Китай поиска гаранции за Тайван, а Тръмп замълча

/Поглед.инфо/ Девет часа разговори между Тръмп и Си Дзинпин не произведоха стратегически пробив. Китай поиска ясен американски отказ от играта с Тайван. Тръмп отказа да даде такъв ангажимент. Пекин чу точно това, от което се страхуваше — че Вашингтон още пази тайванската карта за бъдещ натиск.

Девет часа разговори между Доналд Тръмп и Си Дзинпин звучат впечатляващо само за телевизионните студиа. Реалната политика се измерва по друг начин — какво е поискано, какво е отказано и кое е останало неизговорено. А именно неизговореното се оказа най-важната част от посещението на американския президент в Пекин.

Китайците неслучайно извадиха Тайван в центъра на разговора още от първите официални съобщения. Това не беше протоколен жест. Пекин вече не се интересува от красивите формули за „управляема конкуренция“, „отговорни отношения“ и „нов модел на сътрудничество“. Тези конструкции ги слушат от времето на Обама. После дойдоха санкциите срещу Huawei, технологичната блокада, ограниченията за полупроводниците, американските военни учения около Южнокитайско море и новите пакети оръжия за Тайпе.

Тук има една подробност, която често се изпуска. Китай не разглежда Тайван като дипломатически спор. Не го разглежда дори като териториален проблем. За китайската държава това е въпрос за вътрешен суверенитет и за историческа легитимност на самата комунистическа власт. Оттук идва и различният мащаб на напрежението. Във Вашингтон често говорят за Тайван като за „карта“, „лост“, „инструмент за сдържане“. В Пекин подобен език се възприема почти като разговор за разчленяване на държавата.

Си Дзинпин затова направи необичайно директно изказване за „капана на Тукидид“. Китайският лидер всъщност каза нещо доста грубо в дипломатически превод — ако САЩ продължат да третират Китай като враг, войната постепенно ще стане технически неизбежна. Не идеологически. Не емоционално. Технически.

И тук идва проблемът за Тръмп.

Той не можа да даде това, което Пекин искаше най-много — недвусмислена позиция, че Вашингтон няма да използва Тайван като инструмент за натиск срещу Китай. Вместо това американският президент избра старата формула на „стратегическата неяснота“. Само че тази неяснота работеше преди двадесет години, когато САЩ бяха безспорен военен и икономически хегемон в Тихия океан. Днес ситуацията е различна. Китай строи флот с темпове, които американските анализатори вече описват почти панически. Корабостроителният капацитет на Китай е десетки пъти по-голям от американския. Военноморските бази по крайбрежието на Фудзиен и Гуандун работят почти без прекъсване. Ракетните комплекси DF-21D и DF-26 не са просто пропагандни играчки — те са създадени точно за унищожаване на американски самолетоносачи в първата островна верига.

Тази версия звучи логично, но има един проблем.

Вашингтон прекрасно разбира всичко това. И въпреки това отказва да се откаже от тайванската карта. Защо?

Защото американската стратегия вече не е насочена към победа над Китай. Тя е насочена към забавяне на китайското изкачване. Това са различни неща. Част от американските елити дори не вярват, че могат да спрат Пекин в дългосрочен план. Но вярват, че могат да направят процеса достатъчно скъп, хаотичен и рисков.

Тайван е идеален за подобна стратегия.

Островът се намира само на около 180 километра от континентален Китай през Тайванския проток. Там минават ключови морски маршрути. Там е и производството на най-важните полупроводници в света чрез TSMC. И тук вече разговорът не е романтична геополитика, а сурова индустриална математика. Ако Китай получи пълен контрол над Тайван без американска намеса, балансът в световната технологична система ще се промени драматично.

Вашингтон няма намерение да допусне това доброволно.

Особено сега.

Защото американците виждат нещо друго — все по-тясното руско-китайско координиране. В статията почти между другото се споменава предстоящата среща между Си Дзинпин и Владимир Путин в Пекин. Но всъщност именно това тревожи САЩ много повече от официалните декларации. Русия и Китай постепенно започват да синхронизират стратегическите си действия. Не като формален военен съюз — това е важно уточнение — а като две сили, които имат общ интерес да ограничат американския натиск.

Иран влиза точно в тази схема.

Тръмп очевидно е опитал да получи китайско съдействие по темата за Ормузкия проток и ядрената програма на Техеран. Само че тук американската логика започва да се разпада. Китай няма никакъв интерес да помага на Вашингтон да излиза по-леко от близкоизточните му проблеми. Напротив. Колкото повече ресурси, флоти и политическо внимание САЩ хвърлят в Близкия изток, толкова по-малко остават за Тихия океан.

Това не е теория. Това е бюджет.

Американската военна машина вече работи на ръба на индустриалния си капацитет. Има дефицити при производството на артилерийски снаряди, забавяния при противоракетните системи, проблеми с корабостроенето. Самият Пентагон започна да говори открито за „разтегляне на ресурсите“. Китайците слушат много внимателно подобни формулировки.

Тук има нещо, което не излиза.

Ако Вашингтон наистина смята Китай за главен противник, защо продължава да затъва в Близкия изток? Защо едновременно държи Украйна, Тайван и Иран? Това е класическият проблем на имперското преразтягане. И точно затова Пекин изглежда толкова спокоен в последните месеци. Китайците не бързат. Те чакат американците сами да се претоварят.

Същевременно в Пекин отлично разбират и нещо друго — американската политическа система става все по-непредсказуема. Днес Тръмп говори едно. След шест месеца Конгресът може да приеме друго. После идват избори. После нова администрация. После нов пакет оръжия за Тайван. За китайското ръководство това е структурен проблем. Те вече не вярват, че могат да получат стабилни дългосрочни гаранции от Вашингтон.

Затова и Си Дзинпин натиска толкова силно по тайванската тема още сега.

Не защото утре започва операция по обединение. Това е прекалено опростена версия. Китай по-скоро се опитва предварително да затвори възможността Америка да превърне Тайван в постоянна украинска схема срещу Пекин — с оръжия, инструктори, разузнаване и икономическо изтощаване.

И ако човек слуша внимателно китайските изявления, ще забележи още нещо. Пекин вече почти не говори за „търпение“. Преди пет години този термин присъстваше постоянно. Сега речникът е различен — „червени линии“, „недопустимост“, „конкретни действия“. Това е промяна.

Малка, но важна.

Американците вероятно смятат, че все още контролират ескалацията. Че могат да поддържат напрежение без пряк сблъсък. Но подобни конструкции обикновено работят до момента, в който една от страните не реши, че времето вече работи срещу нея.

А времето започва да става централният фактор.

Китайската икономика се забавя. Демографският натиск расте. Износът среща все повече бариери. Вътрешният дълг на местните администрации в Китай надхвърля трилиони долари. Това също не бива да се романтизира. Пекин има огромни проблеми. И именно затова китайското ръководство може да стане по-рязко в защитата на стратегическите си интереси. Историята показва, че държавите често действат най-опасно не когато са уверени, а когато усещат бъдещи ограничения.

Тръмп вероятно вярва, че е оставил достатъчно пространство за маневри. Но в Пекин вероятно са прочели друго — че Съединените щати още не са готови да се откажат от политиката на сдържане срещу Китай. А щом е така, „конструктивната стратегическа стабилност“, за която говорят китайците, остава просто дипломатическа формула.

На практика двете държави вече се движат към дълга конфронтация.

Бавна. Скъпа. Технологична. Морска.

И много по-опасна, отколкото изглежда от официалните снимки с усмивки в Пекин.

БЕЛЕЖКА: Текстът представлява творческа и допълнена обработка на анализ от РИА Новости за Поглед.инфо, с разширени геополитически и стратегически акценти.