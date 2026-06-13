Общият обем на социалното финансиране в Китай се е увеличил със 7,7% през май

/Поглед.инфо/ Общият обем на социалното финансиране в Китай достигна 458,8 трилиона юана (67,7 трилиона долара) в края на май 2026 г., което представлява ръст от 7,7% на годишна база, сочат данните на централната банка.

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През първите пет месеца на 2026 г. общото социално финансиране е нараснало със 17,48 трилиона юана, сочат предварителните статистически данни.

Междувременно кредитите в юани в Китай са се увеличили с 9,11 трилиона юана през първите пет месеца. Неизплатените кредити в юани са възлизали на 281,02 трилиона юана в края на май, което представлява ръст от 5,5% на годишна база.

Широката парична маса е възлизала на 353,67 трилиона юана, което представлява ръст от 8,6% на годишна база.

Парите в обращение, депозити до поискване и клиентски резерви на небанкови платежни институции, достигат 114,89 трилиона юана в края на май, което е ръст от 5,5% на годишна база.

Общият баланс на депозитите в местна и чуждестранна валута е 352,38 трилиона юана, което представлява увеличение с 8,7% спрямо същия период на миналата година.