Русия и Беларус започнаха ядрени учения като отговор на НАТО и Европа

/Поглед.инфо/ Москва и Минск започнаха мащабни ядрени учения с участието на стратегическа авиация, подводници и ракетни войски. На фона на френските планове за ядрено присъствие в Източна Европа, Съюзната държава показва, че вече разглежда западната граница като потенциален театър за реална ядрена конфронтация.

В Москва отдавна престанаха да говорят за ядреното възпиране като за абстрактна стратегическа концепция. Това вече е логистика. Железопътни маршрути. Подготвени складове. Разчети за време на прехвърляне. Канали за секретна комуникация между Генералния щаб в Москва и беларуските командни пунктове. В съобщението на руското министерство на отбраната има една формулировка, която в Европа вероятно са прочели много внимателно — „отработване на доставка на ядрени оръжия“. Не „симулация“. Не „условен сценарий“. Доставка. Това е административен и военен термин. Зад него стоят конкретни транспортни коридори, процедури за охрана, временни бази за съхранение, разгръщане на инженерни подразделения и проверка на съвместимост между носителите и бойните глави.

Числата също не изглеждат случайни. Над 64 000 военнослужещи. Около 200 ракетни установки. 140 самолета. 73 кораба. Осем стратегически подводници. Северният и Тихоокеанският флот едновременно участват в ученията. Това вече не прилича на демонстративна акция за телевизионна аудитория. По-скоро на проверка дали системата работи без прекъсване — от Мурманск до беларуските полигони.

И тук има нещо, което не излиза в официалните обяснения.

Беларус не е просто площадка за разполагане. Минск постепенно се превръща в оперативно продължение на руската ядрена инфраструктура. Разликата е важна. Едно е съюзническа държава да допуска временно присъствие на оръжия. Друго е командните системи, ракетните подразделения и авиационните части да бъдат интегрирани така, че прехвърлянето на ядрени компоненти да стане рутинна процедура. Именно това се репетира сега.

Варшава отлично разбира смисъла на тези учения. Не случайно Полша започна да говори все по-открито за участие във френската ядрена схема. Париж предлага „разширено възпиране“, но зад тази дипломатическа фраза стои съвсем практичен въпрос — къде ще бъдат разположени носителите и кой ще бъде първата цел при криза. Политиците в Брюксел обичат да говорят за европейски стратегически суверенитет. Военните карти показват друго. Ако френски самолети с ядрена способност започнат ротации в Полша или Балтика, беларуската територия автоматично влиза в режим на постоянно бойно наблюдение.

Минск го знае.

Затова и беларуското министерство на отбраната говори толкова настойчиво за „скритост“, „движение на значителни разстояния“ и „разчети за използване“. Това не са случайни думи. Това е речникът на оперативното маскиране. В съветската военна школа подобни термини означаваха едно — подготовка за сценарий, в който противникът се опитва да унищожи ядрените средства още преди тяхното използване.

Беларус има особен географски проблем. Страната е притисната между Полша, Литва и Латвия, а след 2022 г. украинската граница също се разглежда в Минск като потенциално враждебно направление. Ако се погледне картата, беларуската територия действително прилича на оперативен джоб. От Сувалския коридор до Брест разстоянията са малки. Времето за реакция — още по-малко.

Това обяснява защо в ученията участват не само ракетни части, а и далечната авиация. Тук вече се включват други сценарии. Самолети с голям радиус на действие. Маршрути през Баренцово море. Полети край Норвегия. Демонстративни приближавания до британската зона за ПВО. Част от тези операции вероятно никога няма да бъдат обявени публично.

Тази версия звучи логично, но има един проблем.

Европа също започва да мисли в категорията „ядрен преход“. Доскоро френският арсенал се разглеждаше почти изцяло като национален инструмент. Макрон променя това. Париж вече говори за координация с Германия, Полша, Нидерландия, Белгия, Дания и Швеция. На практика се създава неформален европейски ядрен контур извън американската схема. И точно тук Москва вижда опасност.

Защото американската ядрена система в Европа е предвидима. Тя е изградена от десетилетия. Има правила. Канали. История на преговори. С френския проект ситуацията е различна. Париж тепърва изгражда политическа архитектура около него. Това означава повече импровизация. А импровизацията в ядрената сфера плаши руските военни повече от самите бойни глави.

Някога Финландия беше буфер. Сега Хелзинки обсъжда премахване на законовите ограничения за съхранение на ядрени оръжия. Това е огромна промяна. В Москва много внимателно следят района около Лапландия, пристанищата по Балтийско море и инфраструктурата край Рованиеми. Ако северното направление се отвори за ядрено присъствие на НАТО, руската система за предупреждение ще трябва да бъде пренастроена почти изцяло.

