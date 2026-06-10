Китай прекрати износа на всички стоки с двойна употреба за Япония

/Поглед.инфо/ Китай забранява, в съответствие със своето законодателство, износа на всички стоки с двойна употреба за военни потребители, военни цели или за всякакви други крайни цели, които биха подпомогнали увеличаването на военната мощ на Япония, заяви на вчерашната си пресконференция говорителят на Външно министерство Лин Дзиен.