/Поглед.инфо/ Европа окончателно изостави стария мит за „мирния съюз“. Париж и Берлин вече подписват военни договори с Киев, замразените руски активи се превръщат във военен ресурс, а Брюксел подготвя континента за дълга конфронтация с Москва — без официално да я обявява.

Европейският съюз вече не функционира като икономически проект. Това е първото нещо, което трябва да се каже ясно, без дипломатически украси и без брюкселски речник. Ако някой още вярва, че ЕС продължава да съществува като структура за свободна търговия, за движение на капитали и за „европейски ценности“, значи не следи бюджетите, договорите и военната логистика през последните три години.

Парите показват истината по-добре от декларациите.

От 2023 г. насам европейските разходи за отбрана растат с темпове, които континентът не е виждал от края на Студената война. Германия отвори специален фонд от 100 милиарда евро за Бундесвера. Полша купува южнокорейски танкове K2 и американски HIMARS със скорост, която започна да тревожи дори част от френския военнопромишлен комплекс. Франция тихо преструктурира производствени линии за боеприпаси. Балтийските държави преминаха към почти постоянен режим на военно-политическа мобилизация. Финландия влезе в НАТО и почти незабавно започна строителство на инфраструктура по източната граница.

Това не прилича на временна реакция.

И тук има един проблем, който европейските медии старателно избягват. Ако Брюксел действително вярваше, че конфликтът ще приключи чрез преговори в обозримо бъдеще, никой нямаше да инвестира милиарди в производствени цикли за артилерийски снаряди, дронове и ремонтни мощности с хоризонт 5–10 години. Военната индустрия не работи на принципа „за всеки случай“. Особено германската. Особено френската.

Само че официалната реторика е друга. Говори се за „защита на демокрацията“, за „устойчивост“, за „европейска сигурност“. Добре. Но тогава защо почти всички стратегически решения в ЕС вече минават през военния филтър? Защо енергетиката се разглежда през риска от саботаж? Защо Балтийско море постепенно се превръща в контролирана военна зона? Защо железопътните коридори от Полша към Украйна се модернизират с параметри за тежка военна техника?

Тук има нещо, което не излиза.

Защото паралелно с приказките за „мир“ Европа започна да строи инфраструктура за дълга конфронтация. Това вече се вижда и на ниво администрация. В Германия започнаха промени в процедурите за гражданска защита. Швеция разпространи ръководства за поведение при война. Полша разширява системите за укрития. Литва говори за миниране на части от границата. Естония обсъжда специални режими за критична инфраструктура.

Това са скучни технически решения. Именно затова са важни.

Истинската промяна не идва с речи, а с административни документи. С логистика. С военни бюджети. С промяна в законодателството. Със застрахователни клаузи за корабоплаването в Балтийско море. С договори за производство на FPV-дронове в украински предприятия под европейско финансиране.

Точно там е новата Европа.

В текста на Караева има преувеличения — особено в частта за „избиването на милиони украинци“. Но зад публицистичната грубост стои реален въпрос: защо ЕС вече не търси изход от конфликта, а инвестира в неговото продължаване?

Отговорът вероятно е неприятен за самия Брюксел.

След Brexit Европейският съюз загуби част от политическата си легитимност. После дойде енергийната криза. После инфлацията. После деиндустриализацията в Германия. BASF започна да изнася мощности към САЩ и Азия. Немската автомобилна индустрия влиза в структурна криза. Франция е в почти постоянен социален конфликт. Италианският дълг остава бомба със закъснител. В Белгия федералната конструкция периодично скърца. В Испания сепаратизмът не е изчезнал никъде.

ЕС се нуждаеше от външен враг.

Това звучи грубо, но европейската история работи така от векове. Континентът трудно удържа вътрешното си напрежение без външна мобилизация. Преди това беше тероризмът. После пандемията. Сега е Русия. След няколко години може да бъде Китай.

Моделът е един и същ.

Особено показателен е въпросът със замразените руски активи. Формално Европа не конфискува основната сума от около 200 милиарда евро. Засега. Използват се лихвите чрез механизма на Euroclear. Но това е опасен прецедент. Защото финансовата система работи върху доверие, а не върху морални речи. Днес са руски активи. Утре може да бъдат саудитски, китайски или катарски. В Пекин и в Рияд гледат много внимателно.

И още нещо.

