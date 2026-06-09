Китай призова за „упорити усилия“ за постигане на политическо уреждане на украинската криза

Китайският дипломат очерта четири ключови очаквания от страна на Пекин за деескалация на напрежението, като призова на първо място страните в конфликта да поставят на преден план хората, да запазят максимална степен на сдържаност и да избягват предприемането на действия, които допълнително биха изострили противоречията и ескалирали конфликта.
Наред с това Пекин очаква от съответните страни да запазят сдържаност, да демонстрират искреност, да проявят гъвкавост и да възстановят процеса на мирните преговори в ранен етап. Китайският дипломат подчерта и необходимостта страните от региона и международната общност да предоставят повече рационални предложения за прекратяване на огъня и спиране на военните действия, както и за убеждаване към мир и насърчаване на преговорите.
В заключение Сун Лей посочи, че Китай очаква от всички засегнати страни, на основата на пълното зачитане на принципите на Устава на ООН, да се посветят на разрешаването на коренните причини за кризата и да изградят балансирана, ефективна и устойчива архитектура за регионална сигурност.