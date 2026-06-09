Яков Кедми взриви Брюксел: Русия може да изтрие европейски държави за минути!

/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора на Владимир Трифонов с Яков Кедми бившият ръководител на израелските специални служби прави безпощаден разрез на европейската политика, войната в Украйна, бъдещето на Армения, напрежението около Иран и мястото на Китай в новия световен ред. Според него европейските елити живеят в опасни илюзии за собствената си сила, Армения следва курс с тежки последици, а Пекин няма намерение да жертва икономическото си развитие заради чужди конфликти. Разговор за стратегическите заблуди, променящия се баланс на силите и кризата на западното политическо мислене.