/Поглед.инфо/ През последното десетилетие глобалното противопоставяне навлезе във фаза, в която конвенционалните оръжия – артилерийски снаряди, дизелови генератори и железопътни доставки – се допълват от разработки в сивата зона на фундаменталната наука. Разпространяваните в азиатското медийно пространство доклади за инциденти в Пакистан, Япония и Китай, при които цели затворени обекти изчезват без звуков или термичен ефект, поставят въпроса дали сме свидетели на логистични и индустриални измами от особено мащабен характер, или на реални тестове на технологии за насочена енергия. Анализът на оскъдните данни показва съвпадение в оперативния почерк, което принуждава ведомствата за сигурност в Пекин и Исламабад да наложат пълно информационно затъмнение. При липсата на официални протоколи от разследванията, версиите варират между теоретична физика и прозаичен криминален шпионаж на високотехнологично оборудване.

Оперативен анализ на инцидентите: Факти, инфраструктура и логистични несъответствия

Когато разглеждаме събитията от последното десетилетие, трябва да се абстрахираме от сензационния тон на независимите блогъри и да се вгледаме в сухата фактология на терена. Първият сочен случай датира от 2015 г. в пакистанския мегаполис Лахор, където се твърди, че затворен търговски обект с 43 души вътре е престанал да съществува в рамките на няколко минути. Официалните доклади на местната полиция, цитирани частично в регионалния печат, не съдържат данни за взрив, сеизмична активност или използване на конвенционални експлозиви. Единственият оцелял, идентифициран като Али Абдул, дава показания за липса на какъвто и да е звук в момента на предполагаемото събитие. От гледна точка на инженерната логистика, пълното премахване на стоманобетонни конструкции, обзавеждане и индустриални инсталации без оставянето на строителни отпадъци е невъзможно чрез познатите строителни или деструктивни методи. Това повдига въпроса дали не става дума за организирано масово отвличане и демонтаж, извършени под прикритието на местната корупция, или за тест на оръжие, използващо непознат спектър на радиация или микровълново излъчване с изключително висока плътност.

Шест месеца по-късно, сходен по описание инцидент е регистриран в гъсто населения район на Токио, Япония, където изчезва малък търговски обект за сладкарски изделия заедно със седем души. Японските сили за самоотбрана и Столичната полицейска служба не дават официален коментар, но обектът остава запечатан и изолиран от градската инфраструктура под предлог за „проверка на структурната цялост на подземните комуникации“. Числата и тук не се връзват с официалните версии за битови инциденти или срутвания. Ако сградата беше поддала поради земетресение или техническа неизправност на газопреносната мрежа, сензорите на градската система за мониторинг щяха да отчетат вибрации или теч на метан. Такива данни липсват в публичните регистри.

Най-сериозният удар по сигурността обаче е регистриран на 11 май 2017 г. в индустриалната зона на китайския град Нанчан. По информация на източници от хонгконгски аналитични центрове, там е изчезнал цял логистичен склад, стопанисван от държавно ведомство. Сградата е съдържала скъпоструващо високотехнологично оборудване – вероятно полупроводници или елементи за китайската спътникова програма. Данните за броя на персонала вътре варират между 40 и 60 души, което само по себе си показва сериозно объркване в първоначалните опити за одит от страна на местната администрация. Охраната на обекта открива единствено празна площадка и един останал кашон, което изглежда по-скоро като ироничен маркер, оставен от извършителите, отколкото като случаен дефект на реалността.

Геоикономическа логика и версията за индустриален шпионаж

Това изглежда логично като теория за секретни оръжия, но има един фундаментален проблем – икономическата и логистична реалност на Китай. Пекин разполага с неограничени ресурси за наблюдение чрез системата „Скайнет“ и хиляди камери за лицево разпознаване. Да изчезне склад с държавно оборудване в Нанчан без следа по камерите предполага или пълно вътрешно съучастие на най-високо ниво в Комунистическата партия, или използването на системи за радиоелектронна борба (РЭБ) от последно поколение, способни да заслепят цифровата инфраструктура на цял район.

Ако анализираме случая през призмата на оперативния реализъм, версията за „месомелачка“ на индустриалния шпионаж изглежда далеч по-устойчива от спекулациите за физически аномалии. През 2017 г. Китай беше в процес на мащабно преструктуриране на своите държавни предприятия в технологичния сектор. Изчезването на склад, пълен със скъпо оборудване, е класическа схема за прикриване на мащабни дефицити и кражби преди провеждането на държавен одит. Документите се изгарят, а персоналът и оборудването се извеждат през предварително подготвени логистични канали чрез затворени товарни камиони и фалшиви железопътни товарителници. Когато одитът пристигне, обектът е празен, а местните чиновници, за да спасят главите си от партийния трибунал, докладват нагоре по веригата за „необяснима аномалия“ или „саботаж с чуждо високотехнологично оръжие“. Това е удобен параван, който прехвърля отговорността от прозаичната корупция към сферата на националната сигурност и военните тайни.

От друга страна, не можем напълно да отхвърлим и възможността за изпитания на оръжия за насочена енергия (DEW – Directed Energy Weapons). Подобни разработки се извършват както в САЩ (лабораториите в Лос Аламос), така и в Русия и Китай от края на ХХ век насам. Още по времето на Студената война се проучваха възможностите за генериране на мощни електромагнитни импулси, способни да разрушават молекулярните връзки в определени материали или да дезинтегрират органична материя без термичен взрив. Ако някоя от великите сили е постигнала пробив в тази област и е успяла да монтира подобно устройство на мобилна платформа – например в обикновен товарен контейнер или камион – азиатските мегаполиси биха били идеалният полигон за тестове в реални условия, далеч от официалните сателитни траектории на противника.

Информационното затъмнение и мълчанието на разузнавателните централи

Интересен е фактът, че след вълната от публикации през 2017-2018 г., темата беше напълно изтеглена от обобращение в международния обмен. Нито ЦРУ, нито МИ-6, нито китайското Министерство на държавната сигурност (МГБ) са правили изявления по въпроса. Подобно единодушно мълчание обикновено означава две неща: или инцидентите са реални и всички страни се опитват да откраднат технологията една от друга, или става дума за координирана дезинформационна операция, целяща да отклони вниманието от реалните направления на оръжейните доставки в региона.

В контекста на съвременните конфликти в Близкия изток и Източна Европа, където основните фактори остават дизелът, артилерийските цеви и живата сила, подобни „чисти“ технологии изглеждат като лукс от далечното бъдеще. Военно-промишленият комплекс на големите държави в момента е зает с производството на милиони 155-мм и 152-мм снаряди, а не с разработването на устройства за анихилация. Числата от заводите в Урал, Пенсилвания и Ляонин потвърждават, че бюджетните потоци отиват за конвенционално оръжие на командно дишане, а не за фундаментална квантова физика. Това прави теорията за „бъг в матрицата“ или секретни оръжия по-скоро част от психологическата война за сплашване на противника.

Въпреки това, пробойните в официалните версии на пакистанските и китайските власти оставят сериозни съмнения. Липсата на последващи разследвания и съдебни дела за изчезналите над 90 души общо в трите инцидента показва, че държавните апарати са предпочели да платят обезщетения на семействата под условие за конфиденциалност, вместо да позволят публичен дебат. Дали става дума за технологичен пробив, който променя правилата на логистиката и тактиката, или за грандиозни логистични измами под прикритието на военни тайни – отговорът вероятно лежи в архивите на специалните служби, които няма да бъдат разпечатани в близките десетилетия. Реалността на терена обаче показва, че физическият свят рядко допуска празноти и всяко „изчезване“ винаги има много ясен материален и финансов адрес.