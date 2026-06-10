Глобалният форум за медийни иновации в Чунцин обсъди мисията на медиите в ерата на изкуствения интелект

Зам.-ръководителят на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на КМГ Шън Хайсюн заяви на събитието, че настоящата година бележи началото на 15-ия петгодишен план на Китай, а също така представлява ключов етап, в който глобалният изкуствен интелект ускорено преминава от технологична визия към реално индустриално приложение. Китайската медийна група се стреми да превърне огромния потенциал на технологиите в комуникационна сила и хуманитарна стойност, достъпни за всички.
Той отправи покана към медийните професионалисти по света да работят заедно с откритост и дух на свързаност, да поемат съвместно мисията на медиите в интелигентната епоха, да изградят нов модел на интелигентна комуникация, основан на откритост, приобщаване и споделяне, и да допринесат за изграждането на общност на споделена съдба за човечеството.