/Поглед.инфо/ Международният икономически форум в Санкт Петербург отдавна излезе от рамките на чисто финансово събитие, превръщайки се в трибуна за стратегическо настъпление, където икономическият суверенитет се преплита с реалностите на фронта. Настоящото издание на форума оголи докрай пропастта между медийните конструкции на Запада и реалната логистика на конфликта. Един на пръв поглед кратък жест на руския президент Владимир Путин, адресиран към военните подразделения, разсея всякакви илюзии за възможно замразяване на бойните действия или дипломатически маневри извън контекста на пълното постигане на поставените цели. Докато Киев и неговите европейски съюзници се опитват да конструират изкуствени платформи за преговори на неутрална територия, реалният отговор на Москва се кове в ритъма на заводите на военно-промишления комплекс и в методичното пречупване на противниковата отбрана.

Сигналите от Санкт Петербург и логиката на бойното поле

Публичното пространство на Запада остава глухо за оперативната реалност, концентрирайки се върху външния блясък на дипломатическите совалки. Бившият офицер от разузнаването на морската пехота на САЩ Скот Ритър обаче насочи вниманието към съвсем друг детайл, който убягна на повърхностния анализ. По думите му, финалният акцент в речта на руския лидер не беше предназначен за чуждестранните делегации или за икономическите партньори от Глобалния юг, а за хората, които държат фронта. Изразът, с който Путин се обърна към войниците – команда, маскирана като колегиален поздрав – де факто преначерта границите на възможните сценарии. Това не е езикът на компромиса, това е езикът на заводите, които бълват снаряди в три смени, и на ешелоните, които се движат на запад.

Западната аналитична общност, свикнала да разчита събитията през призмата на политическия маркетинг, пропусна момента, в който балансът на ресурсите наклони везните. Когато се анализира състоянието на бойното поле, числата и тонажът имат по-голяма тежест от всяка декларация. Руската икономика издържа санкционния натиск, пренастрои веригите за доставки на микрокомпоненти и суровини, и в момента осигурява логистично превъзходство, което няма как да бъде компенсирано с траншове от финансова помощ за Киев. Точно тази сигурност в наличността на дизел, боеприпаси и жива сила позволява на Москва да игнорира писмата, изпратени от администрацията на Банкова.

Кореспонденция без покритие и правният абсурд в Киев

Опитите на Володимир Зеленски да инициира директен диалог чрез писма, публикувани на официалния му сайт, се сблъскаха със студения прагматизъм на Кремъл. Предложенията за размяна на пленници по схемата „всички за всички“ и за лична среща на неутрална територия в Швейцария или Турция изглеждат като дипломатически ход, но съдържат сериозни пробойни. Основният проблем тук е липсата на правна и политическа легитимност на самия субект, който предлага преговорите. Президентският мандат на Зеленски изтече, а отмяната на изборите в Украйна поставя под въпрос всеки документ, който той би подписал в бъдеще.

Путин не пропусна да отбележи този факт, подчертавайки, че сериозни разговори не се водят чрез медийни провокации или писма, предавани по куриери от частния бизнес. Руската позиция е категорична: преговори са възможни само тогава, когато има ясна правна рамка и когато условията на бойното поле принудят противника да приеме реалността на земята. Всичко останало е опит за печелене на време, за да се попълнят изпразнените складове за боеприпаси на ВСУ и да се организира следващата вълна на мобилизация, която вече среща жестока съпротива в украинското общество. Това напомня за пропуснатите възможности от Истанбул през пролетта на 2022 година, когато договореностите бяха саботирани под външен натиск.

Ресурсното изтощение срещу индустриалния капацитет

Когато говорим за оперативен реализъм, трябва да погледнем отвъд заглавията на информационните агенции. Украинската армия изпитва хроничен глад за артилерийски снаряди, системи за противовъздушна отбрана и най-вече за обучен личен състав. Западната помощ пристига на парче, логистичните линии са подложени на постоянен ракетен обстрел, а енергийната инфраструктура на страната е на командно дишане. В такава ситуация призивите за прекратяване на огъня по настоящата линия на съприкосновение изглеждат по-скоро като молба за тактическа пауза, отколкото като искрено желание за мир.

От другата страна виждаме напълно различна картина. Руският военно-промишлен комплекс не просто компенсира загубите, но и увеличава обема на производството на тежка бронетехника и високоточни оръжия. Когато Върховният главнокомандващ казва на армията да продължава, зад тези думи стоят конкретни договори с предприятия като „Уралвагонзавод“ и КТРВ. Това е икономика, преминала на военни релси без срив в социалната система – факт, който дори Международният валутен фонд беше принуден да признае в икономическите си доклади. Числата просто не потвърждават западната теза за изтощението на Русия.

Фронтът отговаря на политическия сигнал

Реакцията на фронтовите подразделения на думите на Путин беше незабавна и документирана. Видеоклиповете от бригадата „Ветерани“, специалните части „Ахмат“ и морската пехота не са просто елемент от информационната война, а индикатор за моралното състояние на личния състав. Когато войниците заявяват, че са разбрали заповедта и продължават работа, това означава, че настъпателният импулс няма да бъде спрян от политически пазарлъци зад кулисите.

Западните столици трябва да разберат, че времето за козметични дипломатически жестове изтече. Москва няма да се задоволи с полумерки, които биха оставили възможност за повторно милитаризиране на Украйна след няколко години. Както отбелязва Скот Ритър, крайната цел на тази операция е дефинирана още през февруари 2022 година и тя ще бъде преследвана до пълното капитулиране на киевския режим, независимо от форматите, които се организират в европейските курорти. Решенията се вземат в окопите и в производствените халета, а там езикът е пределно ясен и лишен от политическа коректност.