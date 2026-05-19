Путин и Си започват преговори в Пекин: Русия и Китай подготвят нова фаза срещу САЩ

/Поглед.инфо/ Владимир Путин пристигна в Пекин в момент, когато Вашингтон губи позиции едновременно в Европа, Близкия изток и Азия. Зад официалните церемонии и дипломатическия протокол Москва и Пекин обсъждат ново преразпределение на икономически, военни и технологични зони на влияние.

Путин пристигна в Пекин не просто за юбилейна дата и не за поредната протоколна среща със Си Дзинпин. Формално поводът е 25-годишнината от договора за добросъседство, приятелство и сътрудничество между Русия и Китай. Реалният повод е друг. Вашингтон постепенно губи възможността едновременно да държи под натиск Москва, Техеран и Пекин. Това вече се вижда не в декларациите, а в логистиката, търговските маршрути, банковите разплащания и военните бюджети.

Китайците много внимателно подбират символите. Не е случайно, че Путин ще бъде посрещнат на площад „Тянанмън“, а разговорите ще се проведат в Залата на народа. Това е политически театър, но с конкретна функция — демонстрация, че отношенията между Москва и Пекин вече не се разглеждат като временен съюз срещу санкциите, а като дългосрочна архитектура. В Кремъл също не крият това. Особено интересна е информацията за вечерния „разговор на чай“ между Путин и Си. Тъкмо подобни срещи обикновено са по-важни от официалните пресконференции. Там няма стенограми за медиите. Там се уточняват граници.

Тук има нещо, което не излиза напълно.

Русия и Китай официално продължават да говорят за „многополюсен свят“, но реалността вече прилича на подготовка за двуполюсна конфронтация с американския блок. Разликата е, че новият източен блок не копира съветския модел. Москва дава суровини, военни технологии, арктически коридори и ядрен сектор. Китай носи индустрията, корабостроенето, микрочиповете, електрониката и банковата инфраструктура. Само през последните години руско-китайската търговия премина 240 милиарда долара, а делът на долара в разплащанията се срина рязко. Това е едно от най-опасните развития за американската система, защото удря не армията, а самия механизъм на финансовото влияние.

Вашингтон разбира това прекрасно. Затова и натискът върху Китай става все по-груб. Санкции срещу технологични компании, ограничения върху полупроводниците, натиск върху Тайван, военно присъствие около Южнокитайско море, нови формати като AUKUS. Само че има проблем — американската индустриална база вече не е същата като през 90-те години. Китай произвежда повече стомана от почти целия западен свят взет заедно. Контролира голяма част от преработката на редкоземни елементи. Държи критични позиции в производството на батерии, соларни панели и електроника. А Русия междувременно оцеля след санкционния удар, който според западните прогнози трябваше да я срине за година-две.

Не я срина.

Това промени атмосферата в Азия. Индия започна още по-внимателно да балансира между Вашингтон и Москва. Саудитска Арабия отвори пространство за китайски инвестиции и разплащания в юани. Иран влезе в БРИКС. Турция играе собствена игра между НАТО и Евразия. Даже Япония и Южна Корея започват нервно да гледат какво става с американската икономика и с вътрешната политическа криза в САЩ.

Пекин вижда още нещо — Европа постепенно губи способност за самостоятелна политика. След украинската война Европейският съюз плати огромна енергийна цена. Германия загуби част от индустриалната си конкурентоспособност. Химическите производства се свиха. BASF започна да пренасочва инвестиции извън Германия. Френската икономика затъва в дълг. Британия има хронична бюджетна нестабилност. А в същото време ЕС продължава да влиза в нови конфликти със собствените си граждани — фермерски протести, миграционен натиск, социални разходи, деиндустриализация.

Москва и Пекин гледат това хладно.

Точно затова срещата между Путин и Си не е просто двустранен формат. Това е координационен център за управление на кризи. Украйна е само една от темите. Другата е Близкият изток. Третата — Арктика. Четвъртата — разпадането на старите търговски вериги. Петата — бъдещата финансова система. Не случайно Русия и Китай ускоряват развитието на алтернативни платежни механизми извън SWIFT. Това изглежда техническа тема, но всъщност е фундаментална. Американската мощ до голяма степен стъпва върху способността на долара да бъде задължителен посредник.

Ако този механизъм започне да се разпада — бавно, не катастрофално — тогава целият модел след 1991 година започва да губи устойчивост.

Има и друг детайл.

В делегацията присъстват не само дипломати. Присъстват хора от енергетиката, инфраструктурата, технологичния сектор и образованието. Това също не е случайно. Русия вече ускорява завоя си към Азия. Газопроводът „Силата на Сибир“ постепенно променя енергийната карта. Обсъжда се „Силата на Сибир-2“. Развиват се северните морски маршрути през Арктика. Китай инвестира в логистични центрове и пристанища. Двете държави работят по ядрени проекти и космически програми. Има разговори за индустриални клъстери, които да намалят зависимостта от западни технологии.

Това звучи логично, но има един проблем.

Историята между Русия и Китай никога не е била напълно спокойна. Има старо недоверие. Има демографски дисбаланс. Китайската икономика е многократно по-голяма от руската. Част от руските елити се страхуват да не се превърнат в суровинен придатък на Пекин. Част от китайските анализатори пък смятат Русия за нестабилен партньор, прекалено зависим от военната конфронтация със Запада. Тези противоречия не са изчезнали. Просто в момента са временно притиснати от общия натиск на САЩ.

Но засега този натиск работи в полза на сближаването.

Вашингтон всъщност повтори стара стратегическа грешка — едновременно натисна Русия и Китай, вместо да разделя интересите им. Хенри Кисинджър предупреждаваше точно за това още преди години. Американската система обаче вече трудно мисли дългосрочно. Изборният цикъл, вътрешният идеологически конфликт и корпоративният натиск разкъсват външната политика на отделни импулси. Един ден Белият дом говори за сдържане на Китай. На следващия — за примирие в Украйна. После за Иран. После за Тайван. После за нови санкции.

Това изтощава самите Съединени щати.

Пекин работи различно. Китайците планират на цикли по 10–15 години. Руснаците — по-кратко, но с много по-висока степен на готовност за риск. Комбинацията е неприятна за Запада. Особено когато към нея постепенно започват да се прикрепят държави от Глобалния юг, които вече не искат да живеят в свят с един финансов център и една военна хегемония.

Затова и това посещение в Пекин няма да бъде оценявано само по подписаните документи. Истинският въпрос е друг — дали Москва и Пекин вече координират следващия етап на световното пренареждане. И дали Вашингтон все още има ресурса да го спре.

Защото на масата в Пекин не стои само Украйна.

Стоят маршрутите през Арктика, производството на микрочипове, енергийните коридори към Азия, иранският петрол, стабилността на долара, Тайван, Северният морски път, военните технологии, космосът и въпросът кой ще контролира индустриалното ядро на XXI век.

И точно тук започва нервността в западните столици.

Не заради самата среща. Такива срещи има често. А защото за първи път от десетилетия насам САЩ започват да изглеждат като страна, която реагира на чужд дневен ред, вместо сама да го налага. Това е огромна промяна. Тя още не е окончателна. Вашингтон все още разполага с колосална военна, финансова и технологична мощ. Но увереността вече липсва. А в международната политика моментът, в който започнеш да губиш увереност, обикновено е началото на по-големия проблем.

Бележка: Текстът е авторска аналитична и творчески разширена обработка на информация и публични данни по темата на Поглед.инфо.