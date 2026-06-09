Те разгледаха кампуса с електрически автомобил, като по време на обиколката получиха информация за инфраструктурата на училището и учебните програми, след което засадиха дърво – смърч, до което бе поставена паметна плоча с надпис на китайски и корейски „Приятелството между Китай и КНДР да бъде вечно“.
Си Дзинпин посети Централната партийна школа на Корейската трудова партия
/Поглед.инфо/ На 9 юни китайският председател Си Дзинпин, придружен от севернокорейския лидер Ким Чен-ун, посетиха Централната партийна школа на Корейската трудова партия в Пхенян.
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