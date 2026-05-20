България между Берлин и Пекин: да бъдеш държава, а не територия

/Поглед.инфо/ Посещението на Тръмп в Китай може да бъде предадено почти телеграфно. Америка отиде в Пекин, за да получи. Китай я прие, изслуша я, усмихна се учтиво и ѝ показа новото разпределение на света. Това е главното. Не протоколът. Не снимките. Не розите. Не разходките. А фактът, че Съединените щати вече не могат да се държат като едноличен собственик на планетата.

Вашингтон отиде в Китай с претенции, а си тръгна с реалност. Не получи голямата отстъпка по Иран. Не получи стратегическо отстъпление по Тайван. Не получи капитулация в технологичната война. Не получи и онзи стар спектакъл, в който американският президент влиза някъде, удря по масата и останалите започват да преподреждат националните си интереси според дневния ред на Белия дом.

Този филм свърши.

Китай вече не е работилницата на Запада. Китай е пазар, технологична сила, индустриален център, финансов фактор и цивилизационна държава, която мисли в десетилетия, докато американската политика мисли в телевизионни цикли. И тук е голямото унижение за Вашингтон: американските технологични гиганти не могат без Китай. Техните борсови трилиони, техните велики оценки, техните империи от акции, чипове, електромобили и изкуствен интелект имат нужда от китайския пазар. Ако Китай затвори вратата за Tesla, Nvidia и останалите символи на американската технологична мощ, голяма част от този блясък ще се окаже счетоводна илюзия.

Сделките за самолети, соя и технологически протоколи не са просто американска победа. Те са признание, че американската индустрия има нужда от китайския пазар. Това е разликата между старата пропаганда и новата реалност. В старата пропаганда Америка отива някъде и светът ѝ отстъпва. В новата реалност Америка отива някъде и започва да договаря достъп.

И после дойде сцената, която казва повече от всяка дипломатическа декларация. На летището в Пекин американската делегация изхвърля китайски предмети в контейнер до стълбата на Air Force One. Пропуски. Значки. Временни телефони. Сувенири. Всичко, което е било дадено от китайската страна. Не защото е непременно безполезно, а защото вече всяка вещ е подозрение. Всеки предмет е възможен микрофон. Всеки подарък е потенциален пробив. Всеки жест е заплаха.

Това вече не е самоуверена империя. Това е нервна империя. Империя, която обикаля света с претенцията да го контролира, но не смее да качи на самолета си дори значка от домакините. Империя, която слуша всички, следи всички, санкционира всички, но трепери от мисълта, че някой може да слуша и нея.

В този контейнер на летището в Пекин не бяха изхвърлени само китайски подаръци. Беше изхвърлена старата илюзия, че Америка влиза навсякъде като господар и излиза като победител.

Разбира се, службите ще кажат: това е протокол. Киберсигурност. Контраразузнаване. Предпазна мярка. И сигурно ще бъдат прави. Но историята не се интересува само от протоколи. Историята обича символи. А символът беше безпощаден: американската делегация напуска Китай с празни ръце — и буквално, и политически.

Това е новият свят. Светът, в който Америка още е силна, но вече не е всесилна. Светът, в който Западът още е богат, но вече не е единственият богат. Светът, в който санкциите вече не са магическа пръчка, доларът вече не е религия, а американската арогантност вече не впечатлява народи, които помнят империи, войни, колонии и унижения.

Досегашната англосаксонска представа за света беше проста: един малък процент от човечеството притежава, контролира, наставлява и наказва останалите. Пише правилата, сменя правителства, раздава морални присъди, определя кой е демократичен, кой е авторитарен, кой има право на сигурност и кой трябва да бъде превърнат в територия за експерименти.

Тази епоха приключва. Не защото Западът изчезва. А защото останалият свят порасна.

Китай не говори като ученик. Русия не се държи като колония. Индия не чака разрешение. Африка вече не иска да бъде само склад за суровини. Латинска Америка все по-трудно приема ролята на заден двор. Евразия започва да мисли себе си като пространство на инфраструктура, енергия, пазари, транспорт, технологии и суверенитет.

Това е историческото преместване на центъра. Не към рай. Не към нова невинност. Не към свят без интереси. А към свят, в който интересите вече няма да се диктуват само от Вашингтон, Лондон и Брюксел.

И точно затова Пекин беше важен. Тръмп не беше унижен с грубост. Беше унижен с учтивост. Това е най-тежката форма на дипломатическо поражение. Да те приемат добре, да те изпратят прилично и да не ти дадат същественото, за което си дошъл. Да ти покажат, че времето на заповедите е минало.

