Митът за половското нашествие: Археологическите дефицити на Таманския полуостров опровергават класическата руска историография

/Поглед.инфо/ Свикнали сме да разглеждаме средновековната история като поредица от шумни битки и династични бракове, описвани от дворцовите летописци с патоса на победата или на неизбежното поражение. Когато обаче се вгледаме в останките на Тмутараканското княжество — този странен, изолиран преден пост на ранната руска държавност на брега на Керченския пролив — романтиката изчезва, за да отстъпи място на суровата реалност на търговските пътища, корабоплаването по лед и хладнокръвната геоикономическа изолация. Днешните опити историята да бъде натикана в предварително конструирани политически рамки се сблъскват челно с липсата на физически доказателства, оставяйки ни в пространството на предположенията, където числата и логистиката тежат повече от летописните лозунги.

Керченският възел и цената на средновековния тонаж

На Таманския полуостров, точно срещу съвременния Керч, земята пази слоеве от цивилизации, чийто основен мотив за съществуване никога не е бил идеологически, а чисто логистичен. Преди Черно и Азовско море да се превърнат в затворени зони на регионално противопоставяне, те са били артерии. Контролът върху пролива е означавал едно — събиране на мита от търговските съдове, пренасящи суровини между Византия, Северен Кавказ и вътрешността на славянските земи. Изразът „Тмутаракан“ в съвременния руски език е станал синоним на географска изолация и безкрайна далечина, но през X и XI век това място е било критична точка в транспортната схема на Източна Европа.

Инфраструктурното значение на региона се доказва от така наречения Тмутаракански камък, открит през 1791 г., по времето, когато Екатерина II утвърждава руското присъствие в Кубан. Надписът върху този мраморен блок, съхраняван днес в Ермитажа, гласи, че през 1068 г. княз Глеб е измерил разстоянието по лед от Тмутаракан до Корчев (днешен Керч), равняващо се на 14 000 фатома. Ако превърнем това средновековно измерване в съвременни единици, получаваме малко над 24 километра — число, което съвпада с реалната топография, но повдига сериозни въпроси относно целта на подобна хидрографска операция в сурова зима. Това не е било демонстрация на суверенитет, а практическо трасиране на ледения път за обози и тежкотоварни шейни, когато корабоплаването е било замразено.

Историческата документация обаче е критично оскъдна. Първите сигурни индикации за административното съществуване на града откриваме във византийския църковен регистър „Notitia de Boor“, където селището фигурира като епископат под името Таматарха. Руските летописи се присъединяват към темата едва през 988 г. с назначаването на Мстислав, син на Владимир Кръстител, за местен управител. Хронологическият поток обаче прекъсва рязко през 1094 г. с последното споменаване на княз Олег Святославич, след което Тмутаракан просто изчезва от текстовото пространство на Киевската Рус. Тази внезапна писмена тишина подсказва, че държавният център е загубил способността си да поддържа сигурни комуникационни линии с този отдалечен анклав.

Хазарското наследство и фалшивите етнически монополи

Археологическата реалност на терена, проучван в продължение на десетилетия под ръководството на съветския академик Борис Рибаков, рисува картина, която сериозно се разминава с учебникарските представи за чисти етнически зони. Преди Святослав Игоревич да разгроми Хазарския каганат през 965 г., крепостта е била известна под арабското наименование Самкуш-Аляхут, което в превод означава „Еврейският Самкуш“. Това е било мощно укрепено търговско предмостие с развита тухлена архитектура и космополитно население, включващо гърци, хазари, арменци, алани и славяни.

Когато анализираме монетарния поток на това селище, илюзиите за пълен административен контрол на руските князе започват да избледняват. По данни на нумизмата Андрей Никонов, близо 47% от монетите от X век, открити при разкопките в района на днешната станица Таманская, са с византийски произход. Делът на автентичните сребърници на Тмутараканското княжество е пренебрежимо малък. Това показва, че дори по време на военното си присъствие, славянската администрация е била принудена да оперира в рамките на икономическата и финансова система на Константинопол. Тмутаракан вероятно не е бил класическа териториална столица, а по-скоро укрепен военен гарнизон, разположен в рамките на съществуващ византийско-хазарски емпориум — търговско пристанище със специален статут.

