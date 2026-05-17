Рали „Таклимакан“ 2026 стартира в Синдзян

/Поглед.инфо/ Изданието на рали „Таклимакан“ за 2026 г. започна в Урумчи, в Синдзян-уйгурския автономен район, с най-дългия маршрут в историята на състезанието.

Надпреварата ще премине през различни части на региона и ще завърши в Аксу на 1 юни. Общата дължина на трасето тази година достига около 7500 километра, от които 3400 километра са специални етапи. В тазгодишното издание участват рекордните 299 състезатели и 152 превозни средства, включително девет камиона. Сред участниците има 28 чуждестранни пилоти от осем държави, а руският отбор Kamaz Master дебютира в състезанието.

Организаторите определят ралито като важна международна платформа за офроуд спорта и подготовка за други престижни състезания като рали „Дакар“.