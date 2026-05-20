БРИКС не успя да защити Иран: Индия и ОАЕ блокираха обща позиция срещу САЩ и Израел

/Поглед.инфо/ Срещата на външните министри на БРИКС в Индия приключи без обща декларация заради конфликта около Иран и ОАЕ. Под фасадата на „Глобалния Юг“ изплуваха нефтени маршрути, LNG договори, Ормузкият проток и страхът на Индия да не скъса със САЩ.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

В Ню Делхи не се провали просто една дипломатическа среща. Провали се внимателно поддържаната легенда, че БРИКС постепенно се превръща в единен политически полюс, способен да говори с общ език по стратегическите конфликти на планетата. Срещата на външните министри приключи без съвместно изявление. Това не е технически детайл от протокола. В подобни формати именно текстът на финалната декларация показва къде свършва прагматизмът и започва реалната политическа общност. Тук общност нямаше.

Проблемът не започва от Иран. И дори не започва от Израел.

Проблемът започва от факта, че БРИКС вече събира държави с напълно различни модели на оцеляване. Китай мисли през производствени вериги, индустриален износ и стратегическа инфраструктура. Русия мисли през сигурност, военен баланс и разрушаване на западната санкционна архитектура. Индия мисли през енергийна стабилност и достъп до западни пазари. ОАЕ мислят като финансов и логистичен възел между Лондон, Ню Йорк, Мумбай и Рияд. Иран мисли като държава под постоянен режим на натиск, санкции и военна заплаха.

Тези системи не съвпадат.

В текста ясно се вижда как иранската делегация, водена от Абас Арагчи, е настоявала за пряко осъждане на американско-израелската операция срещу Иран. И тук се появява реалният проблем. Ако БРИКС приеме подобен език, Индия автоматично влиза в зона на конфликт със Съединените щати и с част от държавите от Персийския залив. Ако откаже — Техеран започва да разбира, че „антизападният блок“ е много по-малко антизападен, отколкото изглежда по конференциите.

Русия и Китай могат да си позволят директен тон. Индия — не.

Тук има нещо, което не излиза в официалните декларации. Ню Делхи говори за многополюсен свят, но индийската икономика продължава да е критично зависима от западни технологии, финансови потоци и достъп до американския пазар. Индия не иска срив на отношенията със САЩ. Особено сега, когато китайско-индийското напрежение по линията Ладакх – Аксай Чин остава замразено, но не и решено.

Затова Моди действа внимателно. Понякога прекалено внимателно.

В текста има ключов детайл, който повечето медии ще пропуснат. Индия не просто отказва да подкрепи острия ирански език. Паралелно с това тя ускорява споразуменията си с ОАЕ. Това вече е друго ниво на играта. Не говорим за дипломатическа неутралност, а за реално пренареждане на енергийните и логистичните зависимости в Евразия.

Маршрутът IMEC — Индия–Близък изток–Европа — не е просто инфраструктурен проект. Това е опит да се изгради алтернативен търговски коридор срещу китайския „Един пояс, един път“. Вашингтон активно подкрепя тази схема. ОАЕ участват. Саудитска Арабия също. Израел е критичен елемент от проекта, защото без средиземноморски достъп логиката на коридора се разпада.

И тук идва иронията. Част от държавите в БРИКС вече са включени в инфраструктурни системи, зад които стоят интереси, директно конкуриращи китайските.

После идва Ормузкият проток.

Това е истинският нерв на текста.

Ормуз не е символ. Това е физически тесен морски коридор с ширина около 39 километра в най-тясната си част, през който минава близо една пета от световния петролен износ. Индия е третият по големина вносител на енергия в света. При блокиране на Ормуз индийската икономика влиза в режим на извънредна уязвимост. Не след година. Почти веднага.

Затова Ню Делхи няма интерес от ескалация с ОАЕ или Саудитска Арабия. Дори ако официално продължава да говори за баланс.

Тук се появява ADNOC. Договорите за LNG. Петролният резерв във Вадинар. Новите хранилища. Петимилиардните инвестиции. Това не са второстепенни икономически теми. Това е инфраструктура на оцеляването. Индия строи система, която да намали риска от енергиен шок при бъдещи регионални войни.

И едновременно с това стои в една организация с Иран.

Тази конструкция изглежда стабилна само на снимка.

