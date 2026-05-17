/Поглед.инфо/ На 17 май в Пекин се проведе симпозиум за изучаване и прилагане на идеите на Си Дзинпин в сферата на културата. В него взе участие Ли Шулей, член на Политбюро и директор на Отдел за публичност на ЦК на ККП.

Участниците в срещата изразиха мнение, че от 18-ия конгрес на ККП насам философската и социално-научната общност задълбочено изучава и прилага духа на важната реч на генералния секретар Си Дзинпин, произнесена на симпозиума за работата в областта на философията и социалните науки. Те подчертаха, че общността последователно насърчава иновациите в знанията, теорията и методите, ускорява изграждането на философия и социални науки с китайска специфика и има значителен принос за общата работа на партията и държавата.

В събитието участваха над 200 души, сред които представители на централните и местните власти, както и експерти и учени в областта на социалните науки.