САЩ предложиха сделка на Москва: Украйна срещу „Северен поток“ и арктически милиарди

/Поглед.инфо/ Вашингтон вече не крие, че украинската война се превръща в прекалено скъп актив. Москва предлага друго: участие в „Северен поток“, достъп до арктически енергийни проекти и ново разделение на европейския газов пазар. Въпросът е дали Тръмп ще продаде Украйна срещу контрол върху енергията на ЕС.

В Москва вече говорят за Украйна по различен начин. Не като за централния въпрос на руско-американските отношения, а като за отделен, досаден и временен проблем, който пречи на големите сделки. Това личи в думите на Дмитрий Песков, че Русия е готова да работи с американски инвеститори по „Северен поток“, ако Вашингтон започне да разглежда отношенията с Москва извън украинската тема. Формулировката е хладна. Почти счетоводна. Но зад нея стои огромна промяна.

Русия не предлага мир. Русия предлага бизнес.

Тук има нещо, което не излиза в официалната западна версия за „изолацията“ на Москва. Ако Кремъл действително беше стратегически притиснат, той нямаше да предлага на американците участие в най-важния енергиен маршрут към Европа. Нямаше и да поставя условия. А условия има — и то много ясни. Украйна трябва да бъде извадена от уравнението.

Това означава нещо неприятно за Киев. Във Вашингтон вече разглеждат войната като отделен финансов проект, а не като историческа мисия. След така наречената „минерална сделка“ с Украйна администрацията на Тръмп започна постепенно да прехвърля военните и финансовите разходи към Брюксел и Лондон. Американците оставиха европейците да плащат сметката, а самите те започнаха да търсят дългосрочните печеливши позиции — инфраструктура, енергийни маршрути, контрол върху доставки.

Схемата е проста.

САЩ натискат ЕС да се откаже от евтиния руски газ. Европа губи индустриална конкурентоспособност. Германските химически заводи в Лудвигсхафен режат производства. Металургията във Франция и Белгия влиза в хронична криза. BASF прехвърля мощности извън Европа. След това Вашингтон влиза като „спасител“ с LNG доставки от Тексас и Луизиана — на значително по-висока цена. Европа плаща. Американските енергийни корпорации печелят.

И сега идва най-интересното.

Москва предлага на САЩ да печелят не само от американски LNG доставки, а и директно от руския газ.

Тази версия звучи абсурдно за хората, които три години слушаха за „икономическото унищожение на Русия“. Но числата не я опровергават. Напротив. Европа продължава да купува руски втечнен газ. Танкерите влизат през терминали във Франция, Белгия, Испания. Част от газа сменя документите си по пътя. Част се смесва с други доставки. Публично Брюксел говори за „енергийна независимост“, а реално европейската икономика продължава да диша през руски въглеводороди — само че вече по-скъпо и по-хаотично.

Точно тук влиза „Северен поток“.

Повредените тръби лежат на дъното на Балтийско море между Борнхолм и шведските води. Солта и налягането бавно унищожават инфраструктура за десетки милиарди евро. Европейските компании, които участваха във финансирането — Engie, OMV, Shell, Uniper, Wintershall Dea — на практика държат мъртви активи. Загубите текат всяка година. А Германия, която официално говори за „зелена трансформация“, междувременно купува рекордни количества скъп американски газ.

В Берлин вече има нервност.

Не публично. Никой германски канцлер няма да излезе утре и да каже: „Да върнем руския газ.“ Но германската индустрия вижда сметките. Има разлика между тръбен газ от Ямал и LNG, преминал през половината Атлантик, регазификация и допълнителни застраховки заради Ормузкия проток. Само транспортната компонента променя цялата икономика на европейската индустрия.

И тук Москва предлага на Вашингтон сделка, която изглежда почти цинично рационална.

Американците могат да изкупят европейските дялове. Да влязат с почти половината собственост. Да получат контрол върху северния маршрут. Да печелят и от руския газ, и от европейската зависимост. В замяна — дистанциране от украинската война.

Не капитулация. Дистанциране.

Разликата е огромна.

Никой във Вашингтон няма да признае публично, че Украйна се превръща във второстепенен инструмент. Но има симптоми. Отмяната на част от финансовите пакети. Постоянният натиск върху ЕС да поеме още разходи. Промяната в риториката на американските медии. Дори самият факт, че темата „следвоенна архитектура“ вече се обсъжда открито в американски аналитични центрове.

Преди година подобен разговор би бил политическо самоубийство.

Сега не е.

Тук има и друг проблем — европейският. Ако САЩ се включат в „Северен поток“, Третият енергиен пакет на ЕС практически се обезсмисля. Именно този пакет беше използван години наред като инструмент срещу „Газпром“. Формално — за либерализация на пазара. Реално — за ограничаване на руския контрол върху доставките.

Но ако в проекта влезе американски капитал, Брюксел ще трябва да избира кого да удари — Москва или Вашингтон.

Това вече не е толкова лесно.

