1054 дрона за една нощ към Москва през Латвия: Русия влиза в нов етап на войната

/Поглед.инфо/ Над хиляда дрона за една нощ. Полети през Латвия. Удари край Москва, нефтена инфраструктура и военни обекти. В Русия вече открито говорят, че войната е излязла извън украинската територия и се превръща в пряк сблъсък между НАТО и Москва. Проблемът е друг — Кремъл още се държи така, сякаш това не е напълно признато.

Най-интересното в удара срещу Москва не е броят на дроновете. Не са и щетите. Русия преживя и по-тежки атаки. Истинският проблем е друг. Географията.

Латвия.

Това вече променя характера на войната.

Когато безпилотни апарати преминават през въздушното пространство на държава от НАТО и няма нито прихващане, нито публичен скандал, нито дори нервна реакция от Брюксел, започва да се оформя нова практика. Тиха. Административна. Почти бюрократична. Територията на НАТО постепенно се превръща в транзитен коридор за удари по руска инфраструктура. Неофициално, разбира се. Никой няма да го напише в документ. Но войните рядко започват с документи. Те започват с „изключения“, временни решения и мълчаливи съгласия.

Тук има и още нещо, което в Москва очевидно разбират, но избягват да произнесат докрай. Украйна сама не може да поддържа такъв темп.

1054 дрона.

Това вече не е „партизанска“ война с евтини квадрокоптери. Това е индустриален модел. Необходима е електроника, навигация, оптика, логистика, софтуер за управление на рояци, спътникова комуникация, серийно производство на двигатели, акумулаторни клетки, композитни корпуси. И най-важното — постоянен канал за доставка. Без прекъсване. Без санкционни проблеми. Без недостиг.

Тази версия, че всичко се произвежда „в украински гаражи“, звучи добре за телевизията. Числата обаче не я потвърждават.

Достатъчно е да се погледне картата на европейските производствени мощности за военна електроника. Полша. Чехия. Германия. Балтийските държави. Част от компонентите идват от Китай през търговски посредници. Част — през Турция. Част — директно от европейски компании чрез сложни вериги за подизпълнение. Формално никой не продава готов дрон за удар по Москва. Реално системата работи точно така.

Руснаците започват да го казват все по-открито.

Не защото са станали по-смели. А защото вече е невъзможно да се прикрива очевидното.

Проблемът е, че официалната руска политическа формула все още не е променена. Кремъл продължава да се държи така, сякаш има шанс войната да бъде ограничена само в украинските граници. Само че логистиката вече е европейска. Разузнаването е натовско. Навигацията е натовска. Спътниковото насочване е западно. Финансирането е западно. Дори политическият медиен ритъм се синхронизира удивително точно с подобни удари.

Някой подготвя общественото мнение.

И тук има един неудобен детайл. Москва все още избягва да удари реалните центрове на тази инфраструктура. Склада в Днепропетровска област — да. Производствен цех — да. Но не и логистичните възли извън Украйна. Не и транспортните маршрути през Полша. Не и балтийските канали. Не и военните консултанти, които отдавна не се крият особено.

Причината е очевидна. Рискът от пряк сблъсък.

Само че този сблъсък вече фактически съществува. Просто едната страна още отказва да го назове.

В Москва много обичат да говорят за „червени линии“. Последните три години показаха нещо друго — тези линии постоянно се преместват назад. HIMARS. Storm Shadow. ATACMS. F-16. Сега — масови дронови операции през територии на НАТО. Всеки път реакцията е една и съща: остро изявление, дипломатическо предупреждение и след това адаптация към новата реалност.

Това изглежда логично, но има един проблем.

Срещу Русия стои система, която работи на принципа на постепенното привикване. Ако днес Москва приеме 1000 дрона, утре ще бъдат 1500. После 3000. След това удари по критична електроенергийна инфраструктура в зимен режим. После комбинирани атаки с крилати ракети и морски дронове. Всичко това вече се обсъжда открито в западните военни анализи.

Не е нужно да се гледат руските канали. Достатъчно е да се четат докладите на RAND, британските дискусии около Royal United Services Institute или публикациите на Atlantic Council.

Там войната се разглежда като дългосрочно изтощаване.

Точно затова ударът срещу Москва има преди всичко психологическа задача. Не военна.

