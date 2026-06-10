Проф. Румен Гечев: Лъгаха за бюджета, за еврозоната, а сметката плаща народа! Затъваме в дългове!

/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов разговаря с проф. Румен Гечев за драматичното състояние на българските финанси, за спорните решения около еврозоната, за бюджетните дефицити, инфлацията и опасността от нови дългове. Според проф. Гечев страната е изправена пред тежки решения, които вече не могат да бъдат отлагани, а натискът за увеличаване на военните разходи може да се превърне в сериозно изпитание за социалната и икономическата стабилност. Разговорът разглежда и въпроса защо България остава изключение с плоския данък, какви са рисковете пред бюджета и защо според него обществото плаща цената на политически решения, взети далеч от общественото внимание.

В това издание на „Поглед.инфо“ Владимир Трифонов разговаря с проф. Румен Гечев за най-тревожните процеси в българската икономика и за решенията, които предстоят пред държавата през следващите години.

Според проф. Гечев България навлиза в период, в който традиционните бюджетни механизми вече не работят така, както са работили досега. Натрупаните дефицити, ограниченията върху публичните финанси и липсата на достатъчно средства за капиталови разходи поставят всяко правителство пред изключително труден избор. В разговора той обяснява защо капиталовите инвестиции са ключът към икономическия растеж и защо според него именно там се крие една от най-големите слабости на българската бюджетна политика през последните години.

Специално внимание е отделено на разходите на държавата, възможностите за оптимизиране на администрацията и необходимостта от по-внимателно управление на публичните средства. Проф. Гечев коментира и политиката по отношение на заплатите в публичния сектор, както и механизмите за определяне на възнагражденията във висшите етажи на властта.

Значителна част от разговора е посветена на данъчната система. Гечев защитава тезата, че България трябва да се върне към прогресивно данъчно облагане, като се позовава на международната практика и на опита на развитите европейски държави. Той разглежда аргументите за и против плоския данък и анализира как данъчната политика влияе върху бюджетните приходи, социалното неравенство и възможностите за развитие на икономиката.

В интервюто се обсъждат и бъдещите разходи за отбрана, включително предложенията за значително увеличение на военните бюджети в рамките на Европейския съюз и НАТО. Проф. Гечев поставя въпроса дали подобни ангажименти са по силите на българската икономика и какви могат да бъдат последствията за останалите обществени системи като образование, здравеопазване и социална политика.

Особено място заема темата за еврозоната. Гечев разказва за подадените жалби и съдебните процедури, свързани с приемането на България в еврозоната, както и за споровете около бюджетните показатели, инфлацията и критериите за присъединяване. Той излага своите аргументи защо според него обществото не е получило пълната картина за реалното състояние на публичните финанси.

Разговорът преминава и през ролята на институциите – Министерството на финансите, БНБ, Националния статистически институт и европейските органи. Проф. Гечев поставя редица въпроси за начина, по който са представяни финансовите показатели на страната през последните години и за отговорността на институциите пред обществото.

Във фокуса на интервюто попада и европейската политика за превъоръжаване. Анализирани са новите финансови механизми на Европейския съюз, възможностите за общи заеми и последиците за държавите членки. Според Гечев тези процеси ще оказват все по-силно влияние върху националните бюджети и ще поставят въпроса за приоритетите на европейската политика през следващото десетилетие.

Разгледани са и позициите на отделни европейски държави по отношение на военната помощ за Украйна, както и различните подходи към финансирането на отбранителни програми. Според проф. Гечев България трябва внимателно да анализира своите възможности и интереси, преди да поема нови дългосрочни финансови ангажименти.

В последната част на разговора се обсъжда инфлацията и възможностите за нейното ограничаване. Гечев коментира мерките за регулиране на цените на основни хранителни продукти, ролята на търговските вериги и необходимостта от възстановяване на българското производство. Според него дългосрочно решение може да бъде постигнато единствено чрез по-силно селско стопанство, развитие на преработвателната индустрия и увеличаване на вътрешното производство.

Проф. Гечев поставя и въпроса за връзката между енергийната политика, международните конфликти и инфлационните процеси в Европа. Той аргументира защо според него цените на енергията остават ключов фактор за икономическата стабилност на континента.

Това е разговор за бюджета, еврозоната, данъчната политика, инфлацията, военните разходи и бъдещето на българската икономика. Разговор за решенията, които предстоят, за рисковете пред страната и за цената, която обществото плаща за всяка стратегическа грешка.

Гледайте цялото интервю и споделете мнението си в коментарите.

Втора част утре вечер:...

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