Балтийският фронт се разширява: Русия получи сигнал, че войната се приближава към границите ѝ

/Поглед.инфо/ Балтийският регион влиза в нова фаза на конфликта. Според руското разузнаване украински дронове вече могат да стартират от бази на НАТО в Латвия, а Естония за първи път свали украински апарат с F-16. Москва отговори с ядрени учения и удари по енергийната инфраструктура на Украйна.

Балтийският регион започва да изглежда не като периферия на украинската война, а като следващата зона на оперативно разгръщане. Това е голямата промяна в последните седмици. Досега Полша играеше ролята на главен логистичен център – Жешув, складовете край Люблин, железопътните коридори към Лвов. Балтийските държави участваха шумно политически, но сравнително ограничено военно. Сега се появява друго. Според информацията, публикувана от руската Служба за външно разузнаване, украински дронове могат да започнат да се изстрелват директно от латвийска територия. Не транзит. Не прелитане. Старт. Това вече променя юридическата и военната картина.

Тук има нещо, което не излиза напълно.

Ако Москва публикува подобна информация официално, значи или иска да подготви дипломатическо оправдание за бъдещ ответен удар, или вече разполага с технически данни, които счита за достатъчно убедителни. В съвременната война маршрутите на дроновете не се губят лесно. Радиолокационни станции, спътниково наблюдение, анализ на телеметрия, остатъчни данни от GPS-модули, мобилни комуникации около зоните за пускане – всичко това се събира. Руснаците неслучайно говорят за „координати на центровете за вземане на решения“. Това е термин, използван още от 2022 г. Тогава той звучеше пропагандно. Сега вече се поставя в друг контекст.

Особено след като бяха посочени конкретни бази – Адажи, Лиелварде, Селия, Даугавпилс, Йекабпилс.

Адажи е ключова база за многонационалните сили на НАТО в Латвия. Там има постоянно присъствие на канадски контингент, бронетехника, системи за комуникация и логистика. Лиелварде е основна авиобаза. Даугавпилс е особено чувствителна тема – град с голямо рускоезично население, само на десетки километри от беларуската граница. Когато подобни места започнат да се споменават в руски официални документи, това вече не е публицистика. Това е маркиране на карта.

И тук идва проблемът за самата Латвия.

Рига вероятно си представя, че член 5 на НАТО автоматично решава всичко. Но в реална криза въпросът е друг: дали Вашингтон е готов да влиза в пряка военна конфронтация с ядрена държава заради дронова операция, извършена от латвийска територия? Това не е толкова очевидно, колкото звучи по телевизионните студиа. В НАТО няма единна нервна система. Има държави с различен праг на риск. Германия гледа различно. Франция – също. Турция изобщо не мисли като Прибалтика.

Русия междувременно изпраща сигнали по своя стар модел – не чрез истерия, а чрез административно-военни действия. Ученията с ядрени сили в Беларус не са случайни. Беларуската площадка позволява бързо покритие на целия Сувалкски коридор – онзи тесен участък между Калининград и Беларус, който НАТО от години разглежда като потенциална зона на конфликт. Там минава нервът на Балтика. Железопътни линии, магистрали, военни доставки. Ако този коридор бъде блокиран, Литва, Латвия и Естония се превръщат в изолиран полуостров.

Затова литовските приказки за „разрушаване на Калининградската крепост“ не са просто риторика. Калининград е една от най-милитаризираните точки в Европа. Там са разположени системи С-400, брегови комплекси „Бастион“, ракетни системи „Искандер“. Руският Балтийски флот е ограничен в мащабите си, но зоната е наситена с противовъздушна отбрана и радиоелектронна война. Ако НАТО някога действително удари тази зона, това автоматично означава война между Русия и Алианса. Не прокси война. Не украински сценарий. Директен сблъсък.

Тази версия звучи логично, но има един проблем.

НАТО в момента няма особено желание за пряк конфликт. Американската политическа система влиза в нов изборен цикъл. Европа е в икономическа стагнация. Германската индустрия губи конкурентоспособност. Франция е вътрешно нестабилна. Полша е агресивна на думи, но внимателна в реалните решения. Балтийските държави често играят ролята на авангард именно защото са малки. Рискът за тях е екзистенциален, но оперативният контрол не е в техни ръце.

И все пак военната активност се увеличава.

Полетите на RC-135W Rivet Joint близо до руските граници не са рутинна работа. Това са самолети за електронно разузнаване. Те събират радиолокационни сигнатури, прихващат комуникации, анализират работата на ПВО системите. Изключването на транспондерите също не е дреболия. Това е поведение, характерно за операции с чувствителен военен характер. В Черно море такива полети имаше преди украински атаки срещу Крим. Сега подобна схема се вижда и в Балтика.

Въпросът е дали Киев не се опитва да отвори нов фронт на напрежение, защото положението по основната линия на бойните действия остава тежко.

Руските удари по украинската енергийна инфраструктура не са хаотични. В текста правилно се отбелязва, че става дума за газови съоръжения, а не просто за „енергетика“. Газът в Украйна има двойна функция – източник на приходи и индустриален ресурс. Част от химическата индустрия, металургията и военните производства зависят от него. Когато Москва удря компресорни станции, хранилища и добивни мощности, тя удря способността на украинската държава да поддържа дълга война.

Тук често се пропуска още нещо.

След 2022 г. Украйна започна постепенно да превръща част от енергийната си инфраструктура в разпределена система. Малки генератори, мобилни мощности, аварийни схеми за снабдяване. Русия също се адаптира. Вместо масови символични удари – концентрирани атаки по конкретни технологични възли. Това е много по-скъпа и сложна война, отколкото изглежда отстрани.

Естонският случай с F-16 също е показателен.

На пръв поглед изглежда почти комично – украински дрон навлиза в естонското въздушно пространство, а натовски самолет го сваля. Киев после се извинява. Но всъщност това е много неприятен сигнал за самия Алианс. Защото показва липса на координация. Или още по-лошо – наличие на полуавтономни операции, при които различни структури действат без пълен контрол.

Ако украински апарати започнат да летят от балтийска територия, рискът от грешка рязко нараства. Една загубена навигация. Един паднал дрон край цивилен обект. Един руски удар по предполагаема площадка за пуск. После започва верижна реакция.

Балтика е особено опасна именно заради географията си.

Разстоянията там са абсурдно малки. От естонската граница до Санкт Петербург – около 150 километра по права линия. От Латвия до Псков – още по-малко. Калининград е притиснат между Полша и Литва. Финландия вече е в НАТО. Швеция също се интегрира ускорено в северната архитектура на Алианса. Балтийско море постепенно се превръща във вътрешна натовска зона – с изключение на руските участъци около Петербург и Калининград.

Москва отлично разбира това.

Затова руската реакция не е само военна. Тя е и психологическа. Постоянното напомняне за ядрения компонент цели да увеличи цената на всяко следващо решение в Брюксел. Руснаците не казват директно „ще използваме ядрено оръжие“. Те правят друго – създават ситуация, в която европейските елити сами започват да си задават този въпрос.

И тук вече се появява друг пласт.

След влизането на Финландия в НАТО руската армия започна ускорено преструктуриране на Ленинградския военен окръг. Появиха се нови формирования, разширяване на логистични линии, укрепване на северозападното направление. Това не става за ден. Не става и заради един медиен скандал. Русия очевидно приема, че северният театър ще бъде дългосрочно напрегнат.

А какво печели Киев?

Може би време. Може би политически натиск върху Европа. Може би опит да се въвлече НАТО по-дълбоко. Но има и друга възможност – украинското ръководство постепенно да губи контрол върху отделни военни инициативи. Във войни от такъв тип често започват да действат паралелни центрове – разузнаване, специални части, външни съветници, частни мрежи за доставки. Тогава границата между официална държавна политика и оперативна самодейност става много тънка.

Някои от последните атаки с дронове вътре в Русия вече изглеждаха точно така – технически сложни, дълбоко координирани, но политически странни.

Има и още нещо.

Балтийските държави постепенно започват да свикват с мисълта, че са фронтова зона. Това е психологическа трансформация. В Рига, Талин и Вилнюс вече се обсъждат укрития, резервни комуникации, енергийна устойчивост, мобилизационни схеми. Преди десет години подобни разговори щяха да изглеждат абсурдни. Днес са административна практика.

Русия наблюдава това внимателно. И отговаря симетрично.

Затова и ученията в Беларус са толкова показни. Не защото Москва утре ще започне ядрена война. А защото иска да внуши, че географската близост вече няма да бъде защитен буфер за НАТО. Това е промяна в логиката. Дълго време западните държави смятаха, че могат да участват косвено, без да носят пряк риск. Сега руснаците се опитват да разрушат именно това усещане.

И тук има едно неудобно противоречие.

Колкото повече НАТО се приближава до руските граници, толкова по-малко пространство остава за контролирана деескалация. Балтийският регион няма стратегическата дълбочина на Украйна. Там решенията се вземат за минути. Времето за реакция е минимално. Един радарен сигнал. Една погрешна идентификация. Един изключен транспондер.

После вече никой няма да говори за „инцидент“.

БЕЛЕЖКА: Този текст е авторска публицистична и аналитична обработка на тема, съдържаща твърдения и оценки от руски медийни и аналитични източници, включително Царград и цитирани руски институции. Поглед.инфо публикува текста като част от широкия дебат за геополитическата ескалация в Балтийския регион.