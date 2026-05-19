Русия изгражда дигитална свръхдържава: Мишустин обяви новия технологичен курс

/Поглед.инфо/ В Нижни Новгород руското правителство фактически обяви нов модел на държава – централизирана, цифрова и технологично самодостатъчна. Зад сухите думи за „дигитален суверенитет“ стои не просто модернизация, а ускорено преформатиране на икономиката, администрацията и самото общество.

В Нижни Новгород не се проведе обикновена технологична конференция. Това беше политическо събитие. И точно тук голяма част от западните анализатори ще сгрешат, защото продължават да гледат на руската цифровизация като на изостанал опит за копиране на американски или китайски модели. Самите руснаци вече не говорят така. Формулировките са други. „Технологичен суверенитет“. „Собствена цифрова екосистема“. „Национална инфраструктура“. Това не са маркетингови лозунги на ИТ форум. Това са думи на държава, която е приела, че е в дългосрочен конфликт със Запада и че достъпът до технологии вече е въпрос на национална сигурност.

Тук има нещо, което не излиза в западните обяснения. Русия не тръгва към цифровизация в период на икономически комфорт. Точно обратното. Страната влиза в тази трансформация под санкции, с ограничен достъп до западни компоненти, с прекъснати вериги за доставки и с постоянен натиск върху банковата система, логистиката и софтуерната инфраструктура. При нормални условия това би трябвало да забави развитието. Но числата засега показват друго.

Мишустин съобщава, че делът на ИТ сектора в руския БВП се е удвоил за шест години. Продажбите на местни цифрови продукти и услуги са надхвърлили пет трилиона рубли. Това не е дребен вътрешен пазар. Това вече е индустрия. Огромна. И тя расте не в Москва-Сити с презентации и LED екрани, а в реалната инфраструктура — държавни поръчки, банки, транспорт, енергетика, военна логистика, администрация.

Кратко казано: Русия спря да разглежда ИТ сектора като бизнес. Започна да го разглежда като отбранителен комплекс.

Това е голямата промяна.

В САЩ подобна трансформация започна по-рано, само че там дълго време прикриваха държавната намеса зад мита за „свободния предприемач“. Днес вече никой не крие нищо. CHIPS and Science Act представлява директно наливане на десетки милиарди долари в полупроводниковата индустрия. Федерални субсидии. Данъчни облекчения. Държавно инженерно образование. Поръчки. Защитени пазари. Политически натиск върху съюзници. Холандия беше притискана за ASML. Южна Корея – за Samsung. Тайван – за TSMC. Всички приказки за „свободна конкуренция“ приключиха в момента, в който започна войната за микрочиповете.

Русия наблюдава това много внимателно.

И копира не либералната фасада, а самия механизъм.

Тук руската стратегия става доста по-интересна, отколкото изглежда на пръв поглед. Москва не се опитва да догони САЩ във всичко. Няма ресурс за това. Няма и време. Вместо това Кремъл изгражда затворена цифрова екосистема, достатъчна за автономно функциониране на държавата при продължителна изолация. Разликата е огромна.

Това означава руски облачни услуги. Руски видеохостинг. Руски банкови системи. Руски корпоративен софтуер. Руски операционни среди за администрацията. Руски платформи за електронна търговия. Руски системи за киберсигурност. Не задължително най-добрите в света. Просто достатъчно устойчиви, за да не могат да бъдат изключени отвън.

Защото именно това плаши Москва.

Не ракетите.

Бутона „off“.

В руските управленски среди вече се говори открито за сценарий, при който чуждестранни доставчици прекъсват достъпа до критични цифрови системи. Това не е абстракция. След 2022 г. Русия видя какво означава масово изтегляне на западни компании – SAP, Oracle, Microsoft, Cisco. Част от инфраструктурата буквално остана без поддръжка. На места се стигна до полулегални схеми за обновяване на системи през посредници в Казахстан, Армения и ОАЕ.

Тази версия звучеше временна. Но явно вече не е.

Сега Кремъл изгражда постоянен модел.

Тук има и друг проблем, за който почти не се говори. Русия влиза в цифровата епоха със стара индустриална и административна структура. Огромна част от регионалната бюрокрация работи с технологии от предишното десетилетие. Малките градове край Волга, индустриалните райони около Перм, заводските зони в Челябинск или транспортните възли около Екатеринбург не приличат на футуристичните презентации от форумите. Там още се работи с остарели сървъри, ръчно въвеждане на данни и локални системи без интеграция.

И тук започва истинската революция.

Не в приложенията.

В управлението.

Защото цифровизацията неизбежно означава централизация на контрола. Колкото повече процеси минават през единна цифрова среда, толкова по-лесно става наблюдението, управлението и преразпределението на ресурси. Китай стигна далеч в тази посока. Русия очевидно изучава китайския модел много внимателно, макар публично да избягва подобни сравнения.

