Путин поиска от Си решителен ход срещу долара и Украйна: Китайският танкер в Одеса взриви преговорите

/Поглед.инфо/ Путин пристигна в Пекин с делегация, която прилича повече на кризисен икономически щаб, отколкото на дипломатическа мисия. На масата са доларът, „Силата на Сибир 2“, Иран, Украйна и новата архитектура на азиатската търговия. Одеса неочаквано влезе в разговора.

Посещението на Владимир Путин в Китай този път не изглежда като стандартна демонстрация на „вечна дружба“. Прекалено много хора са качени в самолета. Прекалено много институции са представени. И прекалено много течове започнаха още преди официалните разговори.

В делегацията не са просто дипломати и протоколни чиновници. Там са Набиулина, Силуанов, Новак, Мантуров, Трутнев, ръководители на „Росатом“, „ВЕБ.РФ“, „Роскосмос“, губернатори, банки и големи корпорации. Това не е символика. Това е списък на хората, които подготвят икономика за дълга конфронтация и за пренаписване на разплащателната система извън долара.

Тук има нещо, което не излиза.

Ако ставаше дума само за „Силата на Сибир 2“, нямаше нужда от толкова тежък финансов състав. Газопроводът е важен, но той е само инфраструктура. Истинският разговор очевидно е друг – как Русия и Китай ще организират следващия етап от търговията си, ако санкционният натиск срещу Пекин започне да копира модела срещу Москва.

Последните две години китайските банки тихо започнаха да ограничават някои операции с руски компании. Не публично. Административно. Забавени преводи, проверки на документи, откази за вторични транзакции. Вашингтон работи именно там – в банковите канали. Не със самолетоносачи.

Затова и фразата, която изтече в американските крипто среди – „доларът е в кошчето“ – звучи едновременно преувеличено и показателно.

Реалността е по-суха.

Русия и Китай вече минаха масово към разплащания в юани и рубли. Индия плаща частично в дирхами. Саудитците започнаха да допускат сделки в юани. Иран отдавна експериментира с алтернативни валути в Ормуз. Никой не „убива“ долара. Това е пропагандна фраза. Но постепенно се изгражда паралелна система, в която доларът престава да бъде задължителен посредник.

Това е различно.

Вашингтон разбира проблема прекрасно. Затова реакцията на западните медии към посещението е нервна. „Уолстрийт джърнъл“ директно описва визитата като опит на Си Дзинпин да демонстрира паритет с Тръмп и да покаже, че Китай няма намерение да се отказва от Русия, Иран и Северна Корея.

Впрочем самият график е неприятен за американците. Тръмп посещава Пекин. След дни там пристига Путин. Китай демонстративно поставя двете най-големи ядрени сили в един дипломатически коридор. Това е сигнал към Азия, към Близкия изток и към европейците, които все още вярват, че Пекин ще се откаже от Москва срещу търговски компромиси.

Китайците гледат по друг начин.

За тях Русия е стратегически тил. Огромен суровинен резерв. Ядрена сила с контрол над Арктика. Държава, която държи американските ресурси фиксирани в Европа. Китайската логика е студена: колкото по-дълго Вашингтон е зает с Русия, толкова повече пространство остава в Тихия океан.

Но има и проблем.

Пекин не иска Русия да рухне. Не иска и Русия да победи прекалено бързо. Китайците печелят от продължително изтощение, стига то да не премине в неконтролируем разпад. Именно затова разговорите между Путин и Си винаги са пълни с усмивки, а зад тях има много тежък пазарлък.

Газът е част от него.

„Блумбърг“ вече иронизира, че Путин „за пети път“ продава „Силата на Сибир 2“ на Китай. Това е вярно само формално. Всъщност проектът буксува заради цената и условията. Китай не иска да плаща европейски цени. Русия не иска да се превърне в евтин суровинен придатък.

Монголия също е фактор. Маршрутът минава през нейна територия. А там вече се появиха американски и британски интереси. Не шумно. През добивни компании, логистика и „зелени“ проекти. В Азия инфраструктурата отдавна е геополитика.

Има още един детайл, който западните анализатори подценяват.

Руската делегация пристига в Китай едновременно с мащабни ядрени учения на Тихоокеанския флот и съвместни действия с Беларус. Формално това е съвпадение. Вероятно наистина е така. Но в дипломацията съвпаденията работят като сигнални системи.

Китайците мразят подобни фонове.

Пекин иска стабилност около границите си. Не демонстрации на ядрени сценарии точно когато руският президент е в китайската столица. Руският блогър Роман Тарантул правилно отбелязва, че контекстът създава „не особено благоприятен фон“.

Особено когато Беларус се споменава в ядрен контекст.

Китайците имат дълга памет за подобни неща. В Пекин отлично помнят съветско-китайските напрежения от 60-те години, остров Дамански, ядрените страхове по Усури и реалните обсъждания в Москва дали да не бъде ударен китайският ядрен обект в Лоб Нор. Днес официално всичко е „безгранично партньорство“. Но генералните щабове никога не мислят сантиментално.

Точно тогава се появява и историята с „китайския танкер“ в Одеса.

Reuters разпространява информация, че руски дрон е ударил китайски кораб. Киев моментално подема темата. Зеленски също. След това се оказва, че корабът не е китайски, а плава под флага на Маршаловите острови и има връзки със Северна Корея.

Тази версия звучи добре, но има един проблем.

