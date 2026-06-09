Си Дзинпин посети Централната партийна школа на Корейската трудова партия

Те разгледаха кампуса с електрически автомобил, като по време на обиколката получиха информация за инфраструктурата на училището и учебните програми, след което засадиха дърво – смърч, до което бе поставена паметна плоча с надпис на китайски и корейски „Приятелството между Китай и КНДР да бъде вечно“.