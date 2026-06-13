Китайски учени откриха нов вид комари в Сидзан

/Поглед.инфо/ Китайски изследователи са открили нов вид комар в окръг Медог, автономна област Сидзан в югозападната част на Китай, и официално са го нарекли Cricotopus motuoensis, съобщи иновационното студио Дава към Института по биология на Сидзанското плато. Откритието е направено в резултат на съвместни изследователски усилия на студиото и изследователи от Шанхайския океански университет. Резултатите бяха публикувани в сряда в международното таксономично списание „Zootaxa“.

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Според Лин Сяолун, доцент в Шанхайския океански университет, новооткритото насекомо принадлежи към редкия подрод Pseudocricotopus в рамките на рода Cricotopus. Преди това откритие в целия свят са били регистрирани само седем вида от този подрод.

Изследователският екип е открил по-рано друг нов вид мушица в Медог, като официално я нарича Tanytarsus sinicus. Резултатите за откритието са публикувани в „Zootaxa“ на 2 април.

Изследователите заявиха, че откриването на тези два нови вида обогатява данните за биоразнообразието на водните насекоми в Китай, и по-специално в Медог.

„Тези открития още повече подчертават екологичното значение на Медог и Националния природен резерват „Големият каньон на Ярлунг Цангбо“, който е световно признат център на биоразнообразие“, добави Лин.