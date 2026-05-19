Китай прегази Тръмп! Проф. Николай Витанов: САЩ вече не могат да спрат съюза Русия–Китай

/Поглед.инфо/ Проф. Николай Витанов направи изключително остър анализ на глобалната битка между САЩ, Китай и Русия, като предупреди, че Вашингтон вече не може нито технологично, нито икономически да спре формирането на новия евразийски блок. Според него визитата на Доналд Тръмп в Пекин е донесла единствено временно примирие, но не и стратегически успех за Америка. В разговора бяха разгледани Тайван, Иран, БРИКС, редките метали, бъдещето на Индия, кризата на либерализма и началото на нови съюзи вътре в самия Европейски съюз. Проф. Витанов обясни защо Русия и Китай няма да бъдат разделени и защо Европа плаща цената на собствените си политики.