Дори само китайски екипаж е достатъчен, за да бъде използвано политически. Именно това е опасното. Одеса постепенно се превръща в зона, където се пресичат руски удари, китайски търговски интереси, севернокорейски логистични линии и западно разузнаване.

Там вече няма „локална война“.

Пристанището е критично за украинския износ, за транзита към Дунав, за черноморските маршрути към Констанца и Босфора. А китайците имат огромни интереси в логистиката на Черно море още от времената на инициативата „Един пояс, един път“. Много от тези проекти замряха след 2022 г., но Пекин не ги е забравил.

Москва вероятно настоява за нещо друго.

Не просто политическа подкрепа. А по-активно китайско участие в икономическото оцеляване на Русия. Повече банки. Повече разплащания. Повече индустриални доставки. Повече електроника с двойна употреба. Повече машини. Китай официално отрича да снабдява Москва военно. Но руската индустрия вече е критично зависима от китайски компоненти – микрочипове, оптика, индустриални дронове, CNC оборудване, химически компоненти.

Това се вижда по фронта.

„Геран-2“ формално е руски. Но веригите за доставка минават през половин Азия. Същото важи за комуникационните модули, гражданската електроника и част от навигационните системи. Санкциите забавят процеса. Не го спират.

Западът отлично разбира това и затова започна да атакува китайските банки, а не само фабриките. Истинската битка е финансова. Не военна.

И тук идва най-интересният въпрос.

Какво всъщност иска Си Дзинпин?

Китайската икономика не е в бляскаво състояние. Имотният сектор продължава да затъва. Младежката безработица е чувствителна тема. Износът към Европа се забавя. Американските мита удрят технологичните компании. Пекин няма интерес от глобална експлозия.

Но също така няма интерес и от американска победа.

Затова китайската стратегия изглежда като постоянно балансиране. Достатъчно помощ за Русия, за да не загуби. Достатъчно дистанция, за да не бъдат унищожени китайските пазари в ЕС и САЩ.

Европейците междувременно изглеждат все по-изолирани. Дори украински блогъри вече признават панически, че новият „многополюсен танц“ оставя Европа навън.

Това не е случайно усещане.

Франция има свои интереси в Китай. Германия е зависима от китайския пазар. Италия формално се дистанцира от „Един пояс, един път“, но продължава да търси инвестиции. Полша и Балтика искат конфронтация. Брюксел говори за „намаляване на зависимостта“, докато европейските компании продължават да произвеждат в Китай.

Пълен разнобой.

На този фон се появи и странната история, публикувана от „Файненшъл таймс“, че Си бил казал на Тръмп, че Путин щял да „съжалява“ за войната. После дойде още по-абсурдната версия, че Китай подкрепял разоръжаване на Северна Корея.

Това вече изглежда като информационна операция.

Пекин никога няма да подкрепи разоръжена КНДР. Това би означавало американско военно присъствие директно до китайската граница без буфер. Китайската система може да прави много компромиси. Но не и по въпроса за буферните територии.

Същото важи и за Русия.

В Пекин разбират отлично, че ако Москва бъде стратегически пречупена, следващата цел ще бъде самият Китай. Не идеологически. Производствено, финансово и военно.

Тук се появява другата линия на разговорите – Иран.

Американският натиск срещу Техеран расте. Ормуз е нервен. Израелската ситуация остава нестабилна. А Китай купува огромни количества ирански петрол, често през сложни схеми с посредници, пререгистрирани танкери и смесени товари.

Русия и Китай вече координират част от енергийните маршрути. Иран е третият елемент. Ако към това се добавят Саудитска Арабия и БРИКС механизмите за разплащане, Вашингтон получава именно онова, от което най-много се страхува – не военен блок, а суровинен и финансов контраблок.

Това е далеч по-опасно.

Само че и тази конструкция има пукнатини.

Китайците не вярват напълно на руснаците. Руснаците не вярват напълно на китайците. Индия не вярва на Китай. Иран не вярва на всички. Саудитците играят двойна игра със САЩ. Турция продава дронове на Киев и едновременно иска БРИКС.

Многополюсният свят изглежда много по-хаотичен отвътре, отколкото звучи по форумите.

Но процесът върви.

Доларът няма да изчезне утре. Американската икономика остава най-голямата финансова система в света. Американският дълг продължава да бъде убежище при кризи – колкото и парадоксално да звучи. Самите китайци държат огромни резерви в долари.

И все пак.

За първи път след края на Студената война се изграждат паралелни механизми достатъчно големи, за да функционират без Вашингтон. Не глобално. Регионално. Това вече е достатъчно, за да променя политиката.

Посещението на Путин в Пекин не е театър. Това е техническа среща за следващата фаза на конфликта между системите. Част от разговорите сигурно ще останат неизвестни години наред. Но съставът на делегацията, нервната реакция на западните медии и истерията около Одеса показват, че разговорът не е само за газ.

Той е за това как изглежда светът, ако американският финансов контрол започне да губи монопол върху евразийската търговия.

И колко държави всъщност са готови да платят цената за това.

БЕЛЕЖКА: Текстът е публицистична и аналитична обработка по материали на чуждестранни медии и коментари, публикувани около визитата на Владимир Путин в Китай. Някои твърдения и „вътрешни информации“ към момента нямат официално потвърждение и са представени като част от текущата информационна и геополитическа среда.