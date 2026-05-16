Иранският външен министър благодари на Китай за предоставената помощ

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви на пресконференция в Ню Делхи вчера, че Техеран е благодарен на всички страни, които са способни да окажат помощ, особено на Китай.

„Китай в миналото помогна на Иран и Саудитска Арабия да възстановят дипломатическите си отношения. Отношенията между Иран и Китай са много добри, Китай е всестранен стратегически партньор на Иран, и Техеран знае, че Пекин действа с добри намерения. Поради това, ние приветстваме всички усилия на Китай за насърчаване на дипломатическо решение на ирано-американския конфликт.“