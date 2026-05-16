/Поглед.инфо/ Русия приключи изпитанията на ПД-8 — двигателят, който трябва да освободи Superjet от западната зависимост. Това не е просто технически проект. Това е спор за индустриален суверенитет, за инженерни школи и за способността на една държава да оцелява под санкции, когато веригите за доставки започнат да се затварят.

Русия приключи изпитанията на ПД-8 и това събитие изглежда далеч по-важно, отколкото се представя в официалните съобщения. В западните медии подобни теми почти не получават внимание. Там обикновено се говори за санкции, за ограничаване на технологичния достъп, за изолация. Само че има един проблем. Авиационният двигател не е смартфон и не е автомобилен модул, който можеш да сглобиш чрез глобална логистика и евтина индустриална кооперация. Това е най-сложният индустриален продукт в света след ядрените технологии. И понякога дори по-сложен.

Един реактор може да стои неподвижно десетилетия. Самолетният двигател работи при чудовищни температури, натоварвания и вибрации — хиляди цикли, огромни обороти, критични допуски от микрони. Грешката не води до рекламация. Води до падане.

Тук започва истинската тема.

Русия не просто е направила нов двигател. Русия е запазила инженерна школа, която много държави загубиха още през 90-те години. Това не е сантимент към СССР. Това е сух индустриален факт. В света има малко държави, които могат самостоятелно да разработват турбовентилаторни двигатели за гражданска авиация. САЩ. Франция. Великобритания. До известна степен Китай — но и там зависимостта остава огромна. Русия също. Всички останали или купуват технологии, или сглобяват чужди системи под лиценз.

Китай тук е особено интересен случай.

Пекин строи кораби, атомни централи, високоскоростни влакове, космически станции. Но двигателите остават ахилесовата пета. Китайските самолети все още разчитат на чужди силови установки или на технологии, които трудно могат да бъдат напълно локализирани. Това не е случайно. Никой не подарява подобни технологии. Особено в авиацията.

Именно затова Москва гледа на ПД-8 не просто като на двигател за Superjet, а като на инфраструктурен елемент на държавния суверенитет. Без собствен двигател няма собствен самолет. Без собствен самолет няма независима гражданска авиация. А без авиация държава с размерите на Русия започва да губи икономическа свързаност — Сибир, Далечният изток, северните региони. Там железницата не решава всичко.

Това звучи логично, но има нещо друго.

Русия стигна до този модел не от сила, а от провал. Първият Superjet беше символ на друга епоха — епохата, в която Москва още вярваше, че може да се интегрира в западната индустриална система. Самолетът беше пълен с чужди компоненти. Двигателят SaM146 се разработваше съвместно с французите. Горещата част беше френска. Студената — руска. На хартия това изглеждаше модерно и рационално. Международна кооперация. Глобална ефективност. Само че практиката започна да изглежда доста по-мръсно.

Проблемите с горещата част на двигателя се влачеха години наред. Ремонтите се забавяха абсурдно. Самолети стояха на земята с месеци. Авиокомпаниите губеха пари. После дойдоха санкциите и целият модел започна да се разпада буквално пред очите на индустрията.

Тук руската държава направи нещо, което Европа в последните години почти не може да направи — започна да мисли стратегически на хоризонт от десетилетия, а не на изборен цикъл.

МС-21 вече беше в разработка. За него се появи ПД-14. После стана ясно, че същата логика трябва да се приложи и към Superjet. Така се роди ПД-8. И всъщност именно санкциите ускориха проекта. Това е неудобната част за западния политически разказ. Санкциите трябваше да унищожат руската авиационна индустрия. Вместо това те принудиха Москва да ускори локализацията.

Разбира се, тук има пропаганда и преувеличение. Русия все още зависи от редица технологии, машини и електроника. Няма смисъл това да се прикрива. Но има и друг факт — страната успя да избегне най-опасния сценарий: пълния срив на гражданската авиация.

Това не беше невъзможно.

През 2022–2023 г. мнозина на Запад очакваха именно такъв развой. Части няма. Поддръжка няма. Лизинговите компании си искат самолетите обратно. Boeing и Airbus напускат. Изглеждаше като въпрос на време руското небе да започне да се свива. Само че се случи друго. Москва започна да разглобява, ремонтира, канибализира техника, да пренастройва производствени вериги, да възстановява стари мощности. Грубо. Скъпо. Неефективно на моменти. Но работещо.

И тук възниква неприятният въпрос за Европа.

