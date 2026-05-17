САЩ и Китай спряха икономическата война: Тръмп и Си търсят нов световен баланс

/Поглед.инфо/ Вашингтон години наред се опитваше да задуши Китай чрез мита, санкции и военен натиск около границите му. Пекин не се срина. Напротив. След проваления икономически развод двете най-големи сили в света започват бавно и нервно да търсят нов модел на съвместно съществуване.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Когато Доналд Тръмп слезе в Пекин, голяма част от американските и европейските коментатори очакваха поредния спектакъл на натиск, заплахи и демонстративни предупреждения към Китай. През последните години това се превърна почти в административен рефлекс на Вашингтон. Всяка среща между американски и китайски представители автоматично се превеждаше като подготовка за нова фаза на конфронтация. Само че този път нещо не излезе по стария сценарий.

Пекин не говореше като страна под натиск. Това прави впечатление още от първите формулировки на Си Дзинпин. Китайският лидер не използва езика на кризисното управление. Не говореше за „деескалация“, не молеше за „стабилност“, не търсеше спасение от митата. Формулата беше друга — „нов начин за позициониране на отношенията“. Тази фраза изглежда бюрократична, но в китайската политическа система подобни думи се подготвят месеци. Понякога години.

И тук има нещо, което не излиза напълно в американската версия.

Ако Вашингтон действително беше убеден, че Китай икономически се задушава, че изнасянето на производствата към Виетнам, Индия и Мексико работи, че технологичната блокада около чиповете е успешна — тогава защо изобщо започва разговор за „конструктивни и стабилни отношения“? Победителите рядко предлагат ново равновесие. Те диктуват условия.

Проблемът е друг. След 2018 г. американската стратегия започна да се удря в собствената американска икономика. Митата срещу Китай трябваше да върнат производството в САЩ. Вместо това голяма част от корпорациите просто преместиха част от циклите към трети държави. Виетнам. Мексико. Малайзия. Но не прекъснаха връзката с Китай. Напротив — веригите станаха още по-зависими от китайски компоненти, логистика и междинни производства.

Apple е най-ясният пример. Около 80 процента от ключовите ѝ доставчици остават свързани с Китай. Американската автомобилна индустрия говори все по-открито, че без китайски батерии, електронни модули и редкоземни елементи производството започва да губи конкурентоспособност. В същото време Китай вече не е фабриката за евтини пластмасови изделия от началото на 2000-те. Това е съвсем различна икономика.

Именно тук американската стратегия се пропука.

Вашингтон тръгна към икономическа война с представата, че Китай е зависим от американския пазар така, както беше зависим преди двайсет години. Но китайската система междувременно успя да премине през технологичен преход. Пекин наля огромни държавни ресурси в полупроводници, индустриална автоматизация, квантови изследвания, изкуствен интелект, корабостроене и енергийна инфраструктура. Не всичко работи идеално. Китай има тежки вътрешни проблеми — дългове на провинциите, прегрял строителен сектор, демографски спад. Само че американската идея за бързо „сдържане“ не сработи.

Тук много западни анализатори започват да изпадат в другата крайност — да представят Китай като непобедима машина. И това също не изглежда сериозно.

Китай остава изключително зависим от външните пазари. Износът все още е гръбнак на системата. Огромни производствени мощности трябва непрекъснато да бъдат натоварвани. Потреблението вътре в страната не компенсира напълно риска от глобално забавяне. Освен това китайските банки продължават да държат огромни обеми проблемни кредити, свързани със строителния сектор. Пекин просто управлява кризите по-тихо и по-централизирано.

Но числата около технологичния сектор започнаха да променят самия баланс.

Китайският износ на полупроводници практически се удвои за една година. Износът на компютърно оборудване скочи с почти 48 процента. И тук възниква неприятният за Вашингтон въпрос — как точно ще бъде „изолиран“ Китай, ако същевременно американската индустрия продължава да купува китайски компоненти? Това прилича повече на икономическа зависимост с политически скандали отгоре.

Тръмп явно е усетил този проблем. Не случайно около визитата в Пекин започнаха разговори за сделки — Boeing, селскостопански доставки, нови търговски договорености. Тези неща изглеждат като обикновен бизнес, но всъщност показват вътрешен натиск върху Белия дом. Американските корпорации не искат дълга икономическа война с Китай. Уолстрийт също не я иска.

Вашингтон може да говори за „разделяне“ с Китай, но Nasdaq реагира много по-нервно на реалното прекъсване на връзките.

И тук се появява другият пласт — военният.

През последните години САЩ изграждаха около Китай система от регионални съюзи и военни механизми — AUKUS, QUAD, натиск около Тайван, активизация в Южнокитайско море, разширено присъствие във Филипините. Официалното обяснение беше „гарантиране на свободата на корабоплаването“. Реално става дума за контрол върху морските маршрути и опит за ограничаване на китайската проекция на сила.

Само че тук има една техническа подробност, която често се пропуска.

