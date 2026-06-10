Скритото лице на Средец: Бившият секретар Борислав Примов проговори за схемите, назначенията и парите около Трайчо Трайков

/Поглед.инфо/ Водещият Георги Стамболиев разговаря с дългогодишния секретар на район „Средец“ Борислав Примов, който за първи път подробно разказва за напрежението в районната администрация, спорните кадрови решения, управлението на общинските имоти, обществените поръчки и ролята на Трайчо Трайков в навечерието на частичните избори. Интервюто поставя въпроси за начина, по който се управлява един от най-важните райони на столицата, за отношенията между администрацията и гражданите и за това дали район „Средец“ се развива според обществения интерес или според интересите на тесен кръг хора.

В това специално издание на „Поглед.инфо“ Георги Стамболиев разговаря с Борислав Примов – дългогодишен секретар на район „Средец“, който напуска администрацията след сериозен конфликт с ръководството на района.

Разговорът започва с въпроса защо се стигна до предсрочни избори за районен кмет и дали гражданите на „Средец“ имат основание да направят сериозна равносметка за управлението през последните години. Борислав Примов разказва за натиска, на който е бил подложен още преди освобождаването си, както и за причините, които според него стоят зад кадровите промени в администрацията.

Особено внимание е отделено на работата на отделите по гражданско обслужване и състоянието на административните услуги в района. Според Примов именно там се съхраняват едни от най-старите архиви в София и всяка промяна в работата на тези структури има пряко отражение върху гражданите.

В интервюто се коментира и темата за назначенията в районната администрация, конкурсите за ключови длъжности и въпросите около възнагражденията на определени служители. Гостът поставя под съмнение начина, по който са били извършени част от кадровите решения и твърди, че определени фигури са получили специално отношение в структурата на района.

Значително място в разговора заема темата за обществените поръчки. Обсъждат се външните консултанти, ролята на администрацията и разходването на публични средства. Според събеседника на Георги Стамболиев гражданите трябва да получат по-ясна картина за това как се вземат решенията и как се харчат средствата, предназначени за развитието на района.

Сред най-дискусионните моменти е разказът за организираното коктейлно събитие по повод празника на района, проведено в центъра на София по време на масови граждански протести. Борислав Примов поставя въпроса дали подобни инициативи изпълняват обществената си функция и дали са били насочени към всички жители на района или към ограничен кръг поканени лица.

В интервюто се засяга и проблемът с недостатъчната публичност на част от дейностите на районната администрация, както и състоянието на културната политика в „Средец“. Гостът твърди, че реалните публични събития са значително по-малко от очакваното за един от най-централните райони на столицата.

Специален акцент е поставен върху общинските жилища и идеите за тяхното бъдещо управление. Обсъждат се предложения за ремонти, евентуално кредитиране и перспективите пред десетките семейства, които живеят в тези имоти. Именно тази тема предизвиква едни от най-сериозните въпроси за бъдещето на социалната политика в района.

Разговорът разглежда и състоянието на градската среда, паркирането, организацията на движението и комуникацията между районната власт и гражданите. Според Борислав Примов именно тук се вижда най-ясно дали едно управление е способно да защитава интересите на хората или предпочита да следва други приоритети.

Това интервю е важен документ за всички жители на район „Средец“, защото представя гледната точка на човек, който е бил част от администрацията повече от десетилетие и познава отвътре начина, по който функционира местната власт. Независимо дали зрителите са съгласни или не с направените твърдения, разговорът поставя важни въпроси за прозрачността, отчетността и отговорността пред гражданите.

Гледайте целия разговор и преценете сами какви изводи могат да бъдат направени от разкритията, фактите и оценките, представени в студиото на „Поглед.инфо“. В навечерието на частичните избори за районен кмет подобни разговори придобиват особено значение, защото позволяват на избирателите да чуят различни позиции и да вземат информирано решение за бъдещето на своя район.

Втора част: утре вечер:...

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