След няколко дни в Пекин ще отиде Путин. И това вече не е просто дипломатически календар. Това е символ на епохата. Американският президент напуска Китай без стратегически пробив, а руският президент пристига, за да задълбочи оста Москва–Пекин. Историята не говори шумно. Понякога само сменя посоката на самолетите.

И точно на този фон идва българската новина: първото официално посещение на Румен Радев като министър-председател ще бъде в Германия.

Това също не е просто дипломатически календар. Това е политически знак.

Берлин е важен. Германия е важна. България има сериозни икономически, индустриални и европейски връзки с Германия. Няма нищо скандално в това един български премиер да започне оттам. Скандалното би било, ако отново спре дотам.

Но въпросът е и в коя Германия отива българският премиер.

Не в Германия на Аденауер. Не в Германия на Вили Бранд. Не дори в Германия на хладната, но стабилна Меркел. Българският премиер отива в Германия на Фридрих Мерц — канцлер с ниско обществено доверие, с разклатено управление, с общество, уморено от икономическа стагнация, миграционни напрежения, социална несигурност и все по-тежка военна реторика около Украйна.

Това вече не е безспорният европейски център, който излъчва спокойствие, ред и посока. Това е Германия в криза на лице и мнение. Германия, която още има индустриална мощ, но вече няма същата политическа тежест. Германия, която иска да води Европа, но трудно убеждава дори собствените си граждани. Германия, която говори за сигурност, но все по-често звучи като страна, въвлечена в логиката на продължителна война, вместо в логиката на европейски мир.

И точно затова първата визита в Берлин не може да бъде просто ритуал на вярност. Ако България отива при Мерц, тя не трябва да отива като ученик при директор. Трябва да отива като държава при държава. С ясни въпроси. С национален интерес. С памет, че Германия е важен партньор, но не е последната инстанция на българската съдба.

Защото да започнеш от Берлин може да бъде дипломатически нормално. Но да мислиш света само през Берлин, при положение че самият Берлин вече не знае накъде води Европа, е политическа бедност.

И тук картината става още по-ясна. Радев не отива в Берлин само за протокол, усмивки и европейски любезности. Радев отива да подпечата новата българска роля в германската военна индустриална схема. Зад думите „стратегическо партньорство“, „инвестиции“, „индустрия“ и „европейска сигурност“ стои много конкретен проект — заводът на Rheinmetall за барут и боеприпаси в България.

И това вече не е просто инвестиция. Това е геополитическо позициониране.

България влиза не като равен индустриален партньор, а като територия за производство на война. Като площадка. Като периферна база на германския военно-промишлен комплекс. Като място, където ще се произвежда барут за една Европа, която все по-малко говори за мир и все повече говори за дълга война, превъоръжаване и фронтова икономика.

Това е истинският смисъл на първата визита в Берлин.

Не просто „приятелство с Германия“. Не просто „европейско сътрудничество“. Не просто „инвестиции и работни места“. А вписване на България в новата военна архитектура на Европа — под германско индустриално ръководство, с българска територия, български риск и българско участие в една чужда стратегическа логика.

И тук стигаме до истинския абсурд — завод за барут без памук.

Защото барутът не започва от пресконференцията. Не започва от немския инвеститор. Не започва от снимката с каска пред бъдеща площадка. Барутът започва от суровината. А ключовата суровина за нитроцелулозата — основен компонент за съвременните пропеланти — е целулозата, включително от памучни линтери.

И ако България няма собствена суровинна база, няма възстановено памукопроизводство, няма дългосрочни договори за памучни линтери, няма контрол върху веригата на доставка и няма национална стратегия за химическата част на отбранителната индустрия, тогава това не е индустриален суверенитет. Това е сглобяване на чужда военна логистика върху българска територия.

Заводът може да бъде представян като голяма инвестиция. Може да бъде опакован с думи като „модернизация“, „сигурност“, „стратегическо партньорство“ и „европейска отбрана“. Но големият въпрос не е колко струва заводът. Големият въпрос е кой контролира суровината, технологията, пазара, поръчките и политическата цел на производството.

Защото без памук, без нитроцелулозна независимост и без собствена химическа база България не става военнопромишлен център. Става терен. Става площадка. Става периферна производствена зона в чужда стратегическа схема.

И това е разликата между индустрия и зависимост.

Ако държавата наистина мислеше стратегически, първо щеше да пита: можем ли да възстановим памукопроизводството? Можем ли да осигурим целулозна база? Можем ли да изградим национална химическа верига? Можем ли да вържем земеделие, химия, военна индустрия, транспорт, енергия и експорт в един български индустриален план?

