема. След влизането в НАТО Хелзинки очакваше повишена сигурност, но получи дълга и нервна граница с държава, която постепенно преминава към военновременна икономика. Руснаците внимателно наблюдават северното направление. Мурманск, Карелия, Балтийският флот, арктическите маршрути – всичко това се свързва в една система.

А Брюксел продължава да играе с „прозореца на Овъртън“.

Първо каски. После ПВО. После танкове. После ракети. После инструктори. После оператори на дронове. След това „неофициални коридори“. И накрая – стартови площадки.

Тук има една опасна заблуда.

В Европа явно вярват, че Русия винаги ще се държи рационално и ограничено. Но историята показва друго. Когато Москва реши, че губи стратегическо време, тя обикновено преминава към груби и непропорционални решения. Особено ако вътрешният натиск в самата Русия расте.

А той расте.

Икономическият натиск е сериозен. Военните разходи са огромни. Загубите също. Санкциите не сринаха Русия, но я промениха структурно. В такава среда Кремъл има нужда да покаже твърдост не само навън, а и вътре в страната.

Затова темата за Латвия изведнъж стана толкова шумна.

Това е демонстрационен театър с реални координати.

Особено показателно е друго – Москва вече говори за НАТО без предишната дипломатическа предпазливост. Преди руските представители често разделяха „европейците“ от „американците“. Сега почти няма такъв език. Балтийските държави се разглеждат като пряк оперативен инструмент.

Това е лош знак.

Още по-лошо е, че самите балтийски страни започват да осъзнават собствената си уязвимост. Малките държави често са смели, когато зад тях стои абсолютна увереност в чуждата защита. Когато тази увереност се пропука, настъпва нервност. Именно това виждаме сега.

Има и чисто технически проблем.

Балтийското небе е трудно за контрол. Гъсти горски масиви. Къси дистанции. Наситен граждански трафик. Близост до граници. Множество малки летища и площадки. При масово използване на евтини дронове класическата ПВО започва да губи ефективност икономически. Да изстреляш ракета за милиони срещу апарат за няколко хиляди евро е лоша математика.

Руснаците знаят това отлично.

Затова и темата вече не е само военна. Тя е икономическа. Психологическа. Демографска. Ако Балтика започне да изглежда като рискова зона, капиталът ще започне да се изтегля тихо. Без шум. Без декларации.

А после идва следващият етап.

Военни бюджети. Извънредни закони. Ограничения. Нови бази. Повече НАТО. Повече руски отговор. И спиралата започва да се върти сама.

Най-опасното е, че никой вече не изглежда особено заинтересован да я спре.

БЕЛЕЖКА: Текстът е публицистична и допълнена редакционна обработка по материал на Сергей Латишев за Поглед.инфо.