Особено когато НАТО, санкциите, търговията и енергетиката са вързани в един възел. Европейските държави нямат реален механизъм да влязат в директен конфликт със САЩ по газовия въпрос. Те могат да се преструват. Да протакат. Да създават регулации. Но ако Вашингтон реши, че „Северен поток“ е американски интерес, половината европейски политически елит ще започне да обяснява защо рестартирането на проекта всъщност било „необходим прагматизъм“.

Това изглежда логично, но има един проблем.

Полша. Балтийските държави. Част от британския елит. Те няма да приемат подобна схема спокойно. За Варшава „Северен поток“ никога не е бил само икономика. Поляците го разглеждат като геополитически обход на Източна Европа. Като система, която намалява значението на транзитните държави и концентрира влиянието между Берлин и Москва.

Ако към тази ос се добавят и американците, ситуацията става още по-неприятна за източноевропейските елити.

Има и техническа страна, която рядко се обсъжда.

Американските компании нямат достатъчно практически опит в някои арктически операции, които Русия развива от години. ExxonMobil, Shell и Repsol могат да инвестират милиарди, но това не означава автоматично компетентност в условията на ледови натоварвания, северни платформи, подводни системи и логистика през Берингово море и Чукотка. Руснаците имат натрупан опит от Ямал, Сабета, Карско море. Именно затова в американските индустриални медии започнаха разговори за потенциално сътрудничество.

Не идеологическо.

Технологично.

Това е същинската тема на новата фаза. Войната остава на екрана. Парите се преместват зад кулисите.

Докато европейските медии обсъждат поредния пакет санкции, американските корпорации смятат как да участват в бъдещото преразпределение на руския енергиен поток. И тук украинският въпрос започва да изглежда като препятствие, а не като цел.

Затова Москва вече говори толкова уверено за „бъдещи съвместни проекти“. Не само за „Северен поток“. Арктика. LNG. Логистика. Нефтени маршрути. Газови терминали. Инфраструктура за доставки към Азия. Ако отношенията между Вашингтон и Москва влязат в нова прагматична фаза, това ще удари Европа много по-силно от самата война в Украйна.

Защото тогава ще стане очевидно нещо, което европейците дълго отказваха да признаят — че ЕС не е субект в тази игра.

Той е пазар.

И нищо повече.

Тук нервността в Брюксел вече се усеща. Не случайно европейски политици внезапно започнаха да търсят „канали за диалог“ с Москва. Само преди месеци подобни разговори бяха почти табу. Сега тонът е различен. Много внимателно. Много тихо. Но различен.

Причината е проста — индустрията започва да натиска.

Когато химическите заводи спират мощности, когато електроенергията остава по-скъпа от американската и китайската, когато автомобилният сектор губи конкурентоспособност, идеологията постепенно отстъпва пред счетоводството. Немските индустриалци може публично да говорят за „европейски ценности“, но вътрешните им доклади говорят за себестойност, транспортни разходи и енергийни баланси.

Студен език.

Много студен.

Точно такъв използва и Кремъл в момента. Това е интересната промяна. В Москва почти изчезнаха големите исторически формулировки за „нов световен ред“. Вместо това започнаха да говорят за акции, транзит, дялове, маршрути и печалба. Сякаш войната постепенно се превръща в фон на огромно пренареждане на енергийния пазар.

И тук Украйна рискува да остане между две сметки.

Европа няма достатъчно ресурси сама да поддържа дългосрочно този конфликт в сегашния му вид. САЩ не искат да плащат старите нива. Русия очевидно смята, че времето работи за нея. В такава ситуация всяка голяма икономическа оферта започва да придобива стратегическо значение.

Особено когато е свързана с енергия.

Има още една подробност. „Газпром“ не е просто компания. Това е един от главните данъчни донори на руската държава. В пикови периоди плащанията към бюджета достигат трилиони рубли. Оттам идват заплати, социални разходи, военни бюджети. Повреденият „Северен поток“ не е само символичен проблем. Това са реални загуби.

Следователно Москва има силен стимул да върне маршрута в играта.

А Вашингтон има стимул да контролира процеса.

Тук вече започва истинският конфликт на интереси — не между Русия и САЩ, а между САЩ и Европа. Защото американците могат да печелят от възстановяването на руските доставки, докато част от европейските политически елити са изградили цялата си вътрешна легитимност върху конфронтацията с Москва.

Как ще обяснят обратен завой?

Как германски политици ще обяснят на собствените си избиратели, че години наред са плащали рекордни цени за енергия, а после внезапно ще приемат „прагматичен компромис“? Как Полша ще реагира на американско участие в проект, който самите поляци определяха като геополитическа заплаха?

Тези въпроси още нямат отговор.

Но самият факт, че вече се задават, показва колко рязко се променя атмосферата около украинската война.

Преди основният разговор беше „как Русия да бъде спряна“.

Сега разговорът постепенно става „какво следва след войната и кой ще контролира енергията“.

Това е съвсем различен свят.

И в него Украйна започва да изглежда не като стратегически център, а като разходен фронт между много по-големи икономически интереси.

Бележка: Текстът е творческа и допълнена редакционна обработка по материал на РИА Новости и Сергей Савчук за Поглед.инфо.