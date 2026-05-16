Визитата на Тръмп в Пекин бележи нова страница от отношенията между Китай и САЩ

По време на визитата се проведе среща между държавните глави на Китай и САЩ, като най-важният политически консенсус беше съгласието за изграждане на „китайско-американски конструктивни отношения на стратегическа стабилност“. Тази нова насоченост не само предоставя стратегически ориентир за отношенията между двете страни през следващите три и повече години, но и вдъхва спешно необходимата стабилност и сигурност на света.

В какво се състои същността на „конструктивни отношения на стратегическа стабилност“? Председателят на КНР Си Дзинпин задълбочено разясни, че те се основават на активна стабилност чрез сътрудничество, здравословна стабилност с умерена конкуренция, стабилност чрез контролиране на различията и дългосрочна стабилност, гарантирана от предвидим мир. Според анализатори тези четири аспекта са тясно свързани и очертават пътя за правилното съвместно съществуване между Китай и Съединените щати в новата епоха. Те отговарят както на интересите на народите на двете страни, така и на очакванията на международната общност, като същевременно имат важно значение за стабилното и дългосрочно развитие на китайско-американските отношения.

Съжителството на големите държави се цени в единството на знание и действие. Тази година е първата година от „15-ия петгодишен план“ на Китай, както и 250-годишнината от независимостта на САЩ. В тази ключова година отношенията между Китай и САЩ заемат нова, стабилна траектория на развитие. Времето ще докаже, че осъществяването на великото възраждане на китайската нация и инициативата на Тръмп да „направи Америка отново велика“ могат напълно да вървят ръка за ръка, да се допълват взаимно и да служат на света.