Интересното е друго — руският модел няма да бъде копие на китайския.

Китай разполага с колосален производствен капацитет, евтина индустриална база и почти безкраен вътрешен пазар. Русия няма това. Руският подход изглежда по-военизиран. По-концентриран. По-зависим от държавата. И по-тясно свързан със сигурността.

Не случайно Мишустин използва почти мобилизационен език. „Въпрос на живот и смърт.“ Това не е случайна фраза. Тя показва как Кремъл възприема следващото десетилетие. Не като период на мирна модернизация, а като технологична надпревара под външен натиск.

Тук вече се вижда връзката с войната.

Украйна промени всичко. Не само военното производство. Не само бюджета. Войната ускори административната дигитализация с години. Дронове. Спътникови системи. Автоматизирана логистика. Анализ на данни в реално време. Военни комуникации. Разпределение на ресурси. Електронно наблюдение на инфраструктура. Държавите, които не успяват да свържат армията, икономиката и цифровите системи, започват да губят скорост.

Русия разбра това болезнено.

И закъсняло.

Първите месеци на войната показаха огромни проблеми в комуникацията, логистиката и координацията. След това започна ускорена промяна. Не случайно руските производители на дронове, системи за радиоелектронна борба и военен софтуер изведнъж получиха почти неограничен достъп до държавно финансиране.

Тук има ирония.

Санкциите вероятно ускориха цифровата трансформация на Русия повече, отколкото я забавиха.

Това изглежда логично, но има един проблем. Полупроводниците. Именно там е истинската зависимост. Русия може да изгради собствен софтуер. Може да локализира услуги. Може да създаде национални платформи. Но микроелектрониката остава уязвима зона. Производството на модерни чипове изисква оборудване, което Русия не контролира. Литографските системи на ASML. Тайванските производствени линии. Южнокорейските мощности. Японските химически компоненти.

Москва се опитва да компенсира чрез паралелен внос, китайски доставки и вътрешно производство, но това има предел.

И Кремъл го знае.

Затова в руската стратегия се усеща прагматизъм. Те не обещават технологическа доминация. Обещават устойчивост. Това е различна цел. По-скромна. И вероятно по-реалистична.

Между другото, именно тук западните санкции започват да се сблъскват със собствените си ограничения. Колкото по-дълго продължава изолацията, толкова повече Русия е принудена да изгражда алтернативни канали. Първоначално това изглежда неефективно и скъпо. После постепенно се превръща в паралелна система. Същото се случи с банковите разплащания. Същото се случва с логистиката през Каспийския коридор. Същото вероятно ще се случи и в технологиите.

Не бързо.

Но последователно.

В Нижни Новгород прозвуча още една важна линия — човешките ресурси. Това също не е случайно. Русия има сериозен проблем с демографията и изтичането на специалисти. След 2022 г. десетки хиляди ИТ кадри напуснаха страната. Част от тях се върнаха. Част останаха в Армения, Сърбия, Грузия, Дубай. Кремъл се опитва да спре този процес с данъчни облекчения, ипотечни програми и високи заплати.

Но тук цифрите са противоречиви.

Русия може да финансира индустрията. Може да субсидира компаниите. По-трудно е да задържи хората.

Особено младите.

Особено тези, които работят глобално и могат да сменят държавата за две седмици.

Това е слабост, която не се решава с укази.

И тук се вижда нещо друго — руската цифрова революция неизбежно ще доведе до по-голяма социална филтрация. Големите градове ще се модернизират по-бързо. Москва, Санкт Петербург, Казан, Нижни Новгород ще концентрират инвестиции и кадри. Периферията ще изостава. Разликата между дигиталния център и аналоговата провинция ще расте.

Това вече се усеща.

Русия влиза в нов тип вътрешно разделение — технологично.

И то може да стане по-опасно от икономическото.

Защото цифровизацията не е само икономика. Тя променя властта. Променя администрацията. Променя дори начина, по който държавата вижда собственото си население — чрез данни, профили, транзакции, цифрови следи, интегрирани регистри.

Русия върви към много по-твърда цифрова държава.

Без особени илюзии за либералност.

Без западната реторика за „отворен интернет“.

И вероятно без намерение да се връща назад.

Тук вече въпросът не е дали моделът ще проработи напълно. Вероятно няма. Част от проектите ще се провалят. Част ще потънат в корупция. Част ще останат на ниво презентации и форуми с огромни екрани край Волга.

Но посоката е ясна.

Москва повече не разглежда технологиите като обслужващ сектор. Разглежда ги като инфраструктура на държавното оцеляване.

И това променя цялата логика на руската икономика.

Бележка: Текстът е авторска аналитична и творчески допълнена обработка по материал на РИА Новости и Кирил Стрелников.