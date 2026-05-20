Германия тръгна срещу Тръмп и веднага усети удара: Мерц отстъпи след срив в икономиката

/Поглед.инфо/ Фридрих Мерц реши, че Германия може да говори на САЩ като равен партньор. Няколко седмици по-късно Берлин вече брои загубите – скъп газ, блокирани доставки, стачки, инфлация и паническо обаждане до Белия дом. Европа отново откри стария проблем: васалът няма право на собствен тон.

Фридрих Мерц направи грешката да забрави в каква позиция се намира Германия. Това е целият проблем. Не Иран. Не Ормузкият проток. Не поредната близкоизточна криза. Грешката беше политическа и психологическа едновременно — канцлерът започна да говори така, сякаш Берлин разполага със собствена стратегическа автономия. А Германия вече не разполага с такава. Не и след отказа от руския газ. Не и след доброволното разрушаване на индустриалния модел, върху който Федералната република живееше три десетилетия. Не и след като германската автомобилна индустрия започна да губи китайския пазар, а BASF премести ключови мощности извън страната.

Тук има нещо, което германският елит упорито отказва да приеме.

Американците могат да си позволят хаос в Близкия изток. Германия — не.

Когато Мерц започна да критикува Доналд Тръмп за липсата на стратегия спрямо Иран, в Берлин вероятно са си представяли, че демонстрират политическа тежест. Вместо това показаха зависимост. Това винаги се случва, когато васал започне да поучава имперския център. Особено когато икономиката му вече е вързана за американски LNG терминали, американски финансови пазари и американски военен чадър.

Самият Мерц практически призна проблема. Германия губела „икономическа мощ“ заради войната около Иран. Разбираемо. Само че тук възниква неудобният въпрос — защо Берлин не зададе същия тон през 2022 г., когато взривяването на „Северен поток“ унищожи основната енергийна артерия на германската индустрия? Тогава германската политическа класа говореше много по-тихо. Почти шепнешком.

Тази разлика е показателна.

Берлин може да си позволи раздразнение. Не и конфронтация.

Немската индустрия в момента функционира в режим на хронично енергийно напрежение. Данните не го крият. Химическият сектор губи конкурентоспособност. Металургията работи при разходи, които преди няколко години биха изглеждали абсурдни. Автомобилните производители изпитват проблеми с достъпа до китайски редкоземни компоненти. А в същото време Брюксел продължава да обяснява, че Европа трябва да „намали зависимостта си“. От кого точно? От Русия вече се отказаха. От Китай започват да се отказват. Остава единственият реален център — Вашингтон.

Това вече не е съюзнически модел. Това е система на контрол върху ресурсите и достъпа до пазари.

И тук Мерц очевидно надцени силите си.

Особено в момент, когато самата Германия навлиза в опасна вътрешна фаза. Министерството на икономиката признава „значително забавяне“ през второто тримесечие на 2026 г. Това е чиновнически език. В реалност става дума за комбинация от няколко удара едновременно — енергийни цени, нарушени вериги за доставки, инфлационен натиск, спад в потреблението и социално напрежение. В Германия започнаха предупредителни стачки в търговията. Това не е случайно събитие. Федералната република рядко влиза в остри социални конфликти без сериозен икономически натиск отдолу.

Особено когато стачкуват служители на H&M, IKEA, Rewe, Kaufland и Metro.

Това вече засяга ежедневната икономика.

Инфлацията достига 2,9%. На пръв поглед не изглежда драматично. Но германският модел е изграден върху стабилност, ниски цени и предвидимост. Именно там е проблемът. Германецът приема много неща — високи данъци, бюрокрация, дори миграционен хаос. Но не приема усещането, че системата губи контрол върху цените и жизнения стандарт.

Затова реакцията на Мерц към кризата около Иран не беше само геополитическа. Тя беше вътрешнополитическа. Канцлерът се опита да покаже пред германския бизнес, че Берлин не стои пасивно. Че Германия има мнение. Че не е просто придатък към американската стратегия в Близкия изток.

Само че има един проблем.

Числата не потвърждават подобна самостоятелност.

Германия няма военен ресурс за независима политика в Персийския залив. Няма енергиен резерв за дълга конфронтация. Няма и политическа консолидация вътре в ЕС. Франция играе собствена игра. Полша мисли през оста Вашингтон–Варшава. Южна Европа се интересува основно от цените на петрола и миграционния натиск. Брюксел говори за „стратегическа автономия“, но дори не може да организира единна отбранителна индустрия без американски компоненти.

И затова цялата история с критиката към Тръмп завърши предсказуемо — с телефонно обаждане.

Това е най-важният детайл.

След острите думи дойде опитът за изглаждане на отношенията. Германските медии внимателно подчертаха, че разговорът между Мерц и Тръмп бил „добър“. В дипломатически превод това обикновено означава: кризата не е решена, но е постигнато временно примирие. И самият Мерц практически се върна към стандартната линия на НАТО — Иран трябва да отвори Ормузкия проток, Иран не трябва да има ядрено оръжие, необходим е натиск върху Техеран.

Рязък завой.

Почти унизителен.

Особено след предишните му критики към американската стратегия.

