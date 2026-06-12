Иран определи действия на САЩ срещу търговски кораб като „въоръжен грабеж“ и „държавно пиратство“

/Поглед.инфо/ Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багеи заяви на 12 юни в социалните мрежи, че нападението на Съединените щати срещу търговски кораб, при което са загинали най-малко трима индийски граждани, ясно показва, че същността на американските действия е „въоръжен грабеж“ и „държавно пиратство“.

По думите му международната общност трябва да потърси отговорност от САЩ за тези незаконни действия, тъй като те „продължават да застрашават световния мир и сигурност, както и свободата на корабоплаването“.