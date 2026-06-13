Румен Петков: Европа върви към война, а България още се колебае на чия страна е мирът

/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора с водещия Владимир Трифонов лидерът на АБВ Румен Петков прави безкомпромисен анализ на незаконния град край Варна, кризата в българската държавност, кадровите промени в МВР, войната в Украйна, ерозията на европейските ценности и мястото на България в един все по-нестабилен свят. Според него държавата е изправена пред решаващ избор – дали да наложи върховенството на закона, дали да защити националния си интерес и дали да има смелостта да търси мир там, където други настояват за продължаване на войната.

Втората част от разговора на Владимир Трифонов с лидера на АБВ Румен Петков е посветена на няколко от най-острите политически и обществени теми, които определят дневния ред както на България, така и на Европа.

Разговорът започва с темата за незаконния град край Варна – случай, който според Румен Петков далеч надхвърля рамките на един строителен скандал. Той го определя като тест за способността на държавата да защитава закона и предупреждава, че всяка форма на узаконяване на подобно строителство би означавала легитимиране на престъплението. Според него държавата трябва ясно да покаже, че незаконното строителство няма бъдеще и че институциите са способни да действат без компромиси.

Значителна част от разговора е посветена на промените в Министерството на вътрешните работи и ролята на главния секретар. Румен Петков прави критичен анализ на работата на досегашното ръководство и коментира необходимостта от връщане към професионализма в системата за сигурност. Той подчертава, че обществото трябва да проявява уважение към служителите в сектор „Сигурност“, които ежедневно поемат рискове в защита на държавата и гражданите.

Сериозно внимание е отделено на войната в Украйна и на българската позиция по конфликта. Румен Петков коментира противоречията в публичните позиции на отделни представители на властта и поставя въпроса дали България провежда единна външна политика. Според него страната трябва да защитава преди всичко собствените си интереси и да търси решения, които да намаляват рисковете за българското общество.

В разговора се разглеждат и процесите в Европейския съюз, нарастващите обществени напрежения в редица европейски държави и кризата на доверието към европейските институции. Според Румен Петков Европа постепенно губи част от моралния си авторитет, а решенията на европейските лидери все по-често предизвикват недоволство сред собствените им граждани.

Особено място е отделено на историческата памет и на отношението към българската история. Румен Петков предупреждава за опитите за пренаписване на исторически събития и подчертава значението на националната памет за съхраняването на българската идентичност. В този контекст той прави паралели между минали и настоящи процеси и поставя въпроса доколко обществото е способно да извлича поуки от собствената си история.

В интервюто се обсъждат още събитията в Молдова, Румъния и Армения, както и тенденциите в европейската политика, които според него поставят под въпрос демократичните стандарти, върху които е изграден Европейският съюз. Разговорът засяга и социалните последици от европейските политики, икономическите трудности пред отделните държави и нарастващото обществено недоволство.

Финалната част на интервюто е посветена на икономическите отношения между Европа и Русия и на възможностите пред България. Румен Петков коментира енергийните доставки, работата на рафинерията в Бургас, цените на горивата и перспективите за възстановяване на икономическите връзки след края на конфликта. Според него България разполага с възможности да играе по-активна роля в бъдещи мирни инициативи и да защитава по-уверено националните си интереси.

Това е разговор за закона и беззаконието, за мира и войната, за паметта и забравата, за държавността и отговорността на политиците в едно време на сериозни геополитически сътресения.

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=e9mNlykdvjc

#РуменПетков #ВладимирТрифонов #ПогледИнфо #АБВ #Украйна #Русия #Европа #НАТО #България #Политика