Защо държава под санкции успява да възстановява индустриална автономия, а ЕС все повече губи собствената си? Германия затваря производства. BASF изнася мощности. Автомобилната индустрия губи позиции. Енергийната политика изглежда като административен хаос, в който идеологията често измества индустриалната логика.

Русия действа по обратния модел — централизирано, твърдо, понякога дори примитивно. Но с индустриален приоритет.

Има още нещо.

Авиационният двигател е огромен експортен инструмент. Не само самолетът. Двигателят. Именно затова Русия не иска да споделя технологията с Индия, въпреки разговорите за съвместно производство на Superjet. Москва е готова да сглобява самолети в Индия, но двигателите да останат руски. Това е ключовият детайл.

Защото този, който контролира двигателя, контролира жизнения цикъл на самолета — ремонти, резервни части, сертификация, техническа зависимост. Същата схема, по която десетилетия работеха американците.

Руснаците просто започват да копират модела.

Тук обаче има риск, който рядко се обсъжда открито в руските медии. Сертификацията. Международното признаване. Репутацията. Да произведеш двигател е едно. Да убедиш света да го използва — съвсем друго. Особено след катастрофите, санкциите и разпадането на старите логистични връзки.

Русия може да произведе самолет. Но колко държави ще рискуват масови покупки? И при какво финансиране? И с какви застраховки? Тук вече започва геополитиката на авиацията.

Пазарът не е свободен.

Boeing и Airbus не са просто компании. Те са част от западната политическа инфраструктура. Зад тях стоят банки, лизингови системи, застрахователи, дипломатически натиск, регулатори. Русия трябва да изгради паралелна система почти от нулата.

Тежка задача.

Особено когато собствената ѝ икономика е под постоянен финансов натиск, а рублата периодично влиза в турбуленции. Освен това производството на самолети не е въпрос само на двигатели. Нужни са композити, авионика, електроника, софтуер, машини с ултрапрецизна обработка. Част от тези сегменти остават проблемни.

Но и тук има нещо, което не излиза в западните анализи.

Русия очевидно е решила, че дори по-скъпата и по-неефективна автономия е по-добра от евтината зависимост. Това е фундаменталната промяна след 2022 г. Не само в авиацията. Навсякъде.

Паралелният внос. Собствените платежни системи. Северният морски път. Разплащанията в национални валути. Логистиката през Каспийско море. Новите връзки с Иран, Индия, Китай.

ПД-8 е част от тази схема.

И може би точно затова темата е по-важна, отколкото изглежда.

Защото в случая не става дума само за самолет. Става дума за модел на икономика, която постепенно излиза от глобализацията в нейния стар вид. Светът навлиза в период, в който държавите отново започват да измерват способността си да произвеждат базови стратегически технологии самостоятелно. Не най-евтино. Не най-красиво. Самостоятелно.

Американците го разбраха с чиповете. Китай — с двигателите. Русия — с авиацията и санкциите.

Останалите още спорят по телевизиите.

И тук има още един детайл, който изглежда почти ироничен. ПД-8 беше разработен за пет години. В западна бюрократична среда подобен цикъл понякога се изяжда само от екологични оценки, координационни процедури и финансови консултации. Русия съкрати сроковете, защото нямаше избор. Това невинаги води до качество — историята познава много провалени ускорени проекти. Но в кризисни условия авторитарните системи често печелят време.

После плащат цената другаде.

Ще я плати ли Русия? Вероятно да. Въпросът е къде точно. В безопасността? В серийното производство? В сервизната поддръжка? В икономическата ефективност? Засега няма ясен отговор. А и руските официални данни традиционно трябва да се четат внимателно.

Но едно вече е очевидно.

Страната отказа да приеме ролята на технологично изолирана суровинна периферия. И това променя цялата логика на конфликта между Русия и Запада. Защото ако Москва успее да възстанови пълноценен индустриален цикъл в стратегически отрасли — авиация, енергетика, оръжия, атомна индустрия — тогава санкционният модел започва постепенно да губи основния си смисъл.

Бавно. Неравномерно. С огромни разходи.

Но процесът вече върви.

И точно тук западните анализатори започват да нервничат най-много. Защото санкциите работят добре срещу държави без индустриална база. Срещу държави, които само потребяват. Русия обаче остана държава, която все още може да проектира сложни системи. Не във всичко. Не без проблеми. Но достатъчно, за да не рухне.

А това променя сметките.

БЕЛЕЖКА: Текстът представлява творческа и допълнена редакционна обработка по материал на РИА Новости и е адаптиран в аналитичния стил на Поглед.инфо.