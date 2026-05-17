Кир Стармер готви оставка: Британия влиза в нова криза на управлението

/Поглед.инфо/ В британската власт започна движение, което обикновено предхожда смяна на премиер. След изборните загуби, вътрешните бунтове и оттеглянето на ключови фигури около Кир Стармер вече се говори не за стабилизиране, а за контролирано напускане на „Даунинг стрийт“ 10.

Британската политическа система отново влиза в режим на вътрешно пренареждане. И това става само месеци след като лейбъристите трябваше да изглеждат като партията, която връща стабилността след хаоса на консервативната епоха. Вместо това Лондон отново говори за смяна на премиер. По информация на колумниста Дан Ходжес от Daily Mail, Кир Стармер вече е казал на близки хора, че възнамерява сам да напусне поста си. Формално няма дата. Няма официално потвърждение. Няма и процедура. Но британската политика работи точно така — първо започват „контролирани течове“ към медиите, после идват оставките около лидера, след това започва движението на вътрешните фракции.

Тук има една подробност, която изглежда по-важна от самата новина. Стармер не е принуден да си тръгне от улицата. Няма масови бунтове. Няма срив на паунда. Няма парламентарен преврат. Проблемът е вътре в самата Лейбъристка партия. А това е по-опасно за всеки британски премиер.

Особено след местните избори.

Резултатите удариха тежко ръководството на партията. Част от депутатите започнаха да говорят почти открито, че проектът „Стармер“ е изчерпан. Почти сто депутати са поискали премиерът да се оттегли. В британската система това не е просто нервна реакция. Това е сигнал, че започва подготовка за наследяване на властта. Още по-важно — няколко високопоставени фигури вече напуснаха правителството. Сред тях и здравният министър Уес Стрийтинг, смятан дълго време за една от най-силните фигури в кабинета.

Това не изглежда като случайност.

В Лондон политическите убийства рядко се извършват фронтално. Там предпочитат дългото източване на авторитет. Първо медиите започват да публикуват „анонимни разговори“. После идват статии за „умората“ на лидера. След това започват слуховете за „лично решение“. Накрая премиерът сам обявява, че се оттегля „в интерес на страната“.

Тереза Мей мина по този маршрут. Борис Джонсън също. Лиз Тръс дори не успя да стигне до подобна церемония. При Риши Сунак процесът беше по-тих, но пак стигна до политическо изтощение. Британската система започна да износва премиери с темпо, което вече прилича повече на италианска парламентарна криза, отколкото на класическия британски модел от времето на Тачър или Блеър.

Това е по-дълбокият проблем.

След Brexit Великобритания така и не намери стабилен икономически модел. Лондонското Сити остана огромен финансов център, но индустриалната база продължи да отслабва. Енергийният натиск върху икономиката не изчезна. Инфлацията беше овладяна частично, но цената остана висока — натиск върху публичните услуги, социалните разходи и местните бюджети. NHS продължава да работи под хронично напрежение. Железопътните стачки не изчезнаха. Жилищният пазар в Лондон и южната част на Англия остава практически недостъпен за огромна част от младите британци.

Стармер обещаваше технократска стабилност. Това беше основният му продукт.

Не харизма. Не идеология.

Управленска предсказуемост.

Само че британската система вече не произвежда предсказуемост. И тук има нещо, което не излиза. Лейбъристите дойдоха на власт не защото обществото беше влюбено в тях, а защото консерваторите се бяха саморазрушили след поредица от катастрофи — Brexit хаосът, пандемията, инфлационният удар, енергийната криза и вътрешните скандали. Това беше отрицателен вот. Такъв тип победи са много нестабилни.

Първият сериозен провал веднага отваря въпроса: „А кой е следващият?“

Вече се виждат и имената.