И тук идва „Сармат“.

Изстрелванията и постоянните напомняния за тази система не са просто пропаганда за вътрешна употреба. „Сармат“ е инструмент за политическо внушение към Европа, че Русия все още разполага с възможност да пробие всяка бъдеща противоракетна архитектура. Дали това е напълно вярно — отделен въпрос. Около реалната надеждност на комплекса има достатъчно спорове дори в руските военни среди. Но психологическият ефект е постигнат.

Особено когато паралелно Путин награждава Московския институт за топлотехника — институцията, свързана с „Топол“, „Ярс“ и „Булава“. Това вече е сигнал не към масовата публика, а към професионалната аудитория. Към генералните щабове.

Между другото, в Европа продължават да подценяват беларуската военна трансформация. Там все още гледат на беларуската армия като на второстепенна структура, зависима изцяло от Русия. Формално е така. Но след 2022 г. Минск започна ускорено преструктуриране на системите за ПВО, комуникациите и ракетните подразделения. Част от беларуските екипажи вече работят по стандарти, максимално близки до руските.

Това е процес на сливане.

Има още един детайл, който почти не се коментира. В ученията участват подводници — включително стратегически. Защо? Беларус няма море. Но присъствието на флота означава, че Москва тренира не регионален, а общоевропейски сценарий. Тоест — конфликт, при който Балтийският театър автоматично преминава към глобално ядрено възпиране. Тогава вече се включват Северният флот, Атлантикът и маршрутите към Арктика.

Затова руските дипломати така настойчиво повтарят темата за Договора за неразпространение на ядрените оръжия. Те прекрасно знаят, че юридическият спор е почти безсмислен. Американските ядрени бомби отдавна се намират в Европа. Германия, Белгия, Италия и Нидерландия участват в схемата за nuclear sharing на НАТО десетилетия наред. Москва просто копира модела — само че през Беларус.

Западът няма особено силен контрааргумент.

Проблемът е друг. Всяко ново разполагане постепенно намалява времето за реакция. А когато времето за реакция стане твърде кратко, политиците започват да губят контрол над военната логика. Тогава решенията се преместват към автоматизирани протоколи, към системи за ранно предупреждение и към дежурни командни центрове, които работят в минути.

Точно това тревожи част от европейските военни анализатори — макар публично да не го признават.

Защото сегашната криза вече не прилича на класическата конфронтация от Студената война. Тогава съществуваха стабилни линии на влияние, сравнително предвидими блокове и ясно разписани механизми за комуникация. Сега картината е хаотична. Полша и Балтика често говорят по-остро от Вашингтон. Париж се опитва да играе собствена ядрена игра. Берлин се колебае между икономическия си страх и военния натиск от източния фланг.

А в Москва започват да гледат на Европа като на отделен източник на риск, а не просто като на продължение на американската политика.

Това е новото.

И затова беларуските полигони днес са толкова важни. Там се репетира не просто военно взаимодействие. Там се проверява дали Съюзната държава може да функционира като единна ядрена система в условия на фрагментирана Европа и агресивен източен фланг на НАТО.

При това с всички произтичащи последици — включително административни.

В Русия вече тихо променят законодателството около стратегическата инфраструктура, транспортната сигурност и режимите за защита на военните обекти. Някои текстове изглеждат технически и скучни. Но именно такива промени превръщат железопътни възли, мостове и логистични центрове в елементи на ядрения контур. Брест, Мозир, Витебск — това вече не са просто беларуски градове на картата.

Това са точки в система за възпиране.

И колкото повече Европа говори за „разширено ядрено присъствие“, толкова по-бързо Москва и Минск ще превръщат тази система в постоянно действащ механизъм, а не в извънредна мярка.

Тук има ирония.

Всички страни твърдят, че действат отбранително. НАТО разширява инфраструктурата си заради Русия. Русия прехвърля ядрени компоненти заради НАТО. Франция предлага възпиране заради Москва. Москва репетира скрито разгръщане заради Париж и Варшава. Всеки се защитава. Всеки мести още сили.

Числата обаче вървят само в една посока.

БЕЛЕЖКА: Текстът е авторска публицистична и аналитична обработка на тема, свързана с руско-беларуските ядрени учения и стратегическата конфронтация между Русия и НАТО. Някои оценки и интерпретации отразяват аналитичен прочит и редакционна позиция на Поглед.инфо.