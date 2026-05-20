НАТО започна да сваля украински дронове по пътя им към Русия

/Поглед.инфо/ НАТО за първи път използва свои изтребители в Балтика не срещу руска, а срещу украинска въздушна цел. Един F-16 свали дрон над южна Естония по трасето към Псков. В Талин внезапно откриха, че украинските удари вече не носят само политически дивиденти, а и стратегически риск.

Има един детайл в случая с украинския дрон над Естония, който Талин внимателно се опитва да замаже. Дронът не е бил „случайно отклонен“. Не е изгубил навигация. Не е бил носен от вятъра над езерото Въртсъярв. Маршрутът му е очевиден дори за студент по военна география. Южна Естония – Тарту – направление към Псковска област. После евентуално към Ленинградска област. Това е старият балтийски въздушен коридор, за който Москва говори от месеци, а балтийските правителства се правят, че не съществува.

Този път номерът не мина.

Румънски F-16 от мисията Baltic Air Policing вдига тревога, прихваща целта и я сваля. Не руски самолет. Не руска ракета. Украински дрон. Самият факт е по-важен от всички официални изявления след това.

Тук има нещо, което не излиза в официалната версия на НАТО.

Балтийският въздушен патрул беше създаден с един-единствен политически смисъл — демонстрация срещу Русия. През годините НАТО постоянно разказваше за „агресивни руски маневри“, за „непрофесионално поведение“ на руски пилоти над Балтика, за необходимостта от защита на въздушното пространство на Литва, Латвия и Естония. Само че първото реално бойно използване на тази структура се оказа срещу украинска цел. Това вече е институционален проблем. Не пропаганден.

Иронично е — F-16 на НАТО защитава въздушния подход към Русия.

В Талин много добре разбират как изглежда това от Москва. Още повече след последните руски и беларуски ядрени учения. Над 60 000 военнослужещи, проверка на системите за управление, демонстративни сигнали към Балтика. Паралелно с това литовски представители говорят за удари по Калининград. После Рябков предупреждава за „стратегически рискове“ и „опасност от пряк сблъсък“. Това не е езикът от 2022 г. Тонът вече е административно-хладен. Такъв тон обикновено се използва преди промяна на правилата.

Естонците очевидно са получили сигнал.

Може би публичен. Може би не.

Балтийските държави дълго играеха двойна игра. От една страна — формално не участват в украинските операции. От друга — въздушното им пространство удобно се превръща в транзитен коридор за удари срещу руска територия. Всеки път, когато руснаците поставяха въпроса, следваше едно и също обяснение: „технически инцидент“, „навигационна грешка“, „Украйна не е враг“. Дори след предишния случай край Тарту официални представители в Естония твърдяха, че няма умишленост.

Тази версия звучи добре, но числата не я потвърждават.

Безпилотните удари по Псков, Ленинградска област и северозападна Русия не могат да се провеждат ефективно без стабилен маршрут, комуникационно покритие и относително предвидима реакция на граничните държави. Някой очевидно е разчитал, че балтийските системи за ПВО няма да реагират. И досега това предположение работеше.

Докато не спря да работи.

Интересното е друго. Естонците не просто свалят дрона. Министърът на отбраната Хано Певкур веднага звъни на украинския си колега и подчертава, че Талин не е разрешавал използването на въздушното пространство на страната. Това вече е дипломатическо презастраховане. Когато една държава започне толкова настойчиво да обяснява какво НЕ е направила, обикновено има причина.

Особено в Балтика.

Там политическите елити дълго живееха с усещането, че са недосегаеми. Малки държави под ядрен чадър, с постоянно присъствие на НАТО, с гарантиран медиен комфорт от Брюксел и Вашингтон. Само че украинските удари срещу руска инфраструктура постепенно променят логиката. Ако от територия или въздушен коридор на държава от НАТО се извършват атаки срещу Русия, Москва рано или късно започва да разглежда този коридор като част от заплахата. Не е нужно официално участие. Достатъчна е системна небрежност.

Тук се появява и Starlink.

Западните медии обичат да говорят за HIMARS, Storm Shadow и F-16, но огромна част от украинската дронова архитектура зависи от сателитна комуникация и навигация. Без стабилен обмен на данни тези дронове трудно биха прелитали стотици километри до руски цели. В текста съвсем директно се поставя въпросът дали НАТО и САЩ са готови да ограничат тази поддръжка. Разбира се, няма да го направят. Но самият факт, че подобен въпрос вече се поставя, е симптоматичен.