В текста се споменава и нещо друго — предполагаемите удари на ОАЕ по ирански цели, включително по остров Лаван. Официално потвърждение няма. Но самият факт, че подобна информация вече циркулира в Wall Street Journal, Bloomberg и Reuters, означава, че започва подготовка за нов политически климат в региона. Такъв тип публикации рядко се появяват случайно и още по-рядко остават без последици.

Особено когато става дума за Лаван.

Островът не е просто точка на картата. Той е част от иранската петролна инфраструктура в Персийския залив. Всеки удар там автоматично засяга транспортни потоци, застрахователни тарифи, танкерни маршрути и фючърсни пазари. Един пожар в рафинерия може да произведе по-силен политически ефект от десет дипломатически срещи.

БРИКС няма механизъм за подобни кризи.

Това е централният проблем.

Организацията се разшири твърде бързо. При това без изграждане на вътрешна система за арбитраж между регионални противници. Китай и Индия имат гранични конфликти. Иран и ОАЕ имат стратегическо недоверие. Египет и Етиопия са в спор около водите на Нил. Саудитска Арабия и Иран едва наскоро започнаха ограничено размразяване. Ако Пакистан влезе през 2026 г., както се намеква в текста, напрежението ще стане още по-сложно.

Тук има една неудобна тема, за която почти не се говори. БРИКС беше силен, когато беше сравнително малък и абстрактен. Тогава можеше да съществува върху лозунги — „многополюсен свят“, „Глобален Юг“, „алтернатива на западния ред“. Колкото повече организацията се разширява, толкова по-малко работят лозунгите.

Защото идват тръбите, пристанищата и ракетите.

И сметките.

Русия и Китай разбират това. Вероятно затова текстът завършва с очаквания около срещата между Владимир Путин и Си Дзинпин в Пекин и бъдещата декларация за многополюсен свят. Москва и Пекин очевидно се опитват да превърнат БРИКС от символична коалиция в по-структурирана система. Но има един проблем — двете държави все още не са предложили механизъм, който да примири регионалните интереси вътре в блока.

Китай има известен успех между Рияд и Техеран преди години. Това е вярно. Но тогава не съществуваше сегашният мащаб на войната и регионалната милитаризация. Сега ситуацията е друга. След ударите срещу Иран и ответните действия срещу инфраструктурата на ОАЕ недоверието вече работи на институционално ниво.

Това не се поправя с една среща.

Има и още нещо.

Западът внимателно наблюдава тази вътрешна фрагментация. Във Вашингтон прекрасно разбират, че БРИКС е много по-лесен за управление, когато вътре в него има регионални съперници с различни икономически зависимости. Затова и американската стратегия не е непременно да унищожи организацията. Понякога е достатъчно тя просто да не може да взема решения.

Точно това се случи в Индия.

Никаква декларация. Никаква единна позиция. Никакъв общ език за Ормуз. Само двустранни сделки и внимателни дипломатически формулировки.

Дори формулировките вече не стигат.

В текста има една фраза, която заслужава внимание — че БРИКС рискува да започне да съществува „заради себе си“. Това звучи абстрактно, но всъщност е много конкретно предупреждение. Има международни структури, които постепенно се превръщат в церемониални пространства без реална способност за координация. Срещи има. Снимки има. Комюникета има. Но при истинска криза системата блокира.

ЕС често влиза в подобни ситуации. ООН също.

Сега същият риск се появява и пред БРИКС.

Това не означава автоматичен провал. Но означава, че организацията влиза в по-тежък етап. Периодът на романтичния ентусиазъм около „Глобалния Юг“ приключва. Следва етапът на суровото договаряне между държави, които имат различни интереси, различни зависимости и различни страхове.

А страхът е ключовият фактор тук.

Индия се страхува от енергиен шок. ОАЕ — от ирански удари по инфраструктурата. Иран — от стратегическо обкръжение. Китай — от блокиране на евразийските маршрути. Русия — от дългосрочно военно изтощение и нови икономически бариери.

В подобна среда „общият дневен ред“ започва да се разпада още при първия реален тест.

Точно това се случи в Ню Делхи.

И ако следващата голяма криза удари едновременно Ормуз, Червено море и индийските енергийни маршрути, тогава въпросът вече няма да бъде дали БРИКС може да формулира декларация. Въпросът ще бъде дали организацията изобщо е способна да функционира като геополитически център, а не като сбор от държави с временни съвпадения на интересите.

Тази версия за момента изглежда по-близо до реалността.

Бележка: Текстът е авторска публицистична и аналитична обработка на тема, свързана с процесите в БРИКС, Близкия изток и евразийската геополитика, подготвена за Поглед.инфо.