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Европа

Яков Кедми взриви Брюксел: Русия може да изтрие европейски държави за минути!

/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора на Владимир Трифонов с Яков Кедми бившият ръководител на израелските специални служби прави безпощаден разрез на европейската политика, войната в Украйна, бъдещето на Армения, напрежението около Иран и мястото на Китай в новия световен ред. Според него европейските елити живеят в опасни илюзии за собствената си сила, Армения следва курс с тежки последици, а Пекин няма намерение да жертва икономическото си развитие заради чужди конфликти. Разговор за стратегическите заблуди, променящия се баланс на силите и кризата на западното политическо мислене.

д-р Владимир Трифонов 8880 прочитания

Яков Кедми анализира нарастващото напрежение между Русия и Европа, перспективите пред Украйна, ролята на Армения след изборите на Пашинян, преговорите между САЩ и Иран и стратегията на Китай спрямо Тайван. Разговорът поставя въпроси за бъдещето на европейската сигурност, промените в глобалния баланс на силите и геополитическите процеси, които ще определят следващите години.

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=E_hQ6qtbOec

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