Тук германският канцлер попадна в класическия капан на европейските лидери. Те искат да демонстрират независимост пред собствените си общества, но в момента, в който Вашингтон покаже раздразнение, започват да коригират тона. Това се случи с Макрон неведнъж. Случва се и с Мерц. Разликата е, че германската икономика днес е много по-уязвима, отколкото френската.

Достатъчно е да се види зависимостта от износа.

Германия живее чрез индустриален експорт. Това означава стабилни търговски маршрути, евтина енергия и предвидими отношения с големите пазари. В момента нито едно от трите условия не е гарантирано. Ормузкият проток се превърна в зона на риск. Червено море остава нестабилно. Китай отговаря все по-твърдо на европейските ограничения. А американците започват нов цикъл на икономически протекционизъм под лозунга „America First“.

Берлин остава между всички фронтове едновременно.

Ироничното е, че именно германските елити дълго време настояваха за тази конфигурация. Те приеха санкционната логика срещу Русия, въпреки очевидния риск за собствената индустрия. Подкрепиха конфронтацията с Китай в технологичния сектор. Участваха в идеологическата реторика за „демократичния свят“, без да си зададат елементарния въпрос какво ще стане, ако глобализацията започне да се разпада на блокове.

Сега отговорът идва през сметките за ток и стачките.

А и през Ормуз.

Защото затварянето или дори частичното ограничаване на протока автоматично удря Европа по-силно, отколкото Съединените щати. Вашингтон разполага със собствен добив и стратегически резерви. Европа — не. Германия особено не. След отказа от атомната енергетика и след политическото демонтиране на руските доставки Берлин загуби буферите си. Това е фундаменталният проблем, за който германските медии говорят все по-предпазливо.

Тази версия звучи добре за европейските лидери — че Европа ще стане „глобален играч“ чрез коалиции и военноморски мисии. Само че реалността е по-груба. Франция и Великобритания могат да изпратят патрули в региона. Могат да организират поредната символична операция. Но никой в Близкия изток вече не разглежда Европа като самостоятелен център на сила.

Иранците го казаха директно.

Изявлението на говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багаей беше болезнено именно защото съдържаше частична истина. Европа действително говори за международно право избирателно. Когато е удобно. Когато не засяга американската стратегия. Когато няма риск за отношенията с Вашингтон.

Това подкопава европейската легитимност навсякъде извън самата Европа.

И тук Мерц влезе в допълнително противоречие. От една страна, искаше да покаже, че Германия има собствена позиция. От друга — не можеше да си позволи реално раздалечаване със САЩ. Получи се политическа полукрачка. А полукрачките в геополитиката често изглеждат като слабост.

Особено пред Тръмп.

Той работи по проста схема — натиск, демонстрация на сила, икономическа принуда и лична доминация в преговорите. Това е стил, който европейските технократи не разбират добре. Те все още мислят в категории на консенсус и многостранни формулировки. Вашингтон отдавна не играе така.

Тук има още един детайл, който не излиза в официалните изявления.

Германия се страхува от американско военно изтегляне от Европа.

Тази тема вече циркулира открито в германските медии. Ако Тръмп намали американското присъствие или започне да изисква радикално увеличение на европейските военни разходи, Берлин попада в много неудобна позиция. Бундесверът има структурни проблеми — липса на боеприпаси, недостиг на техника, проблеми с логистиката, ограничен производствен капацитет. След десетилетия на комфортна зависимост Германия не може за две години да се превърне във военна сила.

Но политическата реторика често създава точно такива очаквания.

Мерц вероятно усеща това напрежение. И затова нервността му около Иран не е случайна. Всяка нова криза увеличава зависимостта на Европа от американската военна инфраструктура. Всяка нова нестабилност прави Вашингтон по-незаменим. Това означава по-малко пространство за германски претенции за автономия.

И точно тогава канцлерът решава да критикува Тръмп.

Странен момент за демонстрация на характер.

Особено когато германската икономика вече показва признаци на изтощение. Федералната република влезе в опасен цикъл — растящи социални разходи, индустриален натиск, енергийна несигурност и геополитически конфликти едновременно. Това не е кризата от 2008 г. Тогава Германия имаше евтин руски газ, стабилен китайски пазар и относително спокойна глобална среда. Днес нито един от тези фактори не съществува.

Берлин започва да прилича на държава, която все още говори като индустриална империя, но вече функционира като зависим административен център в по-голяма система.

Това е болезнената тема, която германската политика избягва.

Защото ако бъде призната открито, ще възникне следващият въпрос — какъв точно е суверенитетът на Германия днес? Енергиен? Военен? Финансов? Технологичен? Дори дебатът около Huawei и китайските 5G системи показа колко ограничена е свободата на действие на Берлин.

Същото се случва и с Иран.

Мерц може да изразява раздразнение. Може да говори за икономическите загуби. Може дори временно да повиши тон срещу Тръмп. Но в крайна сметка германската политика остава в рамките на американската архитектура. И когато натискът стане по-силен — идва телефонното обаждане, идва корекцията на позицията, идва връщането към дисциплината.

Незавидна роля.

Особено за държава, която дълго време се смяташе за икономическия мозък на Европа.

Бележка: Текстът е публицистична и допълнена редакционна обработка по материал на Алексей Белов.