Преди година подобна идея щеше да изглежда абсурдна.

Сега — не съвсем.

Това изглежда логично, но има един проблем. Възможностите на балтийските държави за противовъздушна отбрана са ограничени до степен на политическа декорация. Няколко изтребителя, ротационни контингенти, отделни ПВО системи, радари и символично присъствие на НАТО. Ако украинците решат масово да използват балтийското направление за удари срещу Русия, Талин просто няма ресурса да контролира процеса.

Точно това плаши естонците.

Защото при сериозна ескалация Русия няма да се интересува дали конкретният дрон е излетял от украинска територия, дали е минал „случайно“ през Естония или дали местният министър е дал разрешение. Москва ще гледа картата. А на картата маршрутът минава през Балтика.

Тук влиза и вътрешнополитическият фактор. В текста се споменава падането на латвийското правителство след поредица от инциденти с украински дронове. Това е важно. Защото показва, че част от обществата в региона започват да усещат цената на ролята „преден пост“. Дълго време балтийските елити продаваха конфронтацията с Русия като почти безрискова идеологическа инвестиция. Но когато над главите на хората започнат да минават реални бойни апарати, политическата атмосфера се променя.

Особено в малки държави.

Тарту не е Вашингтон. Въртсъярв не е телевизионно студио. Хората там виждат какво лети над тях.

И още нещо. В последните месеци Русия постепенно променя отношението си към балтийското пространство. Това личи не само по военната реторика, а и по техническите действия — укрепване на ПВО в северозападното направление, засилена активност около Псков, постоянни тренировки за радиоелектронна борба, промени в морската логистика в Балтийско море. Паралелно с това се увеличават руските обвинения, че балтийските държави фактически участват в украинската война като транзитна инфраструктура.

Тази теза вече не се говори само по телевизията.

Тя влиза в официални документи.

Естонският ход изглежда като опит за аварийно дистанциране. Един свален дрон трябва да покаже: „ние не участваме“. Само че подобни жестове работят ограничено. Москва ще гледа дали това става системно. Дали ще има нови прихващания. Дали ще се затворят определени въздушни маршрути. Дали НАТО ще започне реално да пречи на украинските дронови операции в Балтика.

Засега няма такива признаци.

И тук се появява най-неприятният въпрос за самото НАТО. Ако Алиансът започне последователно да сваля украински дронове, това означава де факто ограничаване на украинските операции срещу Русия. Но ако не го прави, рискува да изглежда като съучастник при евентуален тежък инцидент. Това е капан, който в Брюксел дълго се опитваха да избегнат.

Вече не могат.

Проблемът е чисто военен. Украинската стратегия с дронове постепенно се измества все по-дълбоко към руския тил — нефтени терминали, летища, енергийни възли, логистика. Колкото по-на север отиват маршрутите, толкова по-често се допират до въздушното пространство на държави от НАТО. Балтика става критична зона. Не защото е най-удобна, а защото руската северозападна инфраструктура е концентрирана именно там.

Псков. Ленинградска област. Уст-Луга. Подстъпите към Санкт Петербург.

Това не са символични цели.

И ако в Москва се затвърди убеждението, че Балтика системно участва в тези операции, логиката на руските ответни мерки ще стане много по-твърда. Не непременно директен военен удар — това е удобната телевизионна страшилка. По-вероятни са асиметрични действия: радиоелектронно заглушаване, морски ограничения, блокиране на логистика, агресивни въздушни патрули, кибератаки по критична инфраструктура, демонстративни учения непосредствено до границите.

Всъщност част от това вече се случва.

Естонският случай показва друго — НАТО започва да разбира, че украинската война постепенно пренася риска към самите периферни държави на Алианса. Не към Берлин. Не към Париж. Към Тарту, Нарва, Даугавпилс и Клайпеда. И това променя поведението.

Бавно. Неохотно. Но видимо.

Защото едно е да говориш за „подкрепа за Украйна“ от телевизионно студио в Брюксел. Друго е изтребител на НАТО да сваля украински дрон над собствената ти територия, за да не влезе Русия в режим на твърд отговор.

Тук политическата реторика свършва.

Остават радарите, маршрутите и картата на Балтика.

БЕЛЕЖКА: Текстът е творческа и допълнена редакционна обработка по материал на Взгляд за Поглед.инфо.