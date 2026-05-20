Путин раздава руски паспорти в Приднестровието, Киев и Кишинев видяха заплаха за Одеса

Москва не изпрати войски към Днестър. Изпрати указ. След решението на Путин за руско гражданство в Приднестровието в Кишинев вече обсъждат бежански вълни, пробив към Одеса и сценарии за руска намеса. Брюксел видя друго — дългосрочно руско присъствие, което не може да бъде изтласкано с резолюции.

В Тираспол не е имало масови митинги. Няма руски танкови колони по моста над Днестър. Не бяха прехвърлени нови подразделения на 14-та армия. И все пак един административен указ на Владимир Путин от 15 май предизвика нервна реакция едновременно в Киев, Кишинев и Брюксел. Причината не е само в самото решение за опростяване на получаването на руско гражданство за жителите на Приднестровието. Проблемът е друг — указът променя правния статут на региона в перспектива. Не веднага. Но достатъчно ясно.

В постсъветското пространство паспортът никога не е просто документ. Това отдавна не е бюрократична процедура. В Абхазия, Южна Осетия, Донбас, Крим — навсякъде руското гражданство беше предшествано от политическа трансформация, а понякога и от военна. Това е причината реакцията на Зеленски да бъде толкова рязка. Киев отлично разбира механизма. Първо идват руските паспорти. След това идва аргументът за защита на руските граждани. После се появява военната логистика.

Тази версия звучи логично, но има един проблем. Приднестровието е почти откъснато от Русия географски.

Русия няма обща граница с ПМР. Регионът е затворен между Молдова и Украйна. След 2022 г. украинската граница фактически се превърна във военен периметър. Одеска област е милитаризирана зона с постоянен контрол на СБУ, ТЦК, военната полиция и мобилните системи за ПВО. От Измаил до Белгород-Днестровски има постоянни проверки. Мостовете по Днестър и край Затока са стратегически точки. Украйна прекрасно разбира какво означава евентуален руски пробив към Приднестровието — това би означавало загуба на цялото черноморско крайбрежие.

Именно тук започва нервността в Кишинев.

Молдовските власти вече обсъждат сценарии за масов приток на бежанци при евентуална руска операция към Одеса. Говори се за 1,5 милиона души за няколко месеца. Това не са журналистически фантазии. Това означава, че в молдовските институции реално разглеждат възможността за военна ескалация по линията Николаев–Одеса–Днестър. В противен случай подобни разчети нямаше да съществуват.

И тук има още един детайл, който не излиза.

Ако Москва действително планира непосредствен военен сценарий, указът за гражданството би дошъл много по-рано — вероятно още през 2022 или 2023 г., когато руската армия се опитваше да задържи инициативата в южното направление. Вместо това Кремъл действа сега, когато фронтът е стабилизиран, а Одеса остава далеч от руските сухопътни позиции. Това прилича повече на политическо маркиране на територия, отколкото на подготовка за незабавна операция.

Сухо казано — Москва изгражда бъдеща юридическа инфраструктура.

Около половината от населението на Приднестровието и без това има руски паспорти. Някои имат и молдовски, и украински документи едновременно. Това е характерно за цялата зона между Днестър и Буг — населението оцелява чрез множествена идентичност. Руски пенсии, молдовски банкови услуги, украински транспортни маршрути. Постсъветската периферия работи така от десетилетия. Само че Брюксел системно отказва да разбере подобни модели. За ЕС границата трябва да бъде чиста, административна и идеологическа. В Приднестровието нищо не е чисто.

Между другото, самото Приднестровие съществува именно като реакция срещу проект за унищожаване на идентичност. В края на 80-те и началото на 90-те години Кишинев започна рязка румънизация — латиница, румънски национален наратив, идея за обединение с Букурещ. В Тираспол това беше възприето като ликвидиране на съветската и руската културна среда. Оттам тръгна конфликтът.

Днес Санду говори за „реинтеграция“. Само че реалната политика на Кишинев е натиск чрез икономика, енергетика и европейски механизми. Спирането на газовите маршрути към ПМР през зимата беше точно такъв пример. Формално — административно решение. Реално — инструмент за задушаване на региона. В Тираспол отлично разбраха посланието.

