Венцислав Банчев: Р-н "Средец" се бунтува - „Кметът изчезна, проблемите останаха!“

/Поглед.инфо/ В предаването „Конкретно“ на Поглед.инфо водещият Георги Стамболиев разговаря с гражданския активист Венцеслав Банчев за състоянието на район „Средец“, проблемите с паркирането, незаконната организация на движението, графитите, липсата на контрол върху шумовото замърсяване и отношението на администрацията към гражданските инициативи. Банчев прави остри оценки за управлението на района, разказва за сблъсъците си с институциите и обяснява защо според него центърът на София се управлява без необходимата воля за реални промени. Разговор за това защо гражданите все по-често имат готови решения, а институциите все по-рядко ги чуват.

В този епизод на „Конкретно“ по Поглед.инфо Георги Стамболиев разговаря с гражданския активист Венцеслав Банчев за проблемите на един от най-важните райони на столицата – район „Средец“.

Разговорът започва с предстоящите местни избори и обстоятелствата около отпадането на кандидатурата на Банчев. Според него голяма част от политическите процеси в района изглеждат предварително решени, а реалната конкуренция е силно ограничена. Той разказва за събирането на подписи за независима кандидатура и за последвалите решения на институциите, които на практика го изваждат от изборната надпревара.

Основен акцент в интервюто е управлението на район „Средец“ през последните години. Банчев прави критичен преглед на работата на районната администрация и поставя въпроса дали центърът на София получава вниманието, което заслужава. Според него много от проблемите, за които гражданите сигнализират от години, продължават да съществуват без реално решение.

Особено място заема темата за паркирането. Според госта проблемът вече е достигнал критични размери. Той обяснява защо сегашният модел не работи, какво означава презапълване на зоните и защо жителите на района често не могат да намерят място за автомобилите си. Банчев разказва и за конкретни предложения, които според него са можели да доведат до подобрение, но не са получили необходимата институционална подкрепа.

В разговора се обсъждат и възможностите за изграждане на нови паркинги, промени в организацията на движението и създаване на специални зони с приоритет за живеещите в района. Според госта подобни решения работят успешно в други градове и могат да бъдат приложени и в София.

Значителна част от интервюто е посветена на шумовото замърсяване. Венцеслав Банчев твърди, че през годините са подавани множество сигнали за нарушения, но реалните санкции остават рядкост. Според него проблемът не е липсата на нормативна база, а липсата на последователен контрол и политическа воля.

Обсъждат се и графитите по сградите в централната градска част. Гостът посочва, че съществуват работещи програми за почистване и възстановяване на фасади, но гражданите често не получават достатъчно съдействие от институциите. Според него администрацията трябва да бъде далеч по-активна и да търси сама контакт със собствениците и етажните собствености.

Сред темите е и състоянието на градската среда. Банчев поставя въпроси за поддръжката на зелените площи, парковете, детските площадки и общото качество на публичните пространства. Той коментира състоянието на Борисовата градина и други емблематични места в центъра на столицата.

Отделно внимание е отделено на споровете около организацията на движението и велоалеите. Гостът твърди, че редица съдебни решения поставят под въпрос законността на определени транспортни решения, но въпреки това институциите не предприемат достатъчно действия за корекции.

Интересен момент в разговора е разказът за инициативата по почистване и реставрация около паметника на Васил Левски. Банчев използва този пример, за да илюстрира според него по-широк проблем – трудността граждански инициативи да получат институционална подкрепа дори когато са изпълнили всички изисквания.

В интервюто се обсъжда и работата на Столичния общински съвет, отношенията между районните администрации и централното управление на града, както и влиянието на различните политически сили върху вземането на решения.

Гостът защитава тезата, че много от проблемите на София не произтичат от липса на идеи или експертни решения, а от отказ да бъдат използвани предложенията на гражданите и гражданските организации. Според него администрацията често възприема активните граждани като неудобни критици вместо като партньори.

Разговорът завършва с призив към жителите на район „Средец“ да участват активно в изборния процес и да търсят отговорност от избраните представители. Според Венцеслав Банчев без активен обществен натиск дори добрите идеи трудно могат да бъдат реализирани.

Гледайте целия разговор, за да чуете всички аргументи, оценки и предложения за бъдещето на район „Средец“ и развитието на София.

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