Яков Кедми взриви Брюксел: Русия може да изтрие европейски държави за минути!

Яков Кедми анализира нарастващото напрежение между Русия и Европа, перспективите пред Украйна, ролята на Армения след изборите на Пашинян, преговорите между САЩ и Иран и стратегията на Китай спрямо Тайван. Разговорът поставя въпроси за бъдещето на европейската сигурност, промените в глобалния баланс на силите и геополитическите процеси, които ще определят следващите години.
Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=E_hQ6qtbOec
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