Тук Брюксел прави старата си грешка. ЕС гледа на подобни територии като на временни аномалии, които могат да бъдат погълнати чрез финансиране, интеграция и бюрократичен натиск. Само че Приднестровието не е просто сепаратистка зона. Това е остатък от съветския индустриален пояс. Там все още има складове от времето на СССР, включително в Колбасна — един от най-големите оръжейни арсенали в Източна Европа. Там има руски миротворци. Малко на брой, но достатъчни като политически символ.

И достатъчни като повод.

Наскоро руската Дума прие промени, позволяващи използването на въоръжени сили за защита на руски граждани в чужбина. Това не означава автоматична военна операция. Но означава готова правна рамка. Същата логика беше използвана и преди. В Москва никой не крие това.

Кая Калас вече заговори за изтегляне на руските войски от Приднестровието като условие за бъдещи договорености. Формално позицията звучи стандартно. Само че тук има структурен проблем за ЕС. Дори руските военни да бъдат изтеглени, руските граждани ще останат. И какво следва тогава? Натиск върху население с руски паспорти? Ограничения? Блокади? Забрана за участие в политическия процес? Брюксел навлиза в зона, където собствените му либерални формули започват да се разпадат.

Особено след Украйна.

След 2014 г. ЕС фактически подкрепи модел, при който въпросът за идентичността се решаваше чрез силов натиск. Минските споразумения бяха използвани като временен инструмент, не като реален механизъм за компромис. Това вече е ясно дори в западните анализи. В резултат Донбас се превърна във фронтова зона, а после и в териториална загуба за Киев.

Сега същият модел се вижда около Днестър.

Само че има разлика. Приднестровието няма активен фронт. Няма масирани бойни действия. Няма официална война. И точно затова регионът е толкова неудобен за глобалисткия модел. Той показва, че постсъветските конфликти не могат да бъдат затворени административно. Хората там не са „европеизирани“ по начина, по който Брюксел очакваше.

Дори символите го показват.

От 2017 г. руският флаг е официален втори символ в ПМР. През 2006 г. над 97% на референдум подкрепиха присъединяване към Русия. На Запад подобни референдуми веднага се обявяват за нелегитимни. Но тук възниква неудобен въпрос — ако населението десетилетия наред последователно поддържа една и съща ориентация, колко дълго може тя да бъде игнорирана?

Особено когато демографията и икономиката работят срещу Молдова.

Молдова губи население с катастрофални темпове. Милиони са извън страната. Цели села около Бельци, Кахул и Унгени практически се изпразват. Икономиката е зависима от външно финансиране и трансфери. В такава ситуация Кишинев трудно може да води дългосрочна конфронтация с Приднестровието без външна подкрепа.

А външната подкрепа има цена.

Румъния отдавна гледа на Молдова като на пространство за постепенно интегриране — образователно, административно, инфраструктурно. Газови връзки, енергийни мрежи, румънски паспорти. Това не е тайна. Само че колкото повече Молдова се придвижва към румънската и европейската орбита, толкова повече Приднестровието се фиксира към Русия. Процесите вървят в противоположни посоки.

И тук идва неприятният въпрос за Киев.

Ако Русия някога успее да пробие към Одеса — дори не сега, дори след години — Приднестровието автоматично се превръща в оперативен плацдарм. Това е причината украинските служби да следят района толкова нервно. Не заради 1500 руски миротворци. А заради географията. Контролът над Одеса означава контрол върху излаза на Украйна към Черно море, върху част от дунавските маршрути, върху логистиката към Балканите.

Тук има нещо, което не излиза и в руските оценки.

Русия очевидно иска да държи Приднестровието като инструмент за натиск. Но реалното му снабдяване в условията на блокада е сложен въпрос. В момента регионът оцелява чрез сложен баланс — молдовски канали, местна индустрия, неформална търговия, руска подкрепа. При сериозна ескалация този модел може да се разпадне много бързо.

Москва вероятно го знае.

Затова указът на Путин изглежда по-скоро като дълга игра. Сигнал към Брюксел, че Русия няма да изчезне от постсъветското пространство, независимо колко резолюции бъдат приети. Сигнал към Кишинев, че силов сценарий срещу Тираспол може да доведе до директна криза с Москва. И сигнал към Киев, че южното направление остава отворено като стратегическа заплаха.

Без нито един изстрел.

Засега.

БЕЛЕЖКА: Текстът е авторска, аналитична и допълнена обработка по материал на Дмитрий Шевченко