Трима загинали цивилни няма да променят фронта. Нито ще сринат руската икономика. Но когато жителите на Москва започнат да чуват сирени всяка нощ, когато летищата спират работа, когато нефтени бази горят край столицата, започва друго. Размиване на усещането за защитен тил.

Това е много стара логика.

Лондон я помни от 1940 г. Белград — от 1999 г. Сърбите също дълго време вярваха, че НАТО няма да удря инфраструктурата системно. После започнаха мостовете над Дунав. Рафинериите. Телевизионните центрове. Електропреносните възли. Всичко беше представено като „ограничена операция“.

Ограничена.

Докато не престане да бъде.

Русия днес има огромно военно преимущество по отношение на стратегическите оръжия. Това е факт. „Сармат“, „Ярс“, подводният компонент, хиперзвуковите системи — всичко това реално съществува. Само че подобни системи не решават проблема с евтините масови дронове. Ядреното възпиране е безполезно срещу рояк от хиляда апарата с пластмасови корпуси и китайска електроника.

И тук руската система попадна в капан.

Тя е изградена за голяма война между държави. А срещу нея постепенно се развива мрежова война на изтощение. Евтина. Серийна. Гъвкава. С минимален политически риск за организаторите. Ако бъде свален руски самолет над Полша — огромна криза. Ако през Латвия „неизвестно как“ преминат украински дронове — всички мълчат.

Разликата е огромна.

Военният кореспондент Александър Коц правилно поставя въпроса за ранното предупреждение и мобилните групи. Това действително е необходимо. Високочувствителни микрофони по клетъчните кули, автоматизирано разпознаване на двигатели, интеграция между ПВО и регионалните системи за наблюдение — това вече не е екзотика. Украйна го използва отдавна.

Но и тук има ограничение.

Можете да свалите 900 дрона. Достатъчни са 20, които да преминат.

Особено ако започнат да летят на рояци в комбинация с примамки, фалшиви цели и претоварване на ПВО каналите. Американците разработват подобни модели от години. Китайците — също. Войната в Украйна просто ускори практическото им внедряване.

Затова в руските среди вече все по-често се чува думата „предвоенно състояние“. Не официално. Полуофициално. На ниво военни блогъри, политолози и бивши офицери.

Има защо.

Балтика постепенно се милитаризира. Финландия влезе в НАТО. Швеция — също. Калининград се превръща в изолиран военен остров. Черно море се променя. Полша ускорено увеличава армията си. Германия започна най-голямата програма за превъоръжаване след Студената война. Франция говори за военна икономика. Британците вече почти не крият участието си в координацията на украински операции.

На този фон в Москва все още се надяват, че конфликтът може да бъде „замразен“.

Може би.

Но има нещо, което не излиза.

Ако Европа действително вярва, че Русия е стратегическа заплаха за десетилетия напред, тогава тя няма интерес от бърз край на конфликта. Напротив. За част от европейските елити войната вече се превърна в инструмент за вътрешна мобилизация, бюджетно преструктуриране и военно-индустриално възраждане. Германия отново строи отбранителна индустрия. Полша се въоръжава с темпове, невиждани от 80-те години. Балтийските държави живеят в режим на постоянна тревога — и политически печелят от това.

Тук вече не става дума само за Украйна.

Тя постепенно се превръща в територия, през която се пренарежда цялата европейска система за сигурност.

Русия закъсня да разбере това. Или може би разбира, но няма работещ изход. И това е по-опасният вариант.

Защото ако приемем, че Кремъл отлично осъзнава ситуацията, но съзнателно избягва директна конфронтация с НАТО, тогава следва дълга война на постепенно изтощение. Без официално обявяване. Без формален световен конфликт. Но с постоянна ескалация.

Дрон след дрон.

Нощ след нощ.

И най-неприятното за Москва е, че тази схема е относително евтина за противника. Един масов дрон струва несравнимо по-малко от ракета за ПВО. Икономиката на изтощаването започва да работи срещу защитника. Това американците го изучават още от времето на програмите за въздушно претоварване по време на Студената война.

Сега просто го тестват в реални условия.

Бележка: Текстът представлява аналитична и творческа обработка по материал на Иля Головньов и публикации в руски медии. Не претендира за изчерпателна фактологична достоверност и отразява авторски интерпретации и оценки.