/Поглед.инфо/ На 9 и 10 юни в Атина се проведе Втората световна конференция по класически изследвания. Основната ѝ тема бе „Диалог между древното и съвременното: модерни прозрения от класическата мъдрост“. В конференцията участваха над 200 души, включително от научни институции на Китай, Гърция и други страни, дипломати и представители на медии.

Участниците отбелязаха, че след провеждането на първата конференция през ноември 2024 г. в Пекин, Китай и Гърция работят в тясно сътрудничество за прилагане на резултатите от нея. Създадена е мрежа за обмен и диалог в областта на класическите науки, където академични институции, включително Китайския институт за изследване на класическата цивилизация, представят своите постижения. Това стимулира развитието на класическите науки и играе важна роля за насърчаване на взаимното обогатяване и обмен.