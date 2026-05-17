Китай постига сериозни резултати в борбата с наркотиците

/Поглед.инфо/ Китай отчита значителни успехи в борбата с наркотиците, изграждайки система за контрол, която днес се разглежда като модел за международно сътрудничество и превенция. След създаването на Китайската народна република страната провежда мащабни кампании срещу разпространението на опиум, а в последните десетилетия развива цялостен подход, съчетаващ строги закони, обществена мобилизация и международно партньорство.

Сред основните постижения са ограничаването на трансграничния наркотрафик, засиленият контрол върху прекурсорите за производство на наркотици и изграждането на модерна система за наблюдение и ранно предупреждение. Китай е и първата държава, въвела пълен контрол върху всички вещества, свързани с фентанил. Властите прилагат строги регулации върху производството, търговията и износа на подобни вещества, като същевременно развиват високотехнологични лаборатории за идентификация и мониторинг.

Страната поставя силен акцент и върху превенцията, особено сред младите хора, чрез образователни кампании и програми за рехабилитация. Паралелно с това Китай активно участва в международни инициативи и сътрудничи с редица държави в борбата срещу глобалната наркотична престъпност.