Китайската индустриална база започна да произвежда военноморски мощности с темпове, които американците трудно догонват. Китай спуска на вода кораби по-бързо, отколкото САЩ успяват да модернизират част от собствените си производствени линии. Това не означава автоматична военна победа на Пекин. Далеч сме от подобни изводи. Американският флот остава глобална система с десетилетия оперативен опит. Но вече не става дума за едностранно превъзходство.

Това плаши Вашингтон много повече от митата.

Защото икономическите конфликти могат да бъдат компенсирани. Военното изместване в Тихия океан — много по-трудно.

Затова и около Тайван започна промяна в тона. Не официално. Никой няма да го признае директно. Но администрацията на Тръмп постепенно връща стария модел на „стратегическа неяснота“. По-малко шумни обещания. Повече двусмислени формулировки. Това не е капитулация. По-скоро опит за печелене на време.

Пекин също печели време.

Китайците отлично разбират, че системата им още не е готова за пряк глобален сблъсък със САЩ. Военната модернизация продължава. Финансовата система остава уязвима към доларовата архитектура. Юанът не е световна резервна валута в истинския смисъл на думата. Китайските елити внимателно следят какво се случи с Русия след 2022 г. — замразени резерви, банкови ограничения, вторични санкции, удари по логистични канали.

Пекин не иска да влиза в подобен сценарий прибързано.

Затова и думата „стабилност“ се повтаря постоянно.

Интересното е, че в цялата тази конструкция Русия започна да играе ролята на своеобразен тил за Китай. Не формален съюзник в класически смисъл. Това е по-сложна схема. Руският петрол, газ и суровини дават на Пекин стратегическа застраховка срещу морска блокада. След западните санкции Москва беше принудена рязко да преориентира износа си към Азия. Китай спечели огромно количество евтини ресурси. Индия също.

И тук американската стратегия произведе страничен ефект.

Опитът Русия да бъде изолирана фактически ускори евразийската икономическа интеграция. Северният морски път, железопътните коридори през Централна Азия, енергийните връзки между Москва и Пекин — всичко това започна да се развива много по-бързо след санкционния натиск.

Тази версия звучи добре за Китай, но има един проблем.

Колкото повече Пекин се обвързва със суровинните потоци от Русия и Близкия изток, толкова повече расте зависимостта му от нестабилни геополитически региони. Ормузкият проток остава критична точка. Иран остава критичен партньор. Американското присъствие в Индийския океан също не е изчезнало.

Ето защо в Пекин гледат много внимателно всяка криза около Техеран.

Не случайно по време на визитата на Тръмп почти не се говореше официално за Иран и Тайван. Точно там са опасните теми. И двете страни предпочетоха икономиката. Това само по себе си е показателно.

Впрочем, любопитна беше и ролята на Южна Корея. Предварителната среща между Хе Лифенг и Скот Бесент изглежда като класически пример за „тиха дипломация“ — първо чиновниците уточняват параметрите, после лидерите обявяват политическата рамка. Така работят сериозните преговори. Особено когато става дума за икономики, които формират една трета от световния БВП и около една пета от глобалната търговия.

Тук вече не става дума само за Китай и Америка.

Всяка промяна в отношенията между тях автоматично удря Европа, Югоизточна Азия, енергийните пазари и дори вътрешната политика в десетки държави. Германската индустрия например продължава да зависи критично от китайския пазар. BASF, Volkswagen, Siemens — всички тези структури не могат просто да се „отделят“ за една нощ. Същевременно Брюксел се опитва да следва американската линия за „намаляване на рисковете“ спрямо Китай.

Само че между политическите декларации и реалната индустрия има разлика.

И тя започва да става болезнена.

В крайна сметка посещението на Тръмп в Пекин не изглежда като победа на едната страна над другата. По-скоро като признание, че опитът за икономически развод е започнал да вреди и на двете системи. Това не означава край на конфликта. Напротив. Конкуренцията ще остане жестока — технологии, флот, полупроводници, Африка, Арктика, космос.

Но вече се появява нещо друго — желание конфликтът да бъде регулиран.

По модела на старото разведряване между СССР и САЩ през 70-те години. Правила. Ограничения. Предпазни механизми. Контролирана конфронтация вместо хаотично сблъскване.

Дали това ще проработи — никой още не знае.

Особено когато вътре в самите Съединени щати има огромна група политически и финансови среди, които продължават да настояват, че Китай трябва да бъде спрян на всяка цена. В американските медии вече се появяват текстове за „окончателната победа на Китай“. Това не са случайни публикации. Това е част от вътрешната битка във Вашингтон.

И тя тепърва ще се изостря.

Защото зад красивите думи за „стабилни отношения“ стои една доста проста реалност — Съединените щати за първи път от десетилетия срещат икономически конкурент, който не само оцеля под натиска, но започна да променя самата структура на световната система. А подобни преходи исторически рядко минават спокойно.

Бележка: Този текст представлява творческа и допълнена редакционна обработка на анализ и факти, публикувани в РИА Новости, адаптирани в публицистичния стил на Поглед.инфо.