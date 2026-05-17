Си Дзинпин и Владимир Путин поздравиха Китайско-руския панаир в Харбин

Си Дзинпин посочи, че тази година се отбелязват 30 години от установяването на всестранното стратегическо партньорство на координация между Китай и Русия и 25 години от подписването на „Договора за добросъседство, приятелство и сътрудничество“. Той подчерта, че с общите усилия на двете страни сътрудничеството в различни области непрекъснато се задълбочава и се укрепва, като постига богати резултати.

Си Дзинпин изрази надежда, че представителите на различните среди от двете страни ще използват възможността, предоставена от панаира, за да задълбочат всестранното практическо сътрудничество, да се възползват по-добре от географската близост и общите предимства между Китай и Русия, да стимулират икономическото и социалното развитие на двете страни, устойчиво да повишават благосъстоянието на двата народа и да дадат нов принос за стабилното и дългосрочно развитие на всестранното стратегическо партньорство на координация в новата ера.

В поздравителното си писмо Владимир Путин заяви, че панаирът между Китай и Русия вече се е превърнал в най-голямото изложение за сътрудничество между двете страни и предоставя платформа за преки и задълбочени диалози. Той отбеляза, че тазгодишният панаир е насочен към ключови области на двустранното сътрудничество. Путин изрази увереност, че събитието ще постигне положителни резултати и ще очертае нови перспективи за взаимноизгодно сътрудничество в полза на двата народа.

Темата на 10-ия панаир между Китай и Русия е „Увереност, сътрудничество, взаимна изгода“. Панаирът бе открит същия ден в град Харбин, провинция Хейлундзян. Организатори са китайското Министерство на търговията, местните власти на провинция Хейлундзян, руското Министерство на икономическото развитие и руското Министерство на промишлеността и търговията.