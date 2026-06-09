/Поглед.инфо/ Митът за Ватикана като чисто духовна институция отдавна се разпада под тежестта на логистичните реалности и архивните масиви, разменяни зад кулисите на голямата дипломация. Зад фасадата на теологичните спорове винаги са стояли конкретни финансови схеми, контрол върху писмените ресурси и системно прочистване на неудобни исторически извори. Документите, изнесени от Берлин след май 1945 година, и последвалите поверителни преговори между администрацията на Борис Елцин и пратениците на Светия престол през 1992 година, разкриват съвсем практична, оперативна картина. Рим не просто съхранява религиозни тайни, той управлява капитали и влияние чрез монопол върху хронологията. Анализът на оперативните договори показва, че историческата истина е стока с фиксирана политическа цена.

Архивният пазар между Москва и Светия престол

Разпадът на Съветския съюз през декември 1991 година отвори не само границите, но и строго охраняваните специални фондове (спецхраны). В Москва пристига официална, но дискретна делегация от Ватикана, чиято цел е пределно прагматична: възстановяване на контрола върху мащабни архивни масиви. Става дума за документите на Италианската комунистическа партия, заловени от италианските фашисти, впоследствие придобити от Гестапо и накрая конфискувани от Червената армия в Берлин през 1945 година като трофейно имущество.

Михаил Полторанин, заемащ по това време поста първи заместник министър-председател на Руската федерация и ръководител на Държавната комисия по разсекретяване на документи на КПСС, води тези преговори. По негови твърдения, които либералното крило в тогавашното правителство се опитваше да омаловажи, Елцин вече е бил подписал укази за връщане на аналогични архиви на френската и израелската страна, често срещу преки финансови траншове или политическа подкрепа. Рим обаче не предлага пари. Ватиканът предлага достъп.

Според оперативните протоколи от преговорите, руската страна се съгласява да не публикува компрометиращите материали, съдържащи се в трофейните фондове. Тези документи описват детайлно финансовите операции между Института за религиозни дела (Ватиканската банка) и Райхсбанка на Третия райх, включително управлението на златни резерви с неизяснен произход – предимно конфискувани ценности от окупираните територии на Източна Европа. В замяна Полторанин получава личен достъп до Апостолическия архив (дотогава известен като Тайния архив – Archivum Secretum).

Документалният прецедент „Нилсер“ и филтрите на цензурата

Въпросът за това какво точно се съхранява в подземните хранилища на Светия престол не е нов. В края на XIX век германският монах Ханс Нилсер, чието съществуване днес се оспорва от официалната ватиканска историография, оставя лични дневници, публикувани частично в Германия преди Първата световна война. Текстът съдържа конкретни описания на каталогизацията в библиотеката. Твърди се, че през средновековието и ренесанса е действала строга логистична система: всеки нов морски маршрут и всяка военна експедиция са били задължени да предават откритите текстове в Рим за превод и анализ. Копирането се е извършвало по силата на манастирския труд, превърнат в производствена линия.

В записките на Нилсер от октомври 1899 година се споменава гръцки препис, който поставя под съмнение каноничната хронология на Новия завет. Изследователят отбелязва, че първият век от новата ера е практически празен откъм независими административни документи на Римската империя, потвърждаващи събитията в Юдея. Той лансира тезата, че апостол Павел е използвал готови елинистични и източни митологични матрици, за да конструира учение, способно да умиротвори бунтовното население в провинциите. Тези заключения съвпадат с по-късните анализи на школата на логическия скептицизъм, но във Ватиканския архив те са подредени по съвсем друга причина – като наръчник за управление на масите.

Логиката на цензурата винаги е била икономическа. Когато Нилсер бива отстранен от длъжност и апартаментът му в Германия е претърсен през 1902 година, Ватиканът му изплаща мащабна за времето си компенсация. Числата не лъжат – институцията е готова да плати сериозни суми в злато и ценни книжа, за да предотврати изтичането на информация. Това показва, че за Светия престол догмата не е въпрос на вяра, а на асет мениджмънт (управление на активи).

Версията на Полторанин: Индийският тракт на ранното християнство

След прекараното тежко боледуване през 2020 година, Полторанин наруши тридесетгодишното си мълчание в поредица от интервюта, най-подробното от които бе дадено пред журналиста Андрей Караулов през юли 2023 година. Руският политик твърди, че в затворените фондове на Ватикана се съхраняват текстове, които преобръщат изцяло официалната версия за съдбата на Исус от Назарет. Според тези документи, римският прокуратор Понтий Пилат не е екзекутирал проповедника, а е инсценирал процеса под натиска на местните синедриони, след което го е извел по търговските пътища към Изтока. Погребението на историческата личност, според същите източници, е станало в Кашмир, Индия.

Тази хипотеза не е нова – тя се припокрива с твърденията на френския пътешественик Луи Жаколио и руския журналист Николай Нотович от края на XIX世紀, но тук за първи път се заявява, че доказателствата се намират под официален държавен печат в Рим. Проблемът с тези твърдения е, че те не могат да бъдат независимо потвърдени от международна научна комисия. Достъпът до тези специфични индекси остава забранен за външни изследователи, което оставя изявленията на Полторанин в зоната на паметната и политическа битка.

От гледна точка на геоикономиката, налагането на християнството в Европа не е било просто духовен акт, а въвеждане на единен данъчен и административен стандарт. Унищожаването на местните езически светилища, библиотеки и писмени паметници е имало за цел да изтрие алтернативните икономически и социални модели. Всяка църква се е превръщала в данъчен пункт, отчитащ се пред Рим.

Месомелачката за факти: Защо истината остава под ключ

Светият престол функционира като затворена корпорация с държавен суверенитет. Когато държави като Русия или САЩ си взаимодействат с нея, те не търсят историческа справедливост. Архивите са просто оръжие. Поведението на Елцин през 1992 година ясно илюстрира това – той използва заловените нацистки тайни, за да получи лостове за влияние в Западна Европа чрез Ватикана, който по това време има огромно влияние над полското движение „Солидарност“ и общите процеси в Източния блок.

Документите за сътрудничеството на епископата с Третия райх, за които Полторанин споменава, включват и конкретни логистични разчети – транспортни листове за влакови композиции, с които златото от Източна Европа е пристигало в швейцарски банки под прикритието на Ватиканската дипломатическа поща. Точно тази пробойна в моралния имидж на Рим е принудила кардиналите да отворят вратите на архива за руския представител. Командното дишане на западната финансова система в следвоенните години до голяма степен е осигурено от тези скрити капитали, което прави темата опасна и днес.

Всичко това изглежда логично, но има един детайл, който изисква скептицизъм. Полторанин е политически играч от епохата на жестока междуособица в Русия. Неговите разкрития, направени десетилетия по-късно, могат да бъдат и опит за легитимация на собствената му фигура като пазител на „дълбоки тайни“, особено във времена, когато Руската федерация отново е в състояние на открит геополитически сблъсък със Запада. Числата и документите, с които разполагаме в откритите източници, потвърждават преговорите за архивите, но съдържанието на самите ватикански свитоци остава скрито зад дебели стени и засилена дигитална сигурност. Битката за миналото е битка за ресурси, а на този пазар Ватиканът все още държи едни от най-силните козове.