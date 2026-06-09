Железопътната линия Цинхай-Сидзан в “Из Китай с Павел“

/Поглед.инфо/ В днешния епизод на „Из Китай с Павел“ ще се повозим на железопътната линия Цинхай-Сидзан, която е дълга цели 1950 километра. Пътуването започва от град Синин и приключва в град Лхаса. Това е едно от най-невероятните железопътни изживявания в света. Благодарение на тази линия Сидзан е свързан с цял Китай. Цялото пътешествие продължава близо 22 часа. Могат да се изберат няколко опции за места –