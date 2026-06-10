Той уточни, че целта на тези мерки е „да се спре ремилитаризацията на Япония и нейните опити за придобиване на ядрено оръжие“.
Китай прекрати износа на всички стоки с двойна употреба за Япония
/Поглед.инфо/ Китай забранява, в съответствие със своето законодателство, износа на всички стоки с двойна употреба за военни потребители, военни цели или за всякакви други крайни цели, които биха подпомогнали увеличаването на военната мощ на Япония, заяви на вчерашната си пресконференция говорителят на Външно министерство Лин Дзиен.
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