Но у нас обикновено започваме от обратното. Първо идва чуждият концерн. После идва снимката. После идва заемът. После идва геополитическата клетва. А накрая, някъде след всичко това, някой тихо пита: „Добре, а суровината откъде ще дойде?“

Да строиш завод за барут без памук е като да строиш пристанище без море. Изглежда голямо на макет, звучи държавнически на пресконференция, но в стратегически смисъл показва едно — България отново е поканена да бъде територия, не субект.

И това се случва в момент, в който светът се пренарежда.

Когато Китай, Индия, Русия, Близкият изток, Африка и Латинска Америка се превръщат в нови центрове на сила, търговия, суровини, енергия и инвестиции, България няма право отново да мисли света през ключалката на Берлин и Брюксел.

Първо Берлин. Добре. Но след това?

След това трябва да има Пекин. Трябва да има Делхи. Трябва да има Анкара. Трябва да има държавите от Залива. Трябва да има Централна Азия. Трябва да има Африка. Трябва да има Латинска Америка. Трябва да има пазари, енергия, суровини, транспортни коридори, индустрия, земеделие, технологии и реални инвестиции.

България не може вечно да живее като най-прилежния ученик в класната стая на ЕС. Не може външната ни политика да се свежда до това някой в Европа да ни потупа по рамото, някое посолство да ни нарече „надежден партньор“, а някой чиновник да ни обясни колко добре сме се справили с поредната директива, докато икономиката ни изтича, демографията се срива, индустрията ни се превръща в спомен, а младите ни хора търсят бъдеще в чужди държави.

Никой разумен човек не казва България да се самоизолира от Европа. Това би било глупост. България е европейска държава — исторически, културно, политически и институционално. Но България трябва да бъде европейска държава, не европейска провинция. Съюзник, но не васал. Партньор, но не статист. Държава, която знае къде принадлежи, но още по-добре знае какво иска.

Истинският въпрос не е „как ще живеем без ЕС“. Истинският въпрос е как ще живеем, ако продължим да вярваме, че светът свършва с ЕС.

Светът извън Запада не умира. Напротив — там се строи, произвежда, търгува, инвестира и планира. Там има суровини. Там има пазари. Там има млади общества. Там има инфраструктура. Там има енергия. Там има глад за развитие. Там има държави, които вече не искат да бъдат периферия на чужди империи, а центрове на собственото си бъдеще.

А ние още се държим така, сякаш извън Брюксел има само тъмнина, степи и варвари.

Това е провинциалното мислене, което трябва да приключи. Не европейската принадлежност, а провинциалната зависимост. Не съюзничеството, а поклонничеството. Не партньорството, а доброволната слепота.

България има нужда от отваряне към света. Не от геополитическа истерия, а от геополитическа зрялост. Не от лозунги, а от стратегия. Не от клетви, а от интерес. Не от поклон, а от позиция.

Къде има пазари за българските стоки? Къде има инвестиции за българската индустрия? Къде има енергия за българската икономика? Къде има работа за български инженери, строители, земеделци, транспортни фирми, пристанища, университети и технологични компании? Това са въпросите на държавата.

Не дали сме достатъчно удобни. Не дали сме достатъчно послушни. Не дали сме достатъчно правилни в очите на чуждия център. А дали сме достатъчно умни, за да разберем, че светът вече не е онзи от 90-те години.

Пекин показа края на американската самоувереност. Берлин ще покаже дали България има своя самостоятелност.

Но това вече не е старият Берлин, пред който малките държави стояха с наведена глава. Това е Берлин на Мерц — нервен, несигурен, ястребов, с ниско доверие и с все по-видима криза на европейското лидерство. Затова България няма право да отиде там като провинция, която чака одобрение. Трябва да отиде като държава, която знае цената си.

Ако първата визита е в Германия, това може да бъде нормално. Но ако цялата визия остане в Германия, това ще бъде старият български проблем — да търсим одобрение там, където трябва да защитаваме интерес.

Новият свят няма да чака България. Историята рядко чака малките държави, които се страхуват да мислят голямо. Тя просто минава покрай тях и ги оставя да обясняват на следващото поколение защо пак са били на правилната страна на чуждата карта, но на грешното място в собствената си съдба.

Докато ние спим в евроатлантическия си сън, светът вече се събужда без нас.

И въпросът вече не е дали България ще избере Изтока или Запада.

Въпросът е дали България най-после ще избере себе си.