Този извод се подсилва и от текстовите противоречия в житието на Теодосий Пещерски, където се твърди, че монахът Никон отишъл на „остров Тмутаракан“, където намерил свободно място близо до града. Терминът „остров“ дълго време объркваше географите, тъй като Таман днес е полуостров. Но ако се върнем към хидроложката карта на делтата на Кубан от XI век, ще открием, че речните ръкави и лиманите действително са изолирали тази земя от континенталната маса, превръщайки логистиката на доставките по суша в истински кошмар. Сезонните наводнения и заблатяването са правели придвижването на редовна войска почти невъзможно извън морските пътища.

Икономическият колапс и географското преместване на делтата

Традиционното обяснение за края на княжеството винаги е било едно и също — номадският натиск. Историците от XIX век, свикнали да виждат във всичко прояви на военна сила, приписваха гибелта на града на половските орди. Числата и паметниците обаче не потвърждават тази версия. След тежките поражения, нанесени им от Владимир Мономах през 1111 и 1116 г. по поречието на Дон, азовските половци се изтеглят на юг към предпланините на Кавказ. Нещо повече — на Таманския полуостров напълно отсъстват така наречените половски „камени баби“, които са най-сигурният маркер за трайно номадско присъствие и контрол над пасищата. Половците просто са пресекли сухопътния тракт към Киев, но не са имали ресурс или интерес да щурмуват тухлените стени на крайбрежния град.

Истинският проблем на Тмутаракан не е бил военен, а логистичен и екологичен. Има сериозни основания да се смята, че градът е бил жертва на кардинална промяна в хидрографията на делтата на Кубан. Андрей Никонов издига хипотезата, че първоначалното местоположение на средновековния руски град въобще не е съвпадало с античната Германаса (станица Таманская), а е било разположено по-наизток, по-близо до днешния Темрюк, където речните ръкави са осигурявали по-добра връзка с вътрешността на страната. Когато реките променят леглата си и наносите затварят достъпа на дълбокогазещите търговски съдове до пристанищата, градът губи своята икономическа рентабилност. Без мита от транзита, поддръжката на скъпоструващия военен гарнизон става безсмислена за Киев.

Следите от 1108 година: Сеизмичният удар като финална пробойна

Ако икономическият залез е бил бавен процес на командно дишане, то физическото унищожение на инфраструктурата изглежда е дошло по линия на природните бедствия. При археологическите кампании, проведени в периода между 1985 и 1991 г., изследователите се натъкнаха на масивни следи от сеизмични повреди по средновековните зидове. В района на Таман и намиращия се на 25 километра Керч са регистрирани деформации на фундаментите, съпроводени от дебели слоеве пепел и следи от пожари, които датират точно от края на XI и самото начало на XII век.

В „Повест за отминалите години“, под датата 5 февруари 1108 г., е записано, че „земята се разтресе през нощта преди зазоряване“. Дълго време се смяташе, че този запис се отнася за Киев, тъй като там е съставян летописът. Контекстуалният анализ обаче показва, че монасите просто са регистрирали събитие, чието ехо е дошло от южните предели. Сеизмичната зона на Приазовието и Кубан е известна със своите дълбоки трусове — подобно силно земетресение с магнитуд над 7 по скалата на Рихтер е регистрирано там и през 1879 г.

Едно такова бедствие в началото на XII век, съчетано с разрушаването на пристанищните кейове и опожаряването на дървените складове, е нанесло фаталния удар върху остатъците от руската администрация. Градът не е бил превзет от вражеска армия — той просто е престанал да функционира като разпределителен център. Населението постепенно се е разпръснало към по-сигурните византийски центрове в Крим, а по-късно, през XIII век, контролът над руините формално преминава към Трапезундската империя и генуезките търговски републики. Тмутаракан остава в историята като пример за това как геополитическите амбиции умират, когато заводите за ресурси, природата и логистиката откажат да ги обслужват.