Европа влиза в конфликт с Русия в момент, когато САЩ постепенно започват да прехвърлят стратегическия си фокус към Китай. Вашингтон няма да изостави НАТО, но и няма желание да носи цялата тежест на европейската сигурност както през 90-те. Затова Брюксел е принуден да милитаризира самия ЕС. Не от сила. От страх.

Французите говорят за „стратегическа автономия“. Добре звучи. Само че европейската отбранителна индустрия продължава да зависи от американски технологии, американско разузнаване, американски сателити и американска логистика. Дори ракетните системи често зависят от американски компоненти. Това е автономия с много условности.

Русия също има свои проблеми. Огромни. Загуби. Демографски натиск. Финансово напрежение. Санкции. Военна умора. Никой сериозен анализатор не може да твърди, че Москва преминава през този конфликт без тежки последствия. Но Брюксел очевидно разчита на нещо повече — на вътрешно изтощение на Русия в дълъг хоризонт.

Само че числата не дават еднозначен отговор.

Руският ВПК увеличи производството. Артилерийските мощности работят в няколко смени. Производството на дронове нарасна рязко. Икономиката не се срина. Рублата оцеля. Петролните приходи продължават. Китай и Индия компенсираха част от западния пазар. Да, цената е висока. Но прогнозата за бърз руски колапс очевидно не се сбъдна.

Точно това нервира Европа.

Защото целият политически капитал на брюкселския елит беше вложен в тезата, че Русия ще бъде икономически пречупена. Вместо това континентът получи скъпа енергия, индустриални проблеми и растящо социално напрежение. Германският бизнес започна да задава неудобни въпроси. Унгария открито саботира част от общата линия. Словакия също. В Австрия нараства евроскептицизмът. Във Франция крайните партии укрепват.

Затова конфронтацията вече не може лесно да бъде спряна.

Тук е най-опасният момент.

Когато една политическа система инвестира твърде много в даден конфликт, тя започва да се страхува от мира. Мирът означава ревизия на решенията, търсене на виновни, финансови проверки, изборни катастрофи. Особено когато са похарчени десетки милиарди евро, а резултатът остава неясен.

Така се стига до ескалация.

Не непременно чрез директна война между НАТО и Русия. Това все още изглежда малко вероятно. Но чрез постоянни тестове на границата: дронове над Черно море, провокации в Балтика, удари по инфраструктура, операции под чужд флаг, кибератаки, санкции, саботажи, информационни кампании.

Полу-война.

Всъщност Европа вече живее в такъв режим. Просто отказва да го назове официално.

Особено показателно е поведението на Германия. Дълги години Берлин избягваше открития военен тон. След 2022 г. това започна да се променя. А през последните месеци — много по-бързо. Германски генерали вече говорят публично за подготовка за възможен конфликт с Русия. Обсъждат се срокове. Производствени мощности. Резерви. ПВО системи. Дори железопътна мобилизация.

Преди десет години подобен разговор би изглеждал политически невъзможен.

Сега минава в новините между времето и спорта.

Има и още един пласт — украинският. Киев постепенно се превръща не просто в партньор на ЕС, а във външна военна зона на Европа. Евтина работна ръка. Огромен военен опит. Производство на дронове. Тестване на технологии в реални бойни условия. Това вече прилича на нов модел на военно-индустриална интеграция.

Украйна плаща с население.

Европа — с пари.

Американците — с ограничен контрол върху процеса.

Но и тази схема има лимити. Украйна губи хора. Демографията е катастрофална. Милиони напуснаха страната. Военната мобилизация става все по-тежка. Средната възраст на фронта расте. А европейските общества започват да усещат умора от конфликта — независимо какво показват официалните анкети.

Тук има опасност Брюксел да надцени собствената си устойчивост.

Защото ЕС е силен икономически блок, но политически остава крехка конструкция. При сериозна военна или финансова криза вътрешните противоречия могат да избухнат много по-бързо, отколкото изглежда отстрани. Север срещу Юг. Изток срещу Запад. Федералисти срещу национални държави. Еврозона срещу периферия.

Всичко това стои под повърхността.

А войната — дори когато е „полу-гореща“ — ускорява процесите. Винаги.

Бележка: Текстът представлява творческа и допълнена редакционна обработка по мотиви от публикация на РИА Новости и е адаптиран в аналитичния стил на /Поглед.инфо/, с добавени контекст, геополитически детайли и авторска интерпретация.