Пламена Заячка събра експерти за общ фронт срещу зависимостите сред младите в „Средец“

/Поглед.инфо/ Зависимостите сред младите хора все по-често се превръщат в тема, която излиза извън рамките на семейството и училището. По инициатива на кандидата за кмет на район „Средец“ д-р Пламена Заячка експерти, директори на училища, представители на институции и обществени организации обсъдиха конкретни мерки за превенция, ранна намеса и по-добра координация срещу разпространението на наркотични вещества сред децата и младежите.

Темата за зависимостите рядко влиза в местните предизборни кампании. Обикновено разговорът за районното управление се върти около тротоари, паркиране, осветление и чистота. Именно затова проведената по инициатива на кандидата на „БСП – Обединена левица“ за кмет на район „Средец“ д-р Пламена Заячка дискусия „Зависимости: от знание към действия“ заслужава внимание. Тя поставя въпрос, който трудно се вижда в ежедневието, докато не стане твърде късно.

Срещата събра на едно място представители на различни професионални и обществени среди. Сред участниците бяха психиатърът д-р Цветеслава Гълъбова, председателят на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов, бившият заместник-министър на труда и социалната политика Иван Кръстев, общинският съветник д-р Еньо Савов, директори на училища и представители на образователната система. Подобен формат показва, че проблемът със зависимостите трудно може да бъде разглеждан единствено като здравен, социален или полицейски въпрос.

В последните години все повече специалисти предупреждават, че възрастта, при която младите хора се сблъскват с различни форми на зависимости, продължава да намалява. Това засяга не само наркотичните вещества, но и хазартната зависимост, дигиталните зависимости и различни форми на рисково поведение. В такава среда училището често се оказва първата институция, която забелязва проблема, но не винаги разполага с необходимите инструменти за реакция.

Именно около тази необходимост от ранна превенция се концентрира голяма част от разговора. Според участниците ефективните решения минават през по-добра информираност на децата, активна работа с родителите и по-ясна координация между институциите. Натрупаният опит показва, че реакцията след възникването на криза обикновено е много по-скъпа и много по-трудна от навременната превенция.

Д-р Пламена Заячка постави акцент върху необходимостта местната власт да бъде активен участник в този процес. Според нея районното управление не трябва да се ограничава единствено до административни функции, а да работи за създаването на безопасна среда за децата и младите хора. Подобен подход разширява традиционното разбиране за местно самоуправление и го насочва към теми, които пряко засягат качеството на живот в градската среда.

Разговорът показа и друго. Борбата със зависимостите не започва от полицейската акция и не приключва с медицинското лечение. Между тези две точки стои цяла система от училища, семейства, социални услуги, общински политики и граждански организации. Когато някой от тези елементи липсва, се появяват пробойни, които често остават незабелязани години наред.

Дискусията в „Средец“ не предложи магически решения. Такива няма. Тя обаче очерта необходимостта знанието на специалистите да бъде превърнато в конкретни действия и местни политики. В период, когато общественият разговор често е доминиран от краткосрочни политически сблъсъци, поставянето на подобна тема в центъра на общественото внимание показва различен подход към управлението на градската среда и към грижата за следващото поколение.