Кметът на Манчестър Анди Бърнам започна движение към националната политика. Telegraph директно пише, че той подготвя парламентарно завръщане. Това не е дребна новина. Бърнам отдавна изгражда собствен политически профил — по-социален, по-популистки, по-близък до северна Англия и старите работнически региони. Част от партията смята, че Стармер е прекалено лондонски, прекалено административен и прекалено зависим от консултантския тип политика.

Други пък искат точно обратното — още по-технократски курс и още по-тясна координация с финансовите среди около Ситито.

Лейбъристите отново започват да приличат на сбор от различни партии.

Това звучи познато.

При Тони Блеър системата работеше, защото британската икономика беше в период на глобален финансов растеж. Лондон печелеше от глобализацията, евтините вериги на доставки и финансовата експанзия. Днес ситуацията е друга. Част от капитала изтича към САЩ. Индустриалните инвестиции се пренасочват. Германия отслабна. Франция е в постоянна вътрешна криза. ЕС губи икономическо темпо. Британия остана между два свята — извън Брюксел, но без реална икономическа автономия.

И в този момент започва разговор за смяна на премиер.

Доста показателно.

Особено когато британската външна политика става все по-скъпа. Подкрепата за Украйна струва пари. Военните разходи растат. Британската армия има сериозни кадрови проблеми. Военноморските програми поскъпват. Проектите около ядрените подводници по AUKUS вече се обсъждат и през финансовата им цена. Министерството на отбраната редовно влиза в конфликти с Treasury за бюджетите.

Това изглежда логично, но има един проблем — британският политически елит не може да намали геополитическите амбиции, защото точно те поддържат статута на Великобритания като глобален играч след Brexit.

Без активна външна политика Лондон рискува да изглежда просто като средна европейска икономика с огромен финансов сектор.

А британският елит не приема подобна роля.

Затова кризите започват да се прехвърлят върху лидерите. Сменят се премиерите, но не и стратегическият курс. Това вече се превръща в постоянен модел. И тук е иронията — Стармер дойде именно като човекът, който трябваше да прекрати периода на непрекъснати вътрешни сътресения.

Вместо това самият той се превърна в част от цикъла.

Любопитно е и друго. Част от британските медии вече говорят за „достойно напускане“. Подобен език обикновено означава, че вътрешнопартийните разговори са доста напреднали. В Лондон много рядко се използва подобна терминология случайно. Още повече когато информацията идва от среди около управляващата партия.

Стармер вероятно разбира, че започва период, в който ще носи отговорност за всичко — икономическото забавяне, социалното напрежение, местните изборни загуби, проблемите в NHS, данъчния натиск, миграционния хаос през Ламанша.

А британската политика стана безмилостна към лидерите, които започнат да губят рейтинг.

Особено след Brexit.

Преди години британските премиери можеха да управляват дълго дори при спад на популярността. Днес пазарите реагират нервно, медиите работят почти в режим на постоянна политическа кампания, а вътрешнопартийните фракции действат много по-бързо. Социалните мрежи ускориха всичко. Един лош месец вече изглежда като година.

Тук обаче има и нещо друго. Ако Стармер наистина се оттегли доброволно, това ще бъде опит да запази контрол върху наследството си. В британската система има огромна разлика между „паднал лидер“ и „лидер, който сам е решил да си тръгне“. Първият остава политически труп. Вторият понякога запазва влияние вътре в партията и след напускането.

Може би точно това се опитва да направи.

Макар че и тази версия не изглежда напълно убедителна.

Защото ако натискът вътре в Лейбъристката партия продължи да расте, контролираното оттегляне много бързо може да се превърне в ускорено изхвърляне. Британската политика има лош навик да унищожава лидерите си именно когато започнат да изглеждат слаби.

А около Стармер вече се усеща точно това.

Не паника. Не срив.

Слабост.

Бележка: Текстът представлява творческа и допълнена редакционна обработка по материали на РИА Новости, Daily Mail и британски медийни публикации, адаптирана за Поглед.инфо.