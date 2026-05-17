САЩ поискаха урана, но не и мира: какво всъщност изпрати Вашингтон на Техеран

/Поглед.инфо/ Вашингтон отговори на иранското предложение с пет условия, които в Техеран вече определят като схема за едностранна капитулация. Искането за изнасяне на 400 килограма уран, отказът от размразяване на активи и липсата на гаранции поставят под въпрос дали изобщо се търси реално споразумение.

Американското предложение към Иран изглежда написано така, че да бъде отхвърлено. Това е първото впечатление в Техеран и то не е случайно. Формално Вашингтон говори за мир, прекратяване на огъня и стабилизация в Ормузкия проток. Реално поставя условия, които трудно могат да бъдат продадени вътре в самата Ислямска република — дори от най-прагматичната част на иранския елит.

Пет точки. Само пет. Но зад тях стои цялата архитектура на американския натиск в региона.

Първата е отказът от каквито и да било репарации или компенсации от страна на САЩ. Това изглежда очаквано, но в Иран темата е много по-чувствителна, отколкото на Запад си представят. След ударите по инфраструктура, след санкциите, след замразените активи и десетилетията икономическа блокада, в Техеран вече има влиятелни групи, които настояват именно за компенсационен механизъм. Не защото вярват, че Америка ще плати, а защото искат юридическо признание на нанесените щети. Вашингтон отказва още в първата точка.

Втората точка е по-важна — изнасянето на 400 килограма уран от Иран към Съединените щати. Тук вече разговорът влиза в техническа зона. Не става дума просто за материал. Става дума за контрол върху ядрения цикъл и за унищожаване на иранската възможност бързо да възстанови натрупания капацитет. Част от този уран е свързан с обогатяване до нива, които Западът определя като близки до оръжейни стандарти. Техеран твърди друго. Проблемът е, че никой вече не вярва напълно на никого.

Има и друг въпрос. Защо точно 400 килограма? Това число не е случайно. Международната агенция за атомна енергия още преди месеци говореше за приблизително подобни количества високообогатен материал в иранската система. Вашингтон очевидно иска физическо изваждане на този резерв. Не замразяване. Не контрол. Изнасяне.

Тук има нещо, което не излиза.

Ако американците наистина се страхуват от ускорено иранско ядрено развитие, логиката би била материалът да бъде предаден под международен контрол — например през МААЕ или трета държава. Вместо това според публикациите се настоява за прехвърляне към самите Съединени щати. В Техеран това вече се интерпретира като политическо унижение, а не като режим за сигурност.

Третата точка също е показателна. На Иран се разрешава да експлоатира само едно ядрено съоръжение. Само едно. Това практически означава демонтаж на сегашната многоцентрова структура на ядрената програма. Натанз, Фордо, Исфахан — всичко останало би останало или замразено, или под външен контрол. За иранската система това е удар не само по сигурността, а и по вътрешния престиж на държавата. Ядрената програма в Иран отдавна не е просто енергетика. Тя е символ на суверенитет.

И тук американската стратегия изглежда двойствена. От една страна Вашингтон настоява, че не цели смяна на режима. От друга предлага условия, които директно удрят една от основните идеологически конструкции на самата Ислямска република. Това няма как да не бъде разчетено в Техеран като опит за постепенно вътрешно отслабване.

Четвъртата точка е почти абсурдна от иранска гледна точка — отказ от размразяване дори на 25% от иранските активи. Именно тук преговорите започват да приличат на разговор между две страни, които вече не говорят на един политически език.

Иранската икономика е под огромно напрежение. Банковите ограничения, транспортните санкции, проблемите със застраховането на петролни товари, ограниченията върху доларовите операции — всичко това тежи върху режима повече от самите военни удари. Част от замразените средства се намират в азиатски банки, включително в Южна Корея и други финансови юрисдикции, които години наред бяха под натиск от Вашингтон. В Техеран очакваха поне частично размразяване като знак, че има реален опит за деескалация.

Не го получиха.

Последната точка е най-интересна. Прекратяване на военните действия „навсякъде“, обвързано с успеха на преговорите. Формулировката е мъглява, но последствията не са. Това означава не само иранските операции, а и активността на съюзническите структури — от Ирак до Йемен и Ливан. На практика Вашингтон иска пакетна регионална деескалация.

Само че регионът вече не работи така.

Хусите действат със собствена логика. Част от шиитските милиции в Ирак също. „Хизбула“ има свои изчисления, свързани с Израел и Южния Ливан. Иран влияе върху тези структури, но не ги контролира механично. Това е старият проблем на американската политика в Близкия изток — Вашингтон често приема, че всички антиизраелски и антиамерикански играчи в региона действат като централизирана система. Реалността е много по-разпиляна.

Междувременно Ормузкият проток остава под напрежение. Според медийните публикации двете страни периодично са си разменяли удари. CENTCOM твърди, че американските операции са насочени към структури, свързани с атаки срещу американски военни. Иранските медии представят ситуацията по различен начин — като ограничени ответни действия срещу чуждо военно присъствие.

Това е старата война на термините.

„Точков удар“.

„Ограничен отговор“.

„Пропорционална реакция“.

Зад тези изрази минават дронове, ракети и танкери.

Ормуз е особено чувствителен, защото през него преминава огромна част от световния петролен транзит. Не става дума само за Иран. Саудитска Арабия, Катар, Обединените арабски емирства — всички зависят от този коридор. Затова и всяка ескалация там веднага влиза в цената на петрола, застраховките и транспортните тарифи. В Лондон и Сингапур това се следи почти в реално време.

Тук обаче има друг проблем, който много коментатори пропускат. Вашингтон вече не изглежда напълно убеден, че може да държи региона под пълен контрол без огромни разходи. След Ирак и Афганистан американската администрация е изключително внимателна към всяка перспектива за голяма сухопътна конфронтация. Затова натискът се измества към икономика, ограничени удари, морски контрол и ядрени преговори.

Техеран отлично разбира това.

Затова и иранската стратегия през последните години беше изградена около изтощаване, а не около директен военен сблъсък. Дронове, прокси структури, морски натиск, ракетни демонстрации, асиметрична икономика. Евтино. Разтеглено във времето. Политически досадно за Вашингтон.

Тръмп междувременно нарече иранския отговор „напълно неприемлив“. Това също е важен детайл. Американската администрация се опитва да държи едновременно две линии — публична твърдост и затворени преговори. Но колкото повече публичното говорене се радикализира, толкова по-трудно става за иранското ръководство да направи компромис без вътрешни последици.

В самия Иран също няма единство.

Част от икономическия елит иска споразумение почти на всяка цена. Санкциите удрят тежко индустрията, валутата и вътрешния пазар. Други групи — особено около Корпуса на стражите на Ислямската революция — гледат на сегашната ситуация като на поредния цикъл на американски натиск, който трябва просто да бъде изчакан. Те напомнят, че САЩ вече се оттеглиха едностранно от ядреното споразумение през 2018 г. и поставят прост въпрос: защо този път да е различно?

Няма ясен отговор.

Русия също наблюдава внимателно процеса. Не случайно руски източници вече говорят за необходимост от „сериозни дискусии“ със САЩ относно бомбардировките срещу Иран. Москва има интерес да държи Техеран стабилен — както заради транспортните коридори през Каспийския регион, така и заради общия натиск срещу западните санкционни механизми. Освен това всеки голям конфликт в Персийския залив автоматично вдига цените на енергията. Това има пряко значение за руските приходи.

Китай също не стои настрани.

Пекин купува ирански петрол — официално или през сложни схеми с препродажби и преетикетиране на товари. За Китай стабилността на Ормуз е въпрос на индустриална сигурност. Но Пекин няма интерес и от пълна капитулация на Иран, защото това би означавало още по-голям американски контрол върху енергийните маршрути.

Така се получава парадокс.

Всички говорят за мир. Никой не предлага условия, при които другата страна може спокойно да приеме сделката пред собствената си публика.

И това вече започва да прилича не на класическо мирно споразумение, а на тест за издръжливост — икономическа, политическа и военна.

Бележка: Текстът представлява творческа, аналитична и допълнена редакционна обработка на информация и публикации по темата за Поглед.инфо.