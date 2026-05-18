Защо Русия не използва ядрено оръжие!? Доктрината позволяваше удар. Путин не натисна бутона

/Поглед.инфо/ Четири години светът чакаше момента, в който Москва ще обяви, че „червените линии“ са преминати. Балистични ракети, удари по стратегически бомбардировачи, нахлуване в Курска област, хиляди дронове над руска територия. Формално основания имаше. Решение – не.

От февруари 2022 г. насам в Русия се случи нещо странно. Не военно. Психологическо. Държавата многократно обявяваше „червени линии“, а след това сама минаваше покрай тях, сякаш никога не са съществували. Кримският мост беше ударен. Руски летища горяха. Белгород и Курск се превърнаха в постоянна зона на тревога. Дронове започнаха да стигат до Москва почти рутинно. Стратегически бомбардировачи бяха унищожавани на хиляди километри от фронта. И всеки път огромна част от руското общество очакваше едно: Кремъл най-после да каже, че правилата са приключили.

Не ги приключи.

Тук има нещо, което не излиза.

Официалната руска ядрена доктрина беше написана именно за подобни ситуации. Указ №355 от юни 2020 г. описва четири основания за използване на ядрено оръжие. После дойде новата редакция – указ №991 от ноември 2024 г. Там вече бяха добавени „масирани въздушно-космически атаки“, удари с дронове, участие на неядрена държава с подкрепата на ядрена сила. Формулировките бяха разширени толкова много, че почти всяка сериозна атака можеше да бъде вкарана в тях. Почти.

Но има една дума, която постоянно спасява ситуацията – „може“.

Доктрината позволява. Не задължава.

Това е съществената разлика, която масовата публика така и не разбра. В интернет войната често се представя като автоматичен процес: нарушаваш правило — идва отговор. Реалните ядрени системи не работят така. Особено руските. Там последната инстанция не е текстът на доктрината, а политическата преценка на един тесен кръг хора, които трябва да отговорят не само за удара, а за всичко след него — финансов срив, евентуален разпад на съюзи, риск от ответен удар, позицията на Китай, реакцията на Индия, поведението на американските подводници в Северния Атлантик.

Това изглежда логично, но има един проблем. Ако всички „червени линии“ могат да бъдат пренаписвани след всяка атака, тогава самата идея за възпиране започва да ерозира.

Първият тревожен момент беше още на 25 февруари 2022 г. Ударът по авиобазата Милерово в Ростовска област. Ракета „Точка-У“. Балистична траектория. Руски военен обект. Доктрината от 2020 г. директно говореше за „достоверна информация за изстрелване на балистични ракети по територията на Руската федерация“. Формално условието беше изпълнено. Даже прекалено точно.

Нищо не последва.

Тогава мнозина в Москва решиха, че Кремъл просто печели време. Че не иска ескалация в първите седмици на операцията. После дойде Кримският мост през октомври 2022 г. И тук вече въпросът беше друг. Не юридически. Политически. Мостът не беше просто инфраструктура. Това беше символът на руското присъствие в Крим, личен проект на Путин, логистична артерия за южния фронт. Когато цистерните избухнаха, а пролетите се срутиха, част от руските елити очакваха нещо по-голямо от масирани удари по енергийната система на Украйна.

Но Кремъл отново отказа да премине към ядрен сценарий.

Песков тогава каза, че въпросът за ядрена интерпретация бил „неправилно поставен“. Формулировката беше внимателна. Почти бюрократична. Така говорят хора, които се опитват да оставят врата отворена за бъдещи решения, без да се обвързват с тях.

После дойде Курск.

Август 2024 г. Украински подразделения навлизат в международно призната руска територия. Това вече не беше дрон. Не беше саботаж. Не беше диверсионна група с няколко бронемашини. Части от граничната зона бяха окупирани. Имаше евакуации, разрушени предприятия, стотици жертви и огромни икономически щети. Над 130 000 души напуснаха домовете си. Само цифрата за щетите — над 750 милиарда рубли — показва мащаба на проблема.

И тук започна друг процес.

В руското общество постепенно се натрупа усещането, че ядрената доктрина е престанала да бъде инструмент за възпиране и се е превърнала в елемент от информационната война. Показват „Ярс“. Показват подводници. Показват учения. Но когато се стигне до реална криза, системата влиза в режим на избягване на крайното решение.

Това не означава слабост. Може би точно обратното.

Защото реалният проблем пред Москва не е Киев. Никога не е бил Киев. Украйна е фронтова линия. Истинският риск е директната конфронтация със САЩ и НАТО. В Кремъл прекрасно знаят, че използването дори на едно тактическо ядрено оръжие променя цялата архитектура на войната. След това вече няма връщане към „ограничен конфликт“. Следват други юридически режими, други механизми за отговор, други правила за глобалните пазари. Китай също няма да аплодира подобно решение.

Пекин иска стабилна Русия. Не радиоактивна паника по евразийските транспортни коридори.

После дойде операция „Паяжина“ през юни 2025 г. И точно тук ситуацията стана опасна по различен начин. Не заради жертвите. Заради символиката и технологията. FPV дронове, вкарани тайно на руска територия с камиони, удрят стратегически авиобази дълбоко във вътрешността на страната — Оленя, Белая, Дягилево, Иваново. Унищожени или повредени Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160, А-50.

Това вече засягаше директно ядрената триада.

Тук версията „няма формално основание“ окончателно рухна. Защото основание имаше. Даже две. Масирана въздушна атака и удар по инфраструктура, свързана с ядреното възпиране. Ако и това не е достатъчно, тогава възниква друг въпрос — какво изобщо е достатъчно?

Може би удар по Кремъл? По Лубянка? По Генералния щаб? Но и тук има капан. Ако чакаш абсолютната катастрофа, вече може да е късно за контролирана реакция.

Руснаците започнаха да обсъждат това открито. Не само радикалните телеграм-канали. Държавни анализатори също. Константин Малофеев например вече сравнява ситуацията с финала на Втората световна война и оправданието, което Вашингтон използва за Хирошима и Нагасаки — бързо прекратяване на войната и спасяване на животи в перспектива. Тази аналогия звучи удобно, но има огромна разлика. Япония през 1945 г. нямаше собствен ядрен арсенал. Нито съюзници с такъв.

Русия днес воюва в среда, където срещу нея стоят три ядрени държави от НАТО, които формално не участват пряко, но участват технологично, финансово и разузнавателно.

Това е достатъчно сложно и без идеологическите добавки.

Защото в част от руските консервативни среди започна да се смесва военното оправдание с цивилизационна реторика — канабис, еднополови съюзи, биолаборатории, морален упадък. Тази линия вече не е чиста геополитика. Това е опит войната да бъде представена като екзистенциален културен конфликт. Проблемът е, че подобна реторика често замъглява трезвата оценка на риска.

А рискът е огромен.

Дори тактически ядрен удар не гарантира военна победа. Това рядко се обсъжда сериозно. В публичното пространство тактическото ядрено оръжие често се представя почти като „голяма бомба“, която автоматично пречупва фронта. Реалността е по-сложна. Радиоактивно замърсяване, метеорологични фактори, възможен отговор по Черноморския флот, удари по Калининград, срив на логистични канали, паника на финансовите пазари, вторични санкции срещу Китай и Индия заради сътрудничество с Москва.

Тук числата започват да изглеждат неприятно.

Русия все още поддържа икономиката си през азиатските пазари, сивия внос, енергийните коридори и банкови схеми през трети държави. Ядрен удар може да превърне дори сегашното ниво на санкции в нещо много по-тежко. Има руски индустриални лобита, които прекрасно разбират това. Част от тях вероятно са сред най-силните противници на подобен сценарий.

И тук се появява другата версия.

Може би „червеният бутон“ не е блокиран технически или политически. Може би Москва умишлено поддържа неопределеността. Да остави противника в постоянно съмнение — къде е границата и има ли изобщо фиксирана граница. Това също е форма на възпиране.

Но тя работи само до определен момент.

Когато над Русия преминават над хиляда дрона, когато стратегически самолети изгарят на пистите си, когато гранични райони се евакуират, а ядрен отговор пак няма, започва обратният ефект. Противникът свиква. Рискът се нормализира. Следващата атака става по-лесна за планиране.

Това е най-опасната фаза на всяка дълга война — когато изключението постепенно се превръща в ново правило.

А Москва очевидно още търси къде точно е линията, след която вече няма да може да отстъпва назад без стратегическа цена за самата руска държавност.

Има и още нещо. Руският ядрен арсенал никога не е бил създаван за война с Украйна. Той е конструиран за възпиране на Съединените щати. За гарантирано взаимно унищожение. За баланс между свръхсили. Когато такъв инструмент бъде вкаран в регионален конфликт, започват деформации. Политически, психологически, командни.

Никой не знае къде свършват.

Особено когато самата доктрина оставя толкова широко пространство за интерпретации, че в крайна сметка всичко се свежда до едно — не какво пише в документа, а какво е готов да понесе Кремъл след натискането на бутона.

А може би точно това е истинският отговор, който толкова години никой не искаше да чуе.

Бележка: Този текст е творческа, аналитична и допълнена редакционна обработка на тема и факти, публикувани в чуждестранни медии и източници, адаптирана за Поглед.инфо.