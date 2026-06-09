Си Дзинпин и съпругата му присъстваха на малък обяд, организиран от Ким Чен-ун и първата дама на Северна Корея

/Поглед.инфо/ На 9 юни китайският председател Си Дзинпин, заедно със съпругата си Пън Лиюен, присъстваха на малък обяд, организиран в приемната резиденция в Пхенян от генералния секретар на Корейската трудова партия и председател на Държавния съвет на Корейската народно-демократична република Ким Чен-ун.

По време на обяда висшите ръководители на двете държави проведоха задълбочен обмен на мнения относно укрепването на отношенията и продължаването на традиционното приятелство между Китай и КНДР.

Си Дзинпин благодари на Ким Чен-ун за добрата организация по време на посещението. Той заяви, че по време на визитата китайската страна още по-силно е почувствала топлото отношение и приятелството на партията, правителството и народа на КНДР. Според него взаимното разбирателство между двете страни е станало по-дълбоко и по-всеобхватно, а посоката на бъдещото развитие е вече по-ясна. Той изрази готовност съвместно с Ким Чен-ун да ръководи по-нататъшното развитие на отношенията между двете страни, което да внесе нов силен импулс в социалистическото строителство на двете държави.

Ким Чен-ун от своя страна заяви, че посещението на Си Дзинпин е преминало с пълен успех и е изпратило към света положителен сигнал за по-нататъшно укрепване на приятелството и сътрудничеството между КНДР и Китай, привличайки широко международно внимание. Той подчерта, че визитата има изключително важно значение за отношенията между двете държави и за бъдещото развитие на региона. Корейската страна е готова да изпълни постигнатите по време на посещението важни договорености, да насърчи сътрудничеството между двете страни към нови практически резултати и да издигне двустранните отношения на още по-високо равнище.