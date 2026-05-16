Министерството на правосъдието: Практиките на ЕС във връзка с разследвания на чуждестранни субсидии представляват неправомерна екстериториална юрисдикция

/Поглед.инфо/ На 15 май 2026 г. Министерството на правосъдието публикува съобщение, в което се посочва, че практиките на Европейския съюз при разследването срещу Nuctech по Регламента за чуждестранните субсидии представляват неправомерна екстериториална юрисдикция. Според документа предприетите срещу китайски субекти трансгранични разследващи действия нарушават международното право и основните норми на международните отношения.

Говорител на Министерството на правосъдието заяви, че в рамките на разследването ЕС е изисквал от китайски субекти на територията на Китай голям обем ненужна информация. По думите му това представлява неправомерно искане и засяга законните права и интереси на китайските граждани, юридически лица и други организации.

От министерството подчертаха, че с цел защита на държавния суверенитет, сигурността и интересите на развитието е установено, че действията на ЕС представляват неправомерна мярка за екстериториална юрисдикция. В съобщението се посочва още, че нито една организация или лице няма право да изпълнява или да съдейства за изпълнението на подобни мерки.

Същия ден говорител на Министерството на търговията пък заяви, че Китай отблизо ще следи съответните действия на европейската страна и ще предприеме необходимите мерки за твърда защита на националната сигурност